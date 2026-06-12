Xu hướng sống tối giản được lòng giới trẻ đô thị phía tây TP.HCM

Tránh xa ồn ào khói bụi của nội đô, người trẻ hiện đại đang định hình phong cách sống mới: Ưu tiên không gian thoáng đạt, thiết kế tinh tế và trải nghiệm sống kết nối thông minh.

Trong bối cảnh ấy, tháp Eleva (dự án Destino Centro, Seaholdings) tại Mỹ Yên - Bến Lức hướng tới trở thành biểu tượng của phong trào sống này tại khu tây TP.HCM.

Minimalism không phải là thiếu thốn

Phong trào sống tối giản (minimalism) lan tỏa mạnh mẽ trong giới trẻ châu Á và Việt Nam những năm gần đây. Nhưng minimalism không phải sống nghèo nàn hay thiếu tiện nghi. Ngược lại, đây là lối sống chủ đích: Loại bỏ những gì thừa thãi, phô trương để tập trung vào những gì thực sự có giá trị - chất lượng thay vì số lượng, chiều sâu thay vì bề rộng, trải nghiệm thay vì sở hữu.

Trong kiến trúc và thiết kế nội thất, minimalism thể hiện qua không gian thông thoáng với ít chi tiết trang trí rườm rà; màu sắc trung tính (trắng, xám, be, gỗ tự nhiên) tạo cảm giác bình yên và rộng rãi; ánh sáng tự nhiên được tận dụng tối đa thay vì che chắn; vật liệu chất lượng cao nhưng số lượng ít; mỗi món đồ nội thất đều có công năng rõ ràng.

Tháp Eleva (Destino Centro) của Seaholdings được thiết kế dựa trên xu hướng modern luxury. Ảnh phối cảnh.

Tháp Eleva (Destino Centro) của Seaholdings được thiết kế theo đúng triết lý này: Kiến trúc mặt đứng sạch sẽ, không rối rắm chi tiết; nội thất căn hộ mẫu được bố trí tinh tế với màu sắc trung tính và vật liệu cao cấp; các không gian chuyển tiếp giữa phòng khách, bếp, phòng ngủ được thiết kế liên thông nhưng vẫn có tính phân chia rõ ràng.

Ngôn ngữ thiết kế modern luxury tại tháp Eleva

Nếu minimalism truyền thống đôi khi bị coi là "lạnh lẽo" hay "vô hồn", thì modern luxury - ngôn ngữ thiết kế của tháp Eleva - là phiên bản ấm áp và sang trọng hơn của triết lý đó. Modern luxury kết hợp sự tối giản trong bố cục với sự xa hoa trong chất liệu gỗ tự nhiên gân đẹp, đá marble hoặc đá nhân tạo cao cấp tại các điểm nhấn, kim loại mạ vàng hoặc đồng tại tay nắm và phụ kiện, vải dệt cao cấp tại các góc nghỉ ngơi.

Kết quả là những căn hộ trông đơn giản nhưng khi bước vào lại toát lên sự tinh tế và sang trọng rõ ràng - loại thẩm mỹ mà người có gu thường nhận ra ngay lập tức. Đây chính là điều thế hệ người trẻ tri thức, có thu nhập tốt, và có chuẩn thẩm mỹ cao đang tìm kiếm trong sản phẩm nhà ở của mình.

Các căn hộ tại tháp Eleva kết hợp sự tối giản trong bố cục với sự xa hoa trong chất liệu. Ảnh phối cảnh.

Một trong những giá trị ẩn nhưng quan trọng nhất khi chọn mua căn hộ tại một dự án cụ thể là "chất lượng cộng đồng cư dân". Bạn sẽ sống cùng tòa nhà với ai? Họ có cùng lối sống, giá trị, chuẩn mực ứng xử với bạn không?

Tháp Eleva thu hút cộng đồng cư dân cùng nhau chia sẻ giá trị sống hiện đại. Ảnh phối cảnh.

Tháp Eleva, với mức giá và phân khúc sản phẩm của mình, thu hút tự nhiên một cộng đồng cư dân đồng nhất: Những người trẻ tri thức với thu nhập tốt, quan tâm đến chất lượng sống, có gu thẩm mỹ rõ ràng và chia sẻ những giá trị sống hiện đại. Đây là cộng đồng mà bạn sẽ gặp gỡ tại hồ bơi, phòng gym, khu BBQ sky garden vào cuối tuần. Sự đồng điệu đó tạo ra môi trường sống văn minh, an toàn, và dễ chịu theo cách mà không phải dự án nào cũng có được.

Tháp Eleva nằm trên trục Hưng Nhơn - Tân An. Ảnh phối cảnh.

Tại Mỹ Yên, trên trục metro tương lai Hưng Nhơn - Tân An, tháp Eleva đang kiến tạo không chỉ một tòa nhà mà là cộng đồng của những người trẻ dám chọn lối sống của riêng mình.