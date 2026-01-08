Căn hộ 70 m2 và câu chuyện thiết kế nội thất không chỉ để nhìn

Tại thành thị, không gian sống 70 m2 thường được xem là “vừa đủ”. Nhưng thực tế, nhiều căn hộ chỉ dừng ở mức đủ diện tích, chứ chưa thỏa mãn về trải nghiệm.

Sau khi dọn về nhà mới, không ít gia chủ nhận ra rằng căn hộ 70 m2 có thể đẹp, nhưng sinh hoạt không thoải mái, bố cục ổn trên bản vẽ, song bất tiện khi sử dụng mỗi ngày.

Theo các đơn vị thiết kế, vấn đề của căn hộ 70 m2 không nằm ở số m2, mà nằm ở cách nội thất được tổ chức và vận hành trong đời sống thực.

Khi 70 m2 phải “gánh” nhiều vai trò

Với gia đình trẻ hoặc gia đình có con nhỏ, căn hộ 70 m2 là không gian sinh hoạt chung, nghỉ ngơi, học tập và làm việc. Nếu nội thất được bố trí rời rạc hoặc chạy theo hình thức, không gian sẽ chật chội khi nhu cầu sử dụng tăng lên.

Trong căn hộ 2 phòng ngủ tại TP.HCM do Weo Design thiết kế và thi công, bài toán đặt ra là làm sao để 70 m2 có thể thích nghi nhiều giai đoạn sống khác nhau và không cần chỉnh sửa liên tục.

Căn hộ 2 phòng ngủ diện tích 70 m2 tại TP.HCM do Weo Design thiết kế.

Một sai lầm phổ biến khi làm nội thất căn hộ bắt đầu từ phong cách hiện đại, tối giản hay sang trọng. Trong khi đó, theo đại diện Weo Design, điểm khởi đầu đúng phải là thói quen sinh hoạt của gia chủ.

Ở căn hộ do đơn vị Weo Design thiết kế, phòng khách và bếp được tổ chức theo hướng mở nhằm tạo cảm giác rộng hơn, đồng thời để hoạt động sinh hoạt diễn ra liền mạch. Buổi sáng có thể chuẩn bị bữa ăn nhanh, buổi tối cả gia đình vẫn kết nối với nhau trong không gian chung, thay vì bị chia cắt bởi quá nhiều vách ngăn.

Phòng khách được thiết kế theo không gian mở.

Với căn hộ diện tích vừa, lưu trữ là yếu tố mang tính quyết định. Thay vì bổ sung nhiều tủ rời sau khi dọn vào ở, hệ tủ trong căn hộ được thiết kế âm tường, bố trí theo vị trí sử dụng thực tế. Cách làm này giúp không gian luôn gọn gàng, hạn chế tình trạng “đồ đạc sinh thêm theo thời gian” - nguyên nhân khiến nhiều căn hộ 70 m2 nhanh chóng mất đi sự thông thoáng ban đầu.

Vách ốp TV được thêm hệ tủ âm để tăng diện tích lưu trữ.

Phòng ngủ được thiết kế để thay đổi cùng gia đình

Phòng ngủ trong căn hộ được tổ chức theo hướng phân vai rõ ràng, thay vì xử lý trung tính cho mọi đối tượng. Không gian của con được thiết kế dành riêng cho trẻ nhỏ, ưu tiên vật liệu an toàn, chi tiết bo tròn và bố cục phù hợp độ tuổi, đồng thời có sẵn khả năng điều chỉnh khi nhu cầu sử dụng thay đổi theo quá trình lớn lên của trẻ.

Phòng ngủ cho bé được thiết kế và thi công bởi Weo Design.

Phòng ngủ master được thiết kế với vai trò là không gian nghỉ ngơi chính của gia chủ, nơi mọi yếu tố đều được tiết chế để phục vụ sự thư giãn và riêng tư. Không gian tận dụng hệ cửa sổ kịch trần để đón ánh sáng tự nhiên, kết hợp giải pháp rèm 2 lớp giúp kiểm soát cường độ sáng theo từng thời điểm trong ngày, giữ phòng luôn thoáng nhưng không bị chói gắt.

Phòng ngủ master được thiết kế thông minh.

Phong cách hiện đại của căn hộ không được thể hiện bằng chi tiết cầu kỳ hay vật liệu nổi bật. Thay vào đó là sự tiết chế trong màu sắc, đường nét và cách chọn vật liệu.

Theo chuyên gia, với căn hộ diện tích vừa, việc chạy theo xu hướng dễ khiến không gian nhanh lỗi thời. Ngược lại, lựa chọn trung tính và bền vững giúp nội thất sử dụng ổn định lâu dài, giảm áp lực bảo trì.

Sau thời gian sử dụng, điều gia chủ đánh giá cao là việc không phải điều chỉnh hay sửa đổi nội thất. Không gian vận hành đúng nhu cầu ban đầu, từ sinh hoạt chung đến nghỉ ngơi riêng tư.

Theo Weo Design, một thiết kế nội thất hợp lý không cần gây ấn tượng ngay từ lần đầu nhìn thấy, mà cần đủ bền bỉ để đồng hành gia đình trong nhiều năm sử dụng.

Căn hộ 70 m2 này cho thấy, khi nội thất được tổ chức hợp lý, diện tích không còn là rào cản lớn. Thay vào đó, sự thoải mái đến từ việc không gian được thiết kế sát với đời sống thực, giúp gia chủ ít phải suy nghĩ lại, ít phải sửa chữa và dễ dàng thích nghi thay đổi trong tương lai.

Trong bối cảnh nhà ở đô thị ngày càng thu hẹp, nội thất trở thành nền tảng quan trọng cho chất lượng sống mỗi ngày.

Độc giả tìm hiểu thêm thông tin chi tiết tại website http://weodesign.vn/ hoặc fanpage https://www.facebook.com/weodesign.hcm