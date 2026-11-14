Cần cẩm nang minh bạch 'từ cấm' trên TikTok, Facebook

Luật sư Trần Viết Hà đề nghị TP.HCM phối hợp với các nền tảng xây dựng cẩm nang từ khóa, giúp người sáng tạo tránh rủi ro khi làm nội dung.

Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tại tòa đàm trong khuôn khổ Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số TP.HCM. Ảnh: Duy Hiệu.

Sáng 14/11, tại tọa đàm thuộc Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số TP.HCM, luật sư Trần Viết Hà kiến nghị có hướng dẫn về những từ ngữ bị hạn chế hiển thị và các chủ đề cần thận trọng khi khai thác.

Trả lời kiến nghị, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, cho biết Sở sẽ phối hợp với các nền tảng, doanh nghiệp quản lý mạng đa kênh (MCN) ban hành cẩm nang cho người sáng tạo.

Nỗi lo làm đúng nhưng không đến được người xem

Có khoảng 6 năm làm nội dung về chính sách, pháp luật, luật sư Hà cho rằng đưa thông tin đến được người dân vẫn là một bài toán khó. “Tôi thấy khi làm nội dung sáng tạo, khó khăn nhất là làm sao để video viral”, ông nói.

Theo luật sư Hà, các hoạt động giới thiệu văn hóa, quảng bá sản phẩm địa phương và truyền thông chính sách đều tiềm ẩn rủi ro. Khi kể về danh nhân, lịch sử, người sáng tạo có thể gặp nhiều luồng ý kiến trái chiều nếu thiếu định hướng rõ ràng.

Luật sư Trần Viết Hà. Ảnh: FBNV.

Với sản phẩm, ông đặt vấn đề chất lượng có thể thay đổi sau thời điểm quảng bá. Một mặt hàng được đánh giá tốt hôm nay chưa chắc giữ nguyên chất lượng về sau, kéo theo ảnh hưởng đến người tiêu dùng và người giới thiệu.

Riêng video chính sách, luật sư Hà phản ánh người làm nội dung còn gặp khó khăn với thuật toán phân phối và bình luận trái chiều. Ông mong thành phố làm việc cùng các nền tảng như TikTok để có hướng dẫn cụ thể, giúp nhà sáng tạo nhận biết nhóm từ ngữ bị hạn chế hiển thị. Việc này nhằm tránh tình trạng bỏ nhiều công sức sản xuất nhưng thông tin không tiếp cận được người dân. Cẩm nang cũng cần định hướng chủ đề nào nên làm, nội dung nào nhạy cảm hoặc không nên khai thác, giúp người ít thời gian nghiên cứu pháp luật tránh sai phạm.

Bên cạnh hướng dẫn về nội dung, luật sư Hà đề cập cách kể chuyện chính sách. Thay vì mở đầu bằng văn bản hành chính khô khan, người làm video cần chọn điểm đáng chú ý nhất đưa lên trước, tạo sức hút trong 3 giây đầu để giữ người xem trên TikTok.

Nghiên cứu trợ lý AI cho người làm nội dung

Cùng với cẩm nang, ông Nguyễn Ngọc Hồi đề nghị Tập đoàn MCV nghiên cứu phát triển trợ lý AI chuyên biệt cho sản xuất nội dung số. Theo đề xuất, công cụ sẽ tích hợp quy định pháp luật, kỹ năng và bộ từ khóa chuẩn, hỗ trợ nhà sáng tạo tra cứu, nhận gợi ý khi làm nội dung.

Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, cũng gợi ý dùng trợ lý AI để rà soát nội dung. Theo ông, người sáng tạo có thể đưa quy định pháp luật và bộ từ khóa chuẩn hóa vào công cụ để được nhắc nhở trong quá trình sản xuất.

Về nguồn dữ liệu, ông Nguyễn Thanh Hòa, Phó giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM, đề xuất tận dụng dự án trợ lý ảo đã triển khai cùng Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam. Công cụ này, theo ông, đã tích hợp các quy định về thương mại điện tử, cạnh tranh và quảng cáo.

Ông Nguyễn Thanh Hòa, Phó giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM. Ảnh: Duy Hiệu.

Ông Thanh Hòa cho rằng có thể phối hợp nâng cấp, bổ sung dữ liệu pháp luật về sản xuất nội dung số cùng bộ từ khóa để cộng đồng sáng tạo tra cứu.

Trước lo ngại về bình luận trái chiều, ông Hồi khuyến khích người làm nội dung dùng hình ảnh thực tế để phản hồi thông tin sai lệch về thành phố. Nhu cầu được hướng dẫn cũng xuất hiện trong các trao đổi về đào tạo và hợp tác. Á hậu Thúy Vân đề nghị đưa tập huấn video ngắn, livestream về khu phố, hộ kinh doanh. Đại diện doanh nghiệp mong có đầu mối kết nối để phát triển sản phẩm văn hóa dài hạn.

Ông Hồi cho biết Liên minh Truyền thông Đa nền tảng TP.HCM sẽ phối hợp với trường đại học trên địa bàn, xây dựng chương trình đào tạo, trang bị kiến thức văn hóa, pháp luật trước khi đi vào kỹ năng nghề. Phòng Thông tin điện tử thuộc Sở được giới thiệu là đầu mối tiếp nhận đề xuất. Ông Hồi kêu gọi mỗi nhà sáng tạo, doanh nghiệp MCN đề xuất ít nhất một chương trình để Sở kết nối với các ngành, đưa câu chuyện thành phố vào sản phẩm cụ thể.