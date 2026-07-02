Cận cảnh ông Trump lần đầu bay trên Không lực Một mới

Tổng thống Mỹ Donald Trump có chuyến bay đầu tiên trên chiếc Không lực Một trị giá 400 triệu USD do Qatar tặng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/7 lên đường tới bang North Dakota (Mỹ) trong chuyến bay đầu tiên trên chuyên cơ Không lực Một mới, Boeing 747-8 hạng sang do chính phủ Qatar tặng cho Mỹ vào năm ngoái, theo đài CBS News.

Đầu tháng này, ông Trump đã giới thiệu chiếc máy bay trị giá 400 triệu USD , thay thế chiếc Boeing 747-2 phiên bản quân sự đã phục vụ các đời tổng thống Mỹ suốt hơn 30 năm. Chiếc máy bay do Qatar trao tặng dự kiến sẽ được sử dụng cho đến khi Boeing bàn giao đội chuyên cơ mới cho Không quân Mỹ vào năm 2028.

Phát biểu tại Căn cứ Liên hợp Andrews trước khi khởi hành, Tổng thống Trump nhấn mạnh ý nghĩa của sự kiện: "Đây là chuyến bay đầu tiên của chiếc máy bay thương mại vĩ đại nhất từng được chế tạo".

Tổng thống Mỹ Donald Trump lên chuyên cơ Không lực Một mới tại Căn cứ Liên hợp Andrews, bang Maryland, Mỹ, ngày 1/7. Ảnh: Reuters.

"Tôi rất háo hức với chuyến bay này. Chưa từng có ai thấy điều tương tự. Họ vừa mới hoàn thiện, cải tạo máy bay để phù hợp với một tổng thống bằng cách bổ sung hệ thống an ninh cùng mọi tiện ích cần thiết. Đây là những hạng mục cực kỳ phức tạp nhưng thực sự rất ấn tượng," nhà lãnh đạo Mỹ chia sẻ.

Ông Trump khẳng định chi phí nâng cấp chiếc máy bay này đối với người nộp thuế Mỹ là "rất nhỏ" nếu so với khoản tiền sẽ phải bỏ ra "nếu chúng tôi thực hiện theo cách khác". Ông gọi đây là "món quà từ một quốc gia đã đối xử với chúng tôi rất tốt".

Ông cũng lưu ý rằng chiếc chuyên cơ cũ đã có tuổi đời hơn 30 năm và nói: "Khi nó đỗ cạnh những chiếc mới như thế này, thực sự trông không còn xứng tầm với đất nước chúng ta".

"Vì vậy, chúng tôi thực sự rất tự hào về nó. Đất nước cũng rất tự hào về điều đó", ông Trump nhấn mạnh.

Không quân Mỹ cho biết họ ưu tiên khả năng sẵn sàng tác chiến hơn yếu tố thẩm mỹ trong quá trình nâng cấp, vì vậy "bố trí nội thất gần như không thay đổi".

Giám đốc Truyền thông Nhà Trắng Steven Cheung đã đăng trên mạng xã hội X những bức ảnh bên trong máy bay, cho thấy các bàn họp lớn, ghế bọc da và một số mảng ốp gỗ bóng. Theo một phóng viên đi cùng trên chuyến bay, máy bay còn có khoang báo chí rộng rãi với ghế có thể ngả phẳng, tích hợp chức năng massage và màn hình TV riêng cho từng chỗ ngồi.

Bên trong máy bay Không lực Một mới. Ảnh: X/@StevenCheung47

Trong chuyến đi tới North Dakota, ông Trump dự kiến tham gia một chuyến tàu hỏa và dự lễ chào nhân dịp kỷ niệm 250 năm ngày Mỹ giành độc lập, sau đó đến thăm Thư viện Tổng thống Theodore Roosevelt.