Cận cảnh bấm số, nhận hồ sơ nhà ở xã hội từ 900 triệu đồng/căn

Dự án nhà ở xã hội CT3 thuộc khu đô thị mới Kim Chung (Thăng Long Green City) do liên danh Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội và Tổng công ty Viglacera - CTCP làm chủ đầu tư chính thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua. Thời gian tiếp nhận hồ sơ tại dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Chung kéo dài từ 17/11/2025 đến 3/1/2026. Trong bối cảnh giá nhà thương mại neo cao và thiếu nguồn cung nhà giá rẻ, dự án nhà ở xã hội CT3 đã thu hút hàng nghìn người dân đến nộp hồ sơ.
Trước nhu cầu nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội CT3 Kim Chung tăng nhiệt, chủ đầu tư đã chủ động triển khai quy trình tiếp nhận hồ sơ mới, "phân luồng quy trình thủ tục". Theo đó, ngay từ cổng của điểm tiếp nhận hồ sơ những người vào bấm nút lấy số phải trải qua bước kiểm tra căn cước công dân chính chủ, đi kèm mẫu xác định điều kiện nhà ở phải đúng tên, đúng số CCCD mang theo.
Tiếp đến người dân được hướng dẫn xếp hàng theo thứ tự tại khu vực chờ được chủ đầu tư bố trí sẵn.
Người dân nghiêm túc chấp hành theo hướng dẫn để chờ đến lượt vào bấm số.
Chủ đầu tư bố trí hệ thống máy bấm số để đảm bảo minh bạch trong quá trình tiếp nhận hồ sơ.
Cán bộ hỗ trợ hướng dẫn người dân sử dụng hệ thống máy bấm nút lấy số thứ tự.
Tiếp đến là viết phiếu hẹn thời điểm nộp hồ sơ cho người dân. Dự kiến mỗi ngày chủ đầu tư sẽ tiếp nhận 50-70 bộ hồ sơ.
Nhiều người dân đến bấm số thứ tự cho biết, họ rất hài lòng vì cách thức tổ chức của chủ đầu tư. Bởi chỉ cần bấm số là họ cùng lúc biết rõ ngày hẹn đến nộp hồ sơ và hồ sơ của họ sẽ được kiểm tra bước đầu. Nếu hồ sơ đã đúng và đủ theo quy định pháp luật, cán bộ sẽ làm giấy biên nhận, trường hợp hồ sơ chưa đủ và chưa phù hợp, cán bộ sẽ hướng dẫn khách hoàn thiện hồ sơ.
Trường hợp đến lượt nộp hồ sơ sẽ được cán bộ hướng dẫn lên khu vực tiếp nhận hồ sơ.
Tại đây cán bộ sẽ kiểm tra chi tiết hồ sơ. Theo đại diện chủ đầu tư, nhằm đảm bảo khách quan, minh bạch trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, doanh nghiệp đã bố trí hàng chục cán bộ chuyên trách áp dụng cơ chế kiểm tra chéo nội bộ. Tất cả cán bộ liên quan dự án đều phải ký cam kết không tư lợi, không thiếu trách nhiệm, và chịu kiểm soát từ bộ phận giám sát độc lập.
Là một trong số những người đầu tiên nộp thành công hồ sơ mua nhà ở xã hội CT3 Kim Chung, ông Ngô Văn Ấp (xã Tiến Thắng, Hà Nội) chia sẻ: "Đây là cách thức tổ chức nhận hồ sơ nhà ở xã hội hiệu quả. Mọi thủ tục diễn ra nhanh gọn minh bạch, mỗi khâu đều có cán bộ hướng dẫn chi tiết. Tôi hy vọng gia đình sẽ sở hữu được căn nhà ở xã hội mơ ước".
Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, ông Trần Ngọc Anh – Phó tổng giám đốc Tổng Công ty Viglacera - CTCP đại diện Liên danh chủ đầu tư cho biết, thấu hiểu những khó khăn, áp lực mà người dân từng gặp phải trong quá trình tiếp cận nhà ở xã hội thời gian qua, Liên danh chủ đầu tư đã chủ động nghiên cứu, xây dựng chuỗi giải pháp minh bạch, có văn bản thông báo mang tính chất hướng dẫn rõ ràng và thuận lợi nhất. Việc này bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận thông tin bình đẳng, không phụ thuộc vào trung gian, đồng thời tiết kiệm thời gian và chi phí trong quá trình thực hiện. "Mọi người dân có nhu cầu nộp hồ sơ mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội của dự án chúng tôi sẽ tiếp nhận hết. Người dân có thể chủ động theo dõi, nắm rõ tiến độ, không cần xếp hàng chờ đợi từ đêm hay lo ngại mất lượt. Tất cả thông tin chúng tôi đều công khai minh bạch giúp người dân yên tâm trong suốt quá trình tham gia", ông Trần Ngọc Anh nói và cho biết, phía doanh nghiệp đã mời cơ quan cảnh sát vào cuộc để giám sát trong suốt quá trình thu hồ sơ và bốc thăm quyền mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội tránh tình trạng cò mồi, trục lợi chính sách.