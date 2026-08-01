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Xã hội

Cận cảnh Vành đai 2,5 hơn 2.400 tỷ đồng sau gỡ vướng mặt bằng

  • Thứ bảy, 1/8/2026 15:52 (GMT+7)
  • 32 phút trước

Sau khi hoàn tất giải phóng mặt bằng, đoạn Vành đai 2,5 từ Nguyễn Trãi đến hồ Đầm Hồng (Hà Nội) đang được đẩy nhanh thi công, hướng tới thông tuyến vào ngày 10/10/2026.

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Đoạn Nguyễn Trãi - hồ Đầm Hồng trước đây được xem là khu vực khó khăn nhất về giải phóng mặt bằng của toàn dự án đường Vành đai 2,5.

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Tuy nhiên, nhờ sự vào cuộc của các cơ quan chức năng cùng sự đồng thuận của người dân, toàn bộ mặt bằng đã được bàn giao vượt tiến độ, tạo điều kiện để các đơn vị thi công đồng loạt triển khai xây dựng.
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Trước đó, nhiều đoạn của tuyến Vành đai 2,5 đã được đưa vào khai thác, trong đó có đoạn từ hầm chui Giải Phóng đến hồ Đầm Hồng.
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Khi toàn tuyến từng bước được kết nối, công trình được kỳ vọng góp phần giảm ùn tắc giao thông, rút ngắn thời gian di chuyển và tăng khả năng kết nối khu vực phía Nam Hà Nội.

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Ghi nhận vào những ngày cuối tháng 7/2026, không khí thi công trên đoạn từ Nguyễn Trãi đến hồ Đầm Hồng diễn ra khẩn trương.
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Toàn bộ khu vực công trường được rào chắn để phục vụ xây dựng. Nhiều máy xúc, xe tải cùng các thiết bị chuyên dụng được huy động, hoạt động liên tục trên tuyến.

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Đây là dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.432 tỷ đồng, quy mô mặt cắt ngang khoảng 50 m. Để triển khai công trình, địa phương đã thu hồi hơn 60.900 m2 đất của 736 trường hợp, gồm 16 tổ chức và 720 hộ gia đình, cá nhân.
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Sau khi có mặt bằng sạch, các đơn vị thi công đã khẩn trương huy động nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ.
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Tại khu vực ven hồ Đầm Hồng, đường Khương Đình, đường Bùi Xương Trạch và nút giao với đường Nguyễn Trãi, nhiều mũi thi công được triển khai cùng lúc. Các đơn vị tập trung gia cố nền đường, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và thực hiện các hạng mục theo kế hoạch.
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Hệ thống cống ngầm tại khu vực gần hồ Đầm Hồng đã được hoàn thành. Đây là một trong những hạng mục tạo điều kiện để các công việc tiếp theo được triển khai đồng bộ trên công trường.
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Theo kế hoạch, các đơn vị thi công sẽ tiếp tục tăng tốc để đưa dự án về đích đúng tiến độ. UBND phường Khương Đình, chủ đầu tư dự án, đặt mục tiêu thông tuyến vào ngày 10/10/2026.
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Khi hoàn thành, đoạn Nguyễn Trãi - hồ Đầm Hồng sẽ bổ sung thêm một mắt xích của tuyến Vành đai 2,5, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực phía Tây Nam Hà Nội, giảm áp lực cho các tuyến đường hiện hữu và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

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https://vtcnews.vn/can-canh-cong-truong-vanh-dai-2-5-hon-2-400-ty-dong-sau-khi-go-vuong-mat-bang-ar1032093.html

Viên Minh/VTC News

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