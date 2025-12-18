Cận cảnh vết nứt xé đôi mặt đường cao tốc Bắc - Nam qua Đắk Lắk

Theo Ban Quản lý dự án 7 (thuộc Bộ Xây dựng), trong các ngày 19-21/11, mưa lớn kéo dài kèm lũ lịch sử đã gây sạt trượt nghiêm trọng tại đoạn cao tốc Bắc - Nam từ Km10+378 đến Km11+300, chiều dài ảnh hưởng khoảng 500 m, đi qua địa bàn xã Ô Loan và Tuy An Nam (tỉnh Đắk Lắk). Sự cố khiến kế hoạch thông xe kỹ thuật toàn tuyến vào ngày 19/12 không thể thực hiện như dự kiến.