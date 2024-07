Smartphone hiếm hoi có thể tháo nắp lưng

CMF, thương hiệu con của hãng điện thoại Nothing vừa giới thiệu Phone 1. Dù mang tên giống smartphone đầu tiên của Nothing, sản phẩm từ CMF có thiết kế dạng module, khả năng tháo rời một số bộ phận để thay thế dễ dàng. Ảnh: The Verge.