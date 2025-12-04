Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở 7 tỉnh, TP khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại nhiều xã, phường thuộc Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 19h30 ngày 4/12 đến 0h30 ngày 5/12, khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất khu vực trên.

Cụ thể, lượng mưa tích lũy phổ biến như Huế tới Quảng Ngãi 20-40 mm, có nơi trên 70 mm; Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng và Khánh Hòa 5-15 mm có nơi trên 40 mm.

Nhiều nhà dân tại phường Hàm Thắng (Lâm Đồng) ngập sâu trong nước. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường thuộc thành phố Huế gồm: A Lưới 2, Phong Điền, A Lưới 1, A Lưới 3, A Lưới 4, A Lưới 5, Bình Điền, Chân Mây-Lăng Cô, Hưng Lộc, Lộc An, Phú Lộc.

Tại thành phố Đà Nẵng có các xã, phường nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất gồm: Bà Nà, Phước Hiệp, Trà Leng, Trà Liên, Trà My; Đức Phú, Hiệp Đức, Khâm Đức, Nam Trà My, Núi Thành, Phú Ninh, Phước Thành, Phước Trà, Sơn Cẩm Hà, Tam Mỹ, Tây Hồ, Thạnh Bình, Tiên Phước, Trà Giáp, Trà Tân, Trà Vân; Bến Giằng, Chiên Đàn, Đắc Pring, Đồng Dương, Hòa Vang, Lãnh Ngọc, Nông Sơn, Phước Chánh, Phước Năng, Quế Phước, Quế Sơn, Sông Vàng, Tam Anh, Tam Xuân, Trà Tập, Việt An.

Đối với tỉnh Quảng Ngãi có các xã, phường nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất gồm: Ba Tô, Ba Tơ, Ba Vinh, Cà Đam, Đặng Thùy Trâm, Đông Trà Bồng, Kon Plông, Minh Long, Sơn Tây, Tây Trà Bồng, Thanh Bồng, Trà Bồng; Ba Dinh, Ba Động, Ba Gia, Ba Vì, Ba Xa, Bình Chương, Bình Minh, Đình Cương, Khánh Cường, Măng Bút, Mộ Đức, Nguyễn Nghiêm, Đức Phổ, Sơn Hà, Sơn Hạ, Sơn Kỳ, Sơn Linh, Sơn Mai, Sơn Tây Hạ, Sơn Tây Thượng, Sơn Thủy, Tây Trà, Thiện Tín, Trà Giang, Trường Giang, Vệ Giang; Đăk PLô, Lân Phong, Măng Đen, Măng Ri, Nghĩa Giang, Ngọc Linh, Trà Câu, Phước Giang, Sơn Tịnh.

Cùng với đó, tại tỉnh Gia Lai có các xã, phường nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất gồm: Ân Hảo, An Lão, Ân Tường, An Vinh, Canh Liên, Canh Vinh, Cửu An, Hòa Hội, Hoài Ân, Hội Sơn, An Khê, Bồng Sơn, Hoài Nhơn Đông, Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Tây, Vạn Đức, Vĩnh Sơn, Vĩnh Thạnh.

Tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có các xã, phường nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất gồm: Cư Pui, Yang Mao, Krông Á (tỉnh Đắk Lắk); Nam Khánh Vĩnh, Tây Khánh Vĩnh, Trung Khánh Vĩnh; Bác Ái, Bác Ái Tây, Cam An, Diên Thọ, Khánh Vĩnh, Lâm Sơn, Suối Dầu, Suối Hiệp, Tây Khánh Sơn; Bác Ái Đông, Bắc Khánh Vĩnh, Bắc Ninh Hòa, Cam Hiệp, Cam Lâm, Công Hải, Diên Điền, Diên Khánh, Diên Lạc, Diên Lâm, Đông Khánh Sơn, Hòa Trí, Khánh Sơn, Mỹ Sơn, Nam Cam Ranh, Nam Ninh Hòa, Ninh Sơn, Ba Ngòi, Bắc Cam Ranh, Bắc Nha Trang, Cam Linh, Cam Ranh, Đô Vinh, Nam Nha Trang, Nha Trang, Tây Nha Trang, Tân Định, Tây Ninh Hòa, Thuận Bắc (tỉnh Khánh Hòa).

Ngoài ra, tỉnh Lâm Đồng có các xã, phường nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất gồm: D'Ran, Hàm Thuận Bắc, Sơn Điền, Suối Kiết, Tân Hải, Tân Thành, Tuy Phong; Đông Giang, Hàm Tân, Hàm Thạnh, Hàm Thuận, Hồng Sơn, La Dạ, Lạc Dương, Cam Ly-Đà Lạt, La Gi, Lâm Viên-Đà Lạt, Lang Biang - Đà Lạt, Phước Hội, Xuân Hương-Đà Lạt, Xuân Trường-Đà Lạt, Phan Sơn, Sơn Mỹ, Sông Lũy, Tân Lập; Bắc Ruộng, Bảo Lâm 3, Cát Tiên, Cát Tiên 2, Cát Tiên 3, Đạ Huoai 2, Đạ Huoai 3, Đạ Tẻh, Đạ Tẻh 2, Đạ Tẻh 3, Đam Rông 1, Di Linh, Đinh Trang Thượng, Đinh Văn Lâm Hà, Đơn Dương, Đồng Kho, Đức Linh, Hàm Kiệm, Hàm Liêm, Hàm Thuận Nam, Hiệp Thạnh, Hòa Bắc, Hòa Thắng, Ka Đô, Liên Hương, Lương Sơn, Nam Ban Lâm Hà, Nam Hà Lâm Hà, Nâm Nung, Nam Thành, Nghị Đức, phường 2 Bảo Lộc, phường 3 Bảo Lộc, Bình Thuận, Hàm Thắng, Phan Thiết, Phú Thủy, Tiến Thành, Phú Sơn Lâm Hà, Phúc Thọ Lâm Hà, Quảng Lập, Tân Hà Lâm Hà, Tân Hội, Tân Minh, Tánh Linh, Tuyên Quang.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Thông tin từ Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, tính đến 17 giờ ngày 4/12, mưa lũ tại tỉnh Lâm Đồng đã làm 1 người chết (ông N.V. T, 60 tuổi, trú tổ 3 thôn Hội Nhơn, xã Hàm Liêm đã tự ý đi về nhà từ nơi xã bố trí sơ tán và bị đuối nước); 3.296 nhà bị ngập, ảnh hưởng (hiện nước đang rút); 3.357 ha cây trồng bị thiệt hại; 4.053 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 300 m2 diện tích ao nuôi cá bị thiệt hại; 24 tàu cá bị chìm; 32 tàu bị trôi (đã được vớt); 16 điểm sạt lở, 4 cầu dân sinh hư hỏng, nhiều tuyến đường bị ngập lụt, sạt lở gây ách tắc.

Hiện các xã, phường tại tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức sơ tán, di dời 860 hộ dân vùng ngập sâu đến nơi an toàn.