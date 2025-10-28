Cần Giờ - từ vùng đất lặng lẽ thành đầu tàu tăng trưởng mới của TP.HCM

Nhiều người không khỏi ngỡ ngàng khi trở lại Cần Giờ sau 6 tháng dự án khu đô thị lấn biển 2.870 ha tại đây được khởi công.

“Ốc đảo xanh” đang thay da đổi thịt thần tốc, hứa hẹn trở thành động lực tăng trưởng mới của TP.HCM trên hành trình vươn ra biển và giàu mạnh từ biển.

Từ “góc kẹt” thành trung tâm hạ tầng

Đón những vị khách phương xa trong một sự kiện vào sáng ngày 23/10, bà Trần Thị Thể, người dân xã Cần Giờ, không giấu được niềm vui. “Tôi sống ở đây mấy chục năm, đi lại hồi đó vất vả lắm. Muốn lên TP.HCM tôi phải đợi phà, mất rất nhiều thời gian, đường thì nhỏ, lầy lội, ai có việc gấp thì đành chịu. Nhưng nay khác rồi”, bà Thể chia sẻ.

“Khác” - như cách nói của bà Thể, là cảnh dòng xe, dòng người nối đuôi nhau về Cần Giờ, nơi từng bị lãng quên trên bản đồ phát triển sôi động của đầu tàu kinh tế lớn nhất nước.

Hơn ai hết, bà Thể cảm nhận rất rõ quê hương Cần Giờ đang bước sang giai đoạn lịch sử mới. Thế “độc đạo” và cảnh “qua sông lụy phà” sắp khép lại khi hàng loạt công trình hạ tầng hiện đại được dồn lực cho địa phương.

Tròn 6 tháng trước, siêu đô thị lấn biển quy mô 2.870 ha chính thức được khởi công. Người Cần Giờ gọi đây là “bom tấn” đánh thức vùng đất đã ngủ quên mấy chục năm. Hôm nay, dọc bờ biển hoang sơ khi xưa, đại công trường tỷ USD đang thi công với tốc độ hiếm thấy.

Bà Thể (bên phải) và người dân Cần Giờ không khỏi tự hào và kỳ vọng khi quê hương ngày càng đổi khác.

“Tôi rất ngỡ ngàng bởi tốc độ thi công có thể nói là kỷ lục”, PGS.TS Phạm Văn Song, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Miền Đông, chia sẻ khi mục sở thị hàng trăm ha biển đã được san lấp, xử lý nền chỉ sau vài tháng.

Song song với đó, tuyến đường sắt tốc độ cao Phú Mỹ Hưng - Cần Giờ với vận tốc thiết kế 350 km/h dự kiến khởi công vào cuối năm 2025, kết nối trung tâm khu nam TP.HCM với Cần Giờ trong thời gian ngắn. Cũng ngay trong năm 2026, cầu Cần Giờ được khởi công, rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM đến Cần Giờ chỉ còn 45-60 phút.

Cùng thời điểm, nút giao Rừng Sác có vốn đầu tư 3.000 tỷ đồng , kết nối trực tiếp cao tốc Bến Lức - Long Thành, cũng sẽ triển khai. Dự kiến hoàn thành năm 2028, công trình sẽ khai thông kết nối giữa Cần Giờ với Tây Nam bộ và Đông Nam bộ, trong đó có sân bay quốc tế Long Thành.

Đặc biệt, tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, dài hơn 10 km, rộng 50 m, 8 làn xe mà Vingroup vừa đề xuất thực hiện, hứa hẹn mở ra trục kết nối chiến lược giữa Cần Giờ và trung tâm du lịch, cảng biển Vũng Tàu, giúp rút ngắn thời gian di chuyển xuống còn dưới 15 phút.

Không dừng lại ở đó, tam giác vàng hạ tầng đang dần hình thành khi Cần Giờ được quy hoạch đồng bộ cả đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng hải. Trên diện tích 571 ha, cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ với vốn đầu tư 50.000 tỷ đồng , được thiết kế để trở thành biểu tượng kinh tế biển mới của Việt Nam. Dự án sẽ vận hành giai đoạn 1 vào năm 2027 và hoàn thiện toàn bộ trước 2045, đưa Cần Giờ sánh ngang trung tâm logistics hàng đầu khu vực như Singapore, Busan.

“Giờ sắp có cầu, có cả đường sắt cao tốc, lại thêm khu đô thị lấn biển hiện đại, tôi thấy phấn khởi lắm. Mai đây khách đến đông, bà con buôn bán được, cuộc sống chắc sẽ khá lên nhiều”, bà Thể chia sẻ về tương lai.

Triển vọng bùng nổ

Theo PGS.TS Phạm Văn Song, sự trỗi dậy của Cần Giờ là tất yếu, nhất là khi có sự góp mặt của Vingroup với đô thị Vinhomes Green Paradise. Nhờ đó, Cần Giờ đang chuyển vai - từ vùng sinh thái đứng bên lề sự phát triển trở thành đầu tàu tăng trưởng mới của TP.HCM.

Hạ tầng giao thông và đô thị chính là “cú hích” liên hoàn khai mở tiềm năng của Cần Giờ, kích hoạt dòng người, dòng tiền, dòng giá trị. Khi khoảng cách địa lý được xóa nhòa, tiềm năng của vùng đất “rừng vàng, biển bạc” được giải phóng.

“Tất cả loại hình giao thông đều có mặt tại Cần Giờ. GRDP sẽ tăng trưởng nhanh theo quá trình đầu tư xây dựng. Cư dân và du khách về đây sẽ tăng đột biến. Người dân Cần Giờ được trực tiếp thụ hưởng các dự án này trước tiên, cuộc sống ngày càng sung túc hơn”, PGS.TS Phạm Văn Song nhấn mạnh.

Nhiều tuyến hạ tầng dự kiến được khởi công trong năm 2026, phá thế “độc đạo” của Cần Giờ.

Từ góc độ thị trường, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc batdongsan.com.vn khu vực phía Nam, cho biết số lượng tìm kiếm về Cần Giờ từ đầu năm đến nay đã tăng gấp 3 lần. Sau khi dự án Vinhomes Green Paradise khởi công, số lượng tìm kiếm bất động sản Cần Giờ tăng hai lần.“Chỉ một dự án nhưng đã làm nóng cả thị trường miền Nam”, ông Tuấn đánh giá.

Theo vị chuyên gia, từ năm 1993 đến nay, thị trường bất động sản TP.HCM trải qua những “thập kỷ vàng” gắn liền với quy hoạch đô thị và làn sóng đầu tư hạ tầng. Những năm 1990, việc đầu tư đường Nguyễn Văn Linh làm thay đổi hoàn toàn bộ mặt khu phía Nam, kéo khoảng 2 triệu người dịch chuyển tới trung tâm mới này. Thập niên 2010, hầm Thủ Thiêm và cầu Thủ Thiêm hoàn thành kéo hơn 1 triệu dân về trung tâm mới phía đông. Những nhà đầu tư đi theo sóng hạ tầng khi đó đều thắng lớn. Cần Giờ hôm nay đang ở điểm xuất phát tương tự, nhưng lực đẩy lớn hơn.

“Dân số của Cần Giờ hiện tại chỉ khoảng 80.000 người và điểm nghẽn duy nhất thời gian qua là không có tính kết nối. Sau khi có các dự án cũng như khoản đầu tư rất lớn vào hạ tầng và đô thị, Cần Giờ sẽ trở thành tâm điểm trong thời gian tới và tốc độ phát triển sẽ vượt những trung tâm trước đó”, ông Tuấn nhận định.

Cần Giờ đang viết lại hành trình của chính mình - hành trình của một vùng đất trỗi dậy từ sự kết nối đột phá và hạ tầng đô thị hiện đại. Sự cộng hưởng của những cây cầu, đường sắt tốc độ cao, đường vượt biển và đặc biệt là siêu đô thị ESG++ hàng đầu thế giới sẽ tạo nên “bộ gene phát triển mới” cho TP.HCM trong kỷ nguyên mới.