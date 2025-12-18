Cận cảnh vết nứt xé đôi mặt đường cao tốc Bắc - Nam qua Đắk Lắk

|
Theo Ban Quản lý dự án 7 (thuộc Bộ Xây dựng), trong các ngày 19-21/11, mưa lớn kéo dài kèm lũ lịch sử đã gây sạt trượt nghiêm trọng tại đoạn cao tốc Bắc - Nam từ Km10+378 đến Km11+300, chiều dài ảnh hưởng khoảng 500 m, đi qua địa bàn xã Ô Loan và Tuy An Nam (tỉnh Đắk Lắk). Sự cố khiến kế hoạch thông xe kỹ thuật toàn tuyến vào ngày 19/12 không thể thực hiện như dự kiến.
|
Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, mặt đường cao tốc xuất hiện nhiều vết nứt lớn, kéo dài cắt ngang toàn bộ bề rộng tuyến.
|
Có vị trí mặt đường bị xé toạc, sụt lún sâu, tạo thành các khe nứt rõ rệt. Lớp bê tông nhựa bong tróc, nền đường phía dưới bị phá vỡ, bùn đất tràn lên mặt đường.
|
Không chỉ mặt đường, hệ thống hộ lan tôn sóng và trụ đỡ an toàn giao thông cũng bị xô lệch, cong vênh, một số trụ bật khỏi nền móng do tác động của khối đất sạt từ taluy dương. Toàn bộ khu vực hư hỏng hiện đã được rào chắn, căng dây cảnh báo, cấm phương tiện qua lại để phục vụ công tác khắc phục.
|
Quan sát từ trên cao, vệt sạt trượt hiện rõ như một đường cắt sâu xuyên qua tuyến cao tốc. Nền đường bị chia cắt thành nhiều mảng, trong khi khối đất đá từ sườn đồi phía trên tràn xuống khu vực mặt đường.
|
Hệ thống hộ lan tôn sóng bên taluy dương cong vênh, trụ đỡ bật khỏi móng.
|
Đơn vị thi công đang thăm dò trên sườn núi để tiến hành thăm dò địa chất ở khu vực này.
|
Lý giải nguyên nhân, đại diện Ban Quản lý dự án 7 cho biết, khu vực đồi Km11 có khoang địa chất phức tạp. Mưa lớn kéo dài làm đất đá bão hòa nước, gia tăng áp lực, dẫn đến mất ổn định mái dốc và gây sạt trượt.
|
Trước tình hình trên, thực hiện chỉ đạo của Bộ Xây dựng, Ban Quản lý dự án 7 đã yêu cầu nhà thầu khẩn trương triển khai phương án khắc phục. Theo đó, khoảng 600.000m³ đất sụt trượt tại khu vực đồi Km11 sẽ được đào bỏ, đồng thời xử lý lại toàn bộ nền, mặt đường tuyến chính tại vị trí bị ảnh hưởng.
|
Theo đơn vị này, sẽ thực hiện các giải pháp gia cố mái taluy, tăng cường hệ thống thoát nước, ổn định nền đường và hoàn thiện kết cấu mặt đường sẽ được triển khai đồng bộ nhằm đảm bảo an toàn lâu dài cho tuyến cao tốc Bắc - Nam.
|
Ban Quản lý dự án 7 cho biết, đang chỉ đạo các đơn vị thi công huy động tối đa máy móc, nhân lực, tổ chức nhiều mũi thi công để đẩy nhanh tiến độ.
|
Ban Quản lý dự án 7 đặt mục tiêu đến ngày 31/12/2025 sẽ cơ bản hoàn thành việc khắc phục, thông xe kỹ thuật đoạn tuyến bị ảnh hưởng và hoàn thành toàn bộ công trình, đưa vào khai thác trước ngày 31/1/2026.
