Cán bộ cấp sổ đỏ tối đa 5 năm phải chuyển công tác

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất 12 vị trí việc làm phải thực hiện chuyển đổi công tác định kỳ, trong đó có cán bộ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, kiểm lâm.

Viên chức thực hiện nhiệm vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, cho thuê đất, giao đất sẽ phải chuyển đổi công tác định kỳ. Ảnh: Tiền Phong.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Thông tư dự kiến áp dụng cho đối tượng là cán bộ, công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và Môi trường.

Thông tư nêu rõ, việc chuyển đổi vị trí công tác phải bảo đảm khách quan, hợp lý, phù hợp chuyên môn nghiệp vụ và không làm ảnh hưởng hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Việc chuyển đổi phải được thực hiện theo kế hoạch, công khai trong nội bộ cơ quan và không được lợi dụng để vụ lợi hoặc trù dập cán bộ, công chức, viên chức.

Theo quy định, thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là từ đủ 2 năm đến 5 năm. Thời điểm tính thời hạn được xác định từ khi cán bộ, công chức, viên chức được phân công làm việc ở vị trí đó theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Thông tư cũng quy định một số trường hợp chưa thực hiện chuyển đổi vị trí công tác, gồm người đang bị xem xét, xử lý kỷ luật; đang bị thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử; người đang điều trị bệnh hiểm nghèo; người đi học tập trung từ 12 tháng trở lên hoặc đang biệt phái.

Ngoài ra, phụ nữ mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi; nam giới đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi do vợ mất hoặc trong các trường hợp khách quan khác cũng thuộc diện chưa thực hiện chuyển đổi vị trí công tác định kỳ.

Danh mục 12 vị trí công tác phải thực hiện chuyển đổi định kỳ gồm: 1- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, cho thuê đất, giao đất. 2- Cấp giấy phép khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản. 3- Cấp giấy phép về thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước. 4- Cấp, điều chỉnh, cấp lại và thu hồi giấy phép môi trường. 5- Xử lý hồ sơ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. 6- Giao hạn mức đất; quản lý áp dụng bồi thường, xác định đối tượng được bồi thường, hỗ trợ và mức bồi thường trong giải phóng mặt bằng. 7- Xử lý vi phạm về môi trường. 8- Quản lý động vật thuộc danh mục quý, hiếm. 9- Kiểm dịch động vật. 10- Kiểm lâm. 11- Kiểm soát thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, bệnh động vật, gia súc, gia cầm. 12- Theo dõi, quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản; quản lý chất lượng an toàn vệ sinh, thú y thủy sản.