Cận cảnh bấm số, nhận hồ sơ nhà ở xã hội từ 900 triệu đồng/căn

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, ông Trần Ngọc Anh – Phó tổng giám đốc Tổng Công ty Viglacera - CTCP đại diện Liên danh chủ đầu tư cho biết, thấu hiểu những khó khăn, áp lực mà người dân từng gặp phải trong quá trình tiếp cận nhà ở xã hội thời gian qua, Liên danh chủ đầu tư đã chủ động nghiên cứu, xây dựng chuỗi giải pháp minh bạch, có văn bản thông báo mang tính chất hướng dẫn rõ ràng và thuận lợi nhất. Việc này bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận thông tin bình đẳng, không phụ thuộc vào trung gian, đồng thời tiết kiệm thời gian và chi phí trong quá trình thực hiện. "Mọi người dân có nhu cầu nộp hồ sơ mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội của dự án chúng tôi sẽ tiếp nhận hết. Người dân có thể chủ động theo dõi, nắm rõ tiến độ, không cần xếp hàng chờ đợi từ đêm hay lo ngại mất lượt. Tất cả thông tin chúng tôi đều công khai minh bạch giúp người dân yên tâm trong suốt quá trình tham gia", ông Trần Ngọc Anh nói và cho biết, phía doanh nghiệp đã mời cơ quan cảnh sát vào cuộc để giám sát trong suốt quá trình thu hồ sơ và bốc thăm quyền mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội tránh tình trạng cò mồi, trục lợi chính sách.