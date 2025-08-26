Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cần đặt lại xuất bản như một trụ cột phát triển công nghiệp văn hóa

  • Thứ ba, 26/8/2025 22:24 (GMT+7)
  • 59 phút trước

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, khẳng định ngành xuất bản phải vươn lên, đổi mới để góp phần xây dựng tri thức Việt và phát huy sức mạnh mềm quốc gia.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, phát biểu tại Hội nghị ngày 26/8. Ảnh: Đinh Hà.

Chiều 26/8 tại Hà Nội, Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW về Nâng cao chất lượng toàn diện hoạt động xuất bản diễn ra với sự tham dự của các cơ quan trung ương, bộ, ngành, địa phương và đại diện người làm xuất bản.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đánh giá cao nỗ lực nghiêm túc, trách nhiệm trong công tác tổng kết và triển khai chỉ thị suốt hai thập kỷ.

Ông nhấn mạnh Đảng luôn xác định hoạt động xuất bản là một trong những vũ khí tư tưởng sắc bén, góp phần truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc.

“Ban Bí thư đã ban hành một chỉ thị riêng cho hoạt động xuất bản. Một chủ trương mang tầm vóc chiến lược, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng đối với việc xây dựng và phát triển một nền xuất bản đậm đà bản sắc dân tộc, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới những năm cuối của thế kỷ 20 - đầu thế kỷ 21”, ông nói.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, sau 20 năm, năng lực và vị thế của ngành xuất bản Việt Nam đã được nâng lên rõ rệt. Nhiều nhà xuất bản xây dựng được thương hiệu, sản phẩm in ấn và phát hành cải tiến về công nghệ, hình thức và nội dung.

Việc hợp tác bản quyền, xuất bản song ngữ, đa ngữ với các đối tác quốc tế đã giúp quảng bá hình ảnh Việt Nam đến nhiều châu lục. Những bộ sách về tư tưởng Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp hay y học Việt Nam... được đón nhận tích cực ở các thư viện đại học lớn trên thế giới.

Tuy nhiên, ông cũng chỉ ra nhiều thách thức lớn trong tình hình mới, chẳng hạn sức ép của kinh tế thị trường, tác động của chuyển đổi số, cạnh tranh với mạng xã hội và sự chưa đồng bộ trong đổi mới hoạt động xuất bản. Ông nhấn mạnh cần đặt lại vị trí ngành xuất bản như một trụ cột trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa quốc gia.

Đồng thời, ông Nghĩa nhấn mạnh vai trò then chốt của yếu tố con người, yêu cầu có chính sách đào tạo đội ngũ làm xuất bản chất lượng cao. Một trong những định hướng chiến lược được ông nhấn mạnh là thúc đẩy mạnh mẽ số hóa, xuất bản điện tử, ứng dụng AI và xây dựng thư viện số.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các cơ quan liên quan tổng hợp đầy đủ kết quả thảo luận, đề xuất cụ thể để trình Ban Bí thư xây dựng nghị quyết mới, phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn tới.

“Trong giai đoạn chuyển mình chiến lược với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc thì xuất bản cũng phải làm điều này. Trong đó có những mục tiêu chính như đổi mới, sáng tạo và hội nhập, xây dựng và phát triển nền xuất bản chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, góp phần nâng cao văn hóa đọc, xây dựng tri thức Việt và bảo vệ, phát huy giá trị, phẩm chất con người Việt Nam”, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nói.

Không gian 500 m2 tái hiện thành tựu 80 năm ngành xuất bản Việt Nam

Triển lãm sắp tới quy tụ các nhà xuất bản lớn, tổ chức tọa đàm, ra mắt sách, giới thiệu công nghệ làm sách hiện đại và mang đến trải nghiệm văn hóa đọc phong phú cho công chúng.

05:45 23/8/2025

Đức An

  • Võ Nguyên Giáp

    Võ Nguyên Giáp

    Võ Nguyên Giáp là Đại tướng đầu tiên, Tổng Tư lệnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam, cũng là người chỉ huy đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông là chỉ huy chính trong các chiến dịch Chiến tranh Đông Dương (1946–1954) đánh bại Thực dân Pháp, Chiến tranh Việt Nam (1960–1975) chống Mỹ, thống nhất đất nước và Chiến tranh biên giới Việt – Trung (1979) chống quân Trung Quốc tấn công biên giới phía Bắc.

    • Ngày sinh: 25/8/1911
    • Ngày mất: 4/10/2013
    • Nơi sinh: Quảng Bình
    • Cấp bậc: Đại tướng

Đọc tiếp

