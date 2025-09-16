Căn hộ Diamond Sky - khi sự xa xỉ trở thành nghệ thuật

Diamond Sky là nơi sự xa hoa không còn đo bằng vật chất, mà bằng chiều sâu trải nghiệm.

Từ kiến trúc bán cổ điển tinh tế, cảnh quan ven sông Sài Gòn đến hệ tiện ích cao cấp được thiết kế tỉ mỉ, tất cả hòa quyện ở Diamond Sky để kiến tạo chuẩn mực sống thượng lưu tại TP.HCM.

Dấu ấn vị thế khẳng định chuẩn sống tinh hoa

Khu đô thị Vạn Phúc, được mệnh danh “thành phố bên sông” lớn bậc nhất phía đông TP.HCM, là tọa độ an cư và đầu tư. Tại đây, Diamond Sky vươn lên như điểm sáng giữa nền trời sôi động.

Với quy mô 296 căn hộ siêu sang, diện tích trải rộng từ 64 m2 đến hơn 350 m2, Diamond Sky đáp ứng trọn vẹn nhu cầu - từ căn hộ tinh tế dành cho gia chủ trẻ, đến penthouse xa hoa dành cho giới thượng lưu tìm kiếm không gian sống đẳng cấp.

Diamond Sky tọa lạc tại khu đô thị Vạn Phúc, mặt tiền Quốc lộ 13. Ảnh phối cảnh.

Diamond Sky không chỉ được đặt vào vị trí đắc địa, kết nối trực tiếp Quốc lộ 13, mà còn ôm trọn cảnh quan ven sông, mở ra tầm nhìn khoáng đạt về phía trung tâm thành phố.

Bản giao hưởng kiến trúc bán cổ điển

Điểm chạm khác biệt của Diamond Sky là kiến trúc bán cổ điển châu Âu - sự giao thoa giữa tính tráng lệ cổ điển và tinh giản hiện đại. Từng khối nhà được dựng lên trên nguyên lý tỷ lệ vàng, tạo nên sự cân xứng lý tưởng giữa chiều cao, chiều ngang và nhịp điệu mặt đứng.

Những đường cong mềm mại của ban công vòm cung, chất liệu đá ốp sáng bóng kết hợp mảng kính lớn, giúp không gian tràn ngập ánh sáng tự nhiên và nội thất bừng sáng như phòng trưng bày nghệ thuật. Vào buổi tối, hiệu ứng đèn chiếu hắt lên từng chi tiết phào chỉ, từng vòm cong, khiến cả công trình tựa như tòa lâu đài ánh sáng soi bóng xuống mặt nước hồ Đại Nhật.

Diamond Sky kiêu hãnh giữa trung tâm Vạn Phúc City. Ảnh phối cảnh.

Không gian nội thất Diamond Sky cũng là bản giao hưởng nghệ thuật. Trần cao thoáng đãng, sàn ốp đá tự nhiên, cửa gỗ cao cấp và ánh sáng gián tiếp được bố trí tinh tế, tất cả hòa quyện thành tổ ấm trang nhã và hiện đại.

Hệ tiện ích định nghĩa chuẩn sống siêu sang

Diamond Sky không chỉ tạo nên tòa tháp căn hộ, mà kiến tạo thế giới riêng của giới tinh hoa.

Hồ bơi vô cực trên cao, nơi mặt nước giao thoa cùng bầu trời, mang đến trải nghiệm thư giãn độc bản. Khu sky bar và lounge dành cho những buổi tiệc cocktail, ngắm nhìn thành phố về đêm rực rỡ.

Hồ bơi vô cực tại Diamond Sky mang đến phút giây thư giãn lý tưởng. Ảnh phối cảnh.

Cảnh quan ven sông và vườn nghệ thuật có những khoảng xanh được thiết kế như khu vườn châu Âu, với tượng điêu khắc, ghế nghỉ và lối dạo bộ ven sông đầy thi vị.

Tất cả hòa thành bản tuyên ngôn: Ở Diamond Sky, tiện ích không chỉ để phục vụ mà còn tôn vinh từng khoảnh khắc của chủ nhân.

Diamond Sky được khởi công từ tháng 8. Không chỉ là nơi để ở, đây còn là nơi khẳng định vị thế, mang đến trải nghiệm nghệ thuật sống và truyền lại di sản tinh thần cho thế hệ mai sau.

Trong bức tranh đô thị hiện đại, Diamond Sky sở hữu nhiều điểm nổi bật - nơi nghệ thuật, kiến trúc và giá trị sống cộng hưởng thành biểu tượng.