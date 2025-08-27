Diamond Sky - tâm điểm kết nối, trái tim đô thị tinh hoa

Với 3 mặt giáp sông, mặt tiền quốc lộ 13 và điểm dừng tuyến metro 3B, Diamond Sky là chốn an cư góp phần khẳng định phong cách sống thượng lưu và khả năng kết nối không giới hạn.

Nằm ở vị trí trung tâm Van Phuc City - cửa ngõ chiến lược phía đông TP.HCM, Diamond Sky là điểm giao thoa của nhịp sống hiện đại, cảnh quan xanh thuần khiết và hệ tiện ích quốc tế.

Tâm điểm kết nối, khởi nguồn phồn hoa

Từ Diamond Sky, cư dân chỉ mất 10 phút để tới trung tâm quận 1, quận 3 (cũ), sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và chỉ 30 phút để kết nối đến sân bay Long Thành. Sắp tới, tuyến metro 3B với trạm dừng ngay tại Van Phuc City hứa hẹn mở ra chuẩn mực di chuyển thông minh, đồng thời trở thành bảo chứng giá trị gia tăng bền vững cho chủ sở hữu.

Diamond Sky tọa lạc tại trung tâm Van Phuc City. Ảnh phối cảnh.

Đặc biệt, Diamond Sky tọa lạc trên thế đất “ minh đường tụ thủy” phong thủy hiếm có, mang lại tầm nhìn khoáng đạt ra sông Sài Gòn và hồ Đại Nhật 16 ha, đón trọn sinh khí, tài lộc, thịnh vượng - điều giới tinh hoa luôn trân quý.

Diamond Sky nổi bật với thiết kế sang trọng và không gian xanh mát. Ảnh phối cảnh.

Một bước chân, chạm nghìn tiện ích

Diamond Sky kiến tạo một không gian khép kín chuẩn resort, nơi mỗi ngày đều bắt đầu và kết thúc trong sự thư thái. Hồ bơi 4 mùa, phòng gym - yoga, khu BBQ ngoài trời… tất cả đều được chăm chút để mang lại trải nghiệm sống cân bằng và tinh tế.

Ngay dưới chân tòa tháp là 3 tầng trung tâm thương mại sầm uất - nơi những thương hiệu ẩm thực, mua sắm và giải trí cao cấp hội tụ, giúp cư dân tận hưởng phong cách sống “một bước chân, chạm nghìn tiện nghi”.

3 tầng khối đế trung tâm thương mại Diamond Sky. Ảnh phối cảnh.

Không chỉ vậy, chủ nhân Diamond Sky còn thừa hưởng toàn bộ hệ tiện ích đẳng cấp của Van Phuc City: Bệnh viện quốc tế, quảng trường nhạc nước lớn hàng đầu Đông Nam Á, phố đi bộ châu Âu sang trọng, bến du thuyền và công viên ven sông 3,4 km.

Chỉ vài phút di chuyển, cư dân có thể tiếp cận loạt tiện ích ngoại khu danh tiếng: Đại học Luật TP.HCM, trung tâm thương mại Gigamall, siêu thị E-Mart, Landmark 81…

Tiên phong đầu tư đón sóng hạ tầng

Diamond Sky không chỉ là nơi an cư xứng tầm, mà còn là cơ hội đầu tư hiếm có. Dự án mở rộng quốc lộ 13 - tuyến huyết mạch của thành phố - sẽ nâng cấp lên 10 làn xe, rộng 60 m, với tổng vốn hơn 21.000 tỷ đồng , dự kiến hoàn thành vào quý II/2026, mở cánh cửa kết nối các trung tâm kinh tế, cảng biển và sân bay trọng điểm.

Cùng với đó, tuyến metro 3B đi ngang qua Van Phuc City được kỳ vọng trở thành “đòn bẩy kép” giúp giá trị bất động sản nơi đây tăng trưởng theo thời gian.

Diamond Sky được ví như một dự án nơi mỗi m2 không chỉ là khoảng không gian sống, mà còn là sự khẳng định vị thế của chủ nhân. Từ vị trí, kiến trúc, tiện ích đến tiềm năng tăng trưởng, tất cả hội tụ để kiến tạo một biểu tượng mới của phong cách sống thượng lưu tại TP.HCM.