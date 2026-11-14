Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM: 'Sáng tạo không chỉ để thu hút sự chú ý'

Ông Trần Thế Thuận nhấn mạnh trách nhiệm của người làm nội dung trong việc xây dựng niềm tin, lan tỏa giá trị tích cực trên không gian mạng.

Tối 13/11, UBND TP.HCM tổ chức khai mạc Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo Nội dung số năm 2026 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn. Sự kiện quy tụ đại diện các nền tảng công nghệ, doanh nghiệp truyền thông, nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung cùng đông đảo người dân và du khách.

Chương trình có sự tham dự của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Bùi Thanh Nhân, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Trần Thế Thuận cùng đại diện các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp.

Với chủ đề "Sáng tạo không giới hạn - Kết nối giá trị Thành phố", tuần lễ hướng đến xây dựng môi trường hợp tác giữa cơ quan quản lý, báo chí, các nền tảng công nghệ và cộng đồng sáng tạo nội dung. Đây cũng là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hơn 3.000 nhà sáng tạo nội dung tham gia

Phát biểu khai mạc, ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, cho biết sự kiện không chỉ là hoạt động giao lưu văn hóa, truyền thông mà còn thể hiện định hướng tận dụng công nghệ và nguồn lực xã hội để phát triển công nghiệp văn hóa.

Theo ông, hoạt động sản xuất, phân phối và tiếp nhận nội dung đang thay đổi nhanh chóng cùng sự phát triển của công nghệ số. Không gian mạng không còn đơn thuần là nơi truyền tải thông tin mà đã trở thành môi trường giao lưu văn hóa, kết nối cộng đồng và hình thành những giá trị kinh tế mới.

Lãnh đạo Sở kỳ vọng các nhà sáng tạo nội dung trở thành những đại sứ quảng bá hình ảnh TP.HCM thông qua các câu chuyện về con người, di sản, văn hóa, ẩm thực và đời sống đô thị.

Lãnh đạo TP.HCM trong buổi khai mạc Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo Nội dung số tối 13/11. Ảnh: Hoài Bảo.

Tuy nhiên, ông Thuận cũng lưu ý việc sáng tạo nội dung cần đi cùng trách nhiệm xã hội, tính nhân văn và thượng tôn pháp luật. "Sáng tạo không chỉ để thu hút sự chú ý, mà còn để tạo dựng niềm tin, lan tỏa giá trị tích cực và đóng góp cho cộng đồng", ông Trần Thế Thuận nhấn mạnh.

Theo thông tin công bố tại buổi khai mạc, hơn 3.000 nhà sáng tạo nội dung số đã cam kết tham gia sản xuất gần 11.000 bài viết, video và các sản phẩm truyền thông trong khuôn khổ tuần lễ. Chương trình hướng tới mục tiêu đạt hơn 1 tỷ lượt xem trên các nền tảng số.

Chuỗi hoạt động trên nền tảng số diễn ra từ ngày 9 đến 15/11, kết hợp chương trình trực tiếp tại phố đi bộ Nguyễn Huệ trong hai ngày 13 và 14/11.

Tại không gian sự kiện, người dân có thể tham quan các khu trưng bày của doanh nghiệp, nền tảng công nghệ và nhà sáng tạo. Nhiều hoạt động trải nghiệm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR), phòng thu livestream và tương tác trên mạng xã hội cũng được giới thiệu.

Ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phát biểu khai mạc sự kiện. Ảnh: Hoài Bảo.

Chia sẻ tại sự kiện, tiến sĩ Nguyễn Phương Thảo, Đại học Sài Gòn, cho rằng mỗi người dân đều có thể trở thành người kể chuyện về thành phố, không nhất thiết phải là nghệ sĩ hay nhà sáng tạo chuyên nghiệp.

Bà nhấn mạnh các sản phẩm chạy theo xu hướng có thể thu hút sự chú ý trong thời gian ngắn nhưng khó duy trì sức ảnh hưởng nếu thiếu giá trị thực chất. Trong khi đó, những câu chuyện chân thực, có ích cho cộng đồng mới là yếu tố giúp người sáng tạo xây dựng kết nối lâu dài với công chúng.

Ra mắt Liên minh Truyền thông Đa nền tảng TP.HCM

Một trong những hoạt động đáng chú ý tại lễ khai mạc là nghi thức ra mắt Liên minh Truyền thông đa nền tảng TP.HCM. Mô hình hướng đến kết nối cơ quan quản lý nhà nước, báo chí, doanh nghiệp công nghệ, các mạng đa kênh và cộng đồng sáng tạo nội dung.

Các đơn vị tham gia nghi thức ra mắt gồm Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM (HTV), Báo Tuổi Trẻ, TikTok Việt Nam, Tập đoàn MCV, METUB Việt Nam và Công ty Quảng cáo SJK, cùng đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, nhận định liên minh mở ra phương thức hợp tác mới giữa những chủ thể đang hoạt động trong hệ sinh thái truyền thông số. Theo ông Hồi, mô hình lấy thông tin chính thống, tính chính xác và trách nhiệm xã hội làm nền tảng, sử dụng công nghệ, dữ liệu và năng lực sáng tạo làm động lực, đồng thời hướng đến lợi ích cộng đồng và sự phát triển của thành phố.

Ra mắt Liên minh Truyền thông Đa nền tảng TP.HCM tại Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo Nội dung số 2026. Ảnh: Anh Khoa/ 28E.

Để triển khai mô hình, Sở Văn hóa và Thể thao đề xuất 5 định hướng trọng tâm. Trong đó, Liên minh sẽ thúc đẩy đổi mới phương thức truyền thông chính sách, giúp người dân tiếp cận thông tin chính thống thông qua những định dạng phù hợp với từng nền tảng.

Một nhiệm vụ khác là quảng bá di sản, điểm đến, nghệ thuật và những câu chuyện đặc sắc của TP.HCM. Các thành viên được khuyến khích phát triển nội dung nguyên bản, khai thác tài sản trí tuệ và mở rộng khả năng thương mại hóa sản phẩm văn hóa.

Đáng chú ý, liên minh đặt vấn đề bảo vệ bản quyền, chia sẻ dữ liệu và quyền lợi của người sáng tạo vào nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Mô hình hướng đến cơ chế phối hợp minh bạch, tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ giữa các bên tham gia. Bên cạnh đó, ông Hồi đề cập yêu cầu xây dựng văn hóa và niềm tin trên không gian số. Các thành viên cần chủ động phòng chống thông tin sai lệch, nội dung độc hại, hành vi lừa đảo và thúc đẩy việc sử dụng AI có trách nhiệm.

Theo công bố tại lễ khai mạc, 3 phường Hòa Lợi, Thạnh An và Bình Châu của TP.HCM đã được chấp thuận chủ trương thí điểm mô hình truyền thông đa nền tảng trong năm 2026. Hoạt động này hướng đến khai thác các câu chuyện và bản sắc địa phương, kết nối nguồn lực truyền thông để đưa thông tin từ cơ sở đến đông đảo công chúng.

Tuần lễ Hoạt động Nhà sáng tạo Nội dung số TP.HCM sẽ còn kéo dài đến ngày 15/11 với các gian hàng mở tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ và nhiều tọa đàm chuyên sâu xung quanh.