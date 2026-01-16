Cận cảnh 'siêu robot' lần đầu xuất hiện tại bệnh viện ở TP.HCM

Robot phẫu thuật da Vinci đã trải qua nhiều thế hệ phát triển gồm Standard, S, Si và hiện nay là da Vinci Xi thế hệ thứ 4 ra mắt năm 2014, vẫn được xem là dòng hiện đại đang lưu hành tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Với hệ thống “mắt thần” 3D phóng đại, cánh tay robot linh hoạt và các công nghệ hỗ trợ định vị, huỳnh quang ICG, da Vinci Xi tạo ra bước ngoặt lớn trong phẫu thuật ít xâm lấn, cho phép bác sĩ tiếp cận chính xác các tổn thương chỉ vài milimet. Tại Việt Nam hiện có 3 hệ thống robot da Vinci thế hệ 4 đang được đưa vào sử dụng tại các bệnh viện lớn. Việc vận hành robot đòi hỏi phẫu thuật viên phải trải qua đào tạo và cấp chứng chỉ nghiêm ngặt của hãng, đồng thời duy trì tần suất phẫu thuật đều đặn để bảo đảm kỹ năng và an toàn cho người bệnh.