Lý do khiến Diamond Sky tạo vị thế khác biệt trên thị trường

Mỗi công trình biểu tượng đều mang trong mình một câu chuyện. Diamond Sky kể câu chuyện về khát vọng vươn mình trên bầu trời đô thị.

Trong thế giới bất động sản cao cấp, có những tòa tháp vươn cao khiến mọi người ngước nhìn, nhưng cũng có công trình được ví như vì tinh tú, giàu giá trị và toả sáng trên bầu trời. Diamond Sky hướng đến định vị như vậy.

Bản giao hưởng của vị thế và thời gian

Không chỉ mở ra một chuẩn mực sống mới, Diamond Sky còn là biểu tượng của cộng đồng tinh hoa với mục tiêu sống an cư, phát triển bền vững qua thời gian.

Diamond Sky tỏa sáng tại trung tâm Van Phuc City.

Vị thế của Diamond Sky không chỉ nằm ở tọa độ giá trị trên mặt tiền Quốc lộ 13 - con đường đang rộng mở thành đại lộ 60 m - mà còn ở sự kết nối mượt mà: Chỉ 10 phút để đến trung tâm quận 1, quận 3 (cũ) hay sân bay Tân Sơn Nhất.

Địa thế Diamond Sky sở hữu giá trị “tam hưởng”.

Diamond Sky tạo nên giá trị “tam hưởng” cho cư dân với 3 giá trị cốt lõi: Sống giữa miền sinh thái xanh mát, kinh doanh tại khu an cư của cộng đồng tinh hoa và sở hữu tiềm năng sinh lời từ giá trị bất động sản.

Khi giấc mơ mở cửa ngay trước hiên nhà

Có những nơi con người phải đi xa để tìm niềm vui, nhưng ở Diamond Sky, niềm vui chỉ cách một bước chân. Cánh cửa mở ra là cả một hệ sinh thái thu nhỏ - nơi 3 tầng khối đế là trung tâm thương mại, thuận tiện cho các hoạt động mua sắm - vui chơi giải trí hàng ngày và vào mỗi dịp cuối tuần, nghỉ ngơi.

Trung tâm thương mại Diamond Sky mang đến trải nghiệm tiện ích đa dạng.

Tại đây, cư dân có thể thư giãn trong tiếng đàn du dương tại quán cà phê, hòa mình vào không gian điện ảnh chuẩn Hollywood hay cảm nhận giá trị của thời trang cao cấp khi dạo bước giữa những cửa hiệu thời trang quốc tế. Diamond Sky không chỉ đem đến nơi an cư, mà còn trao tặng một hành trình sống, nơi mỗi khoảnh khắc thường ngày đều được nâng niu.

Chỉ vài bước chân, Van Phuc City mở ra cả một chuỗi tiện ích: Bến du thuyền, phố đi bộ châu Âu như bức tranh Paris giữa Sài Gòn, quảng trường nhạc nước... Sống tại Diamond Sky là sống giữa bản hòa tấu của thiên nhiên, công nghệ và nghệ thuật - nơi mỗi ngày đều là một khúc ca tận hưởng.

Kiệt tác từ bàn tay 30 năm gieo mầm phồn vinh

Sau tất cả, một công trình chỉ thật sự đem lại giá trị sống khi phía sau nó là một triết lý bền vững. Diamond Sky là minh chứng cho hành trình 3 thập kỷ của Van Phuc Group - thương hiệu đã kiên định đóng góp cho sự thay đổi mang tính hiện đại của diện mạo đô thị Việt Nam.

Không gian sống với kiến trúc sang trọng tại Diamond Sky.

Diamond Sky không chỉ tiếp nối thành công của đại đô thị, mà còn viết tiếp câu chuyện về sự khác biệt - nơi những giá trị tiện ích cộng hưởng cùng những giá trị sống bền vững của cư dân.

Diamond Sky không chỉ tiếp nối thành công của đại đô thị Van Phuc City, mà còn viết nên chuẩn mực sống khác biệt - nơi mỗi khoảnh khắc đời thường hóa thành trải nghiệm đáng nhớ, và mỗi mái ấm trở thành di sản để trao truyền cho thế hệ mai sau.

Hotline: 18006363

Website: diamondsky.khudothivanphuc.com.vn

Email: sales@vanphucsky.com.vn