Xã hội

Tiếp nhận 110 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả

  • Thứ bảy, 22/11/2025 09:06 (GMT+7)
  • 11 giờ trước

110 công dân Việt Nam đã được lực lượng chức năng Campuchia bàn giao qua Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (Tây Ninh) vào ngày 21/11.

Ngày 21/11, tại Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (Tây Ninh), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh chủ trì tiếp nhận 110 công dân Việt Nam do lực lượng chức năng Campuchia trao trả.

Công an tỉnh Tây Ninh cùng các lực lượng liên quan đã phối hợp rà soát, đối chiếu danh sách và đưa những người này về khu vực sàng lọc để xác minh danh tính, hoàn tất các thủ tục theo phương án đã chuẩn bị.

Trước đó, từ ngày 15 đến 17/11, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia làm việc với cơ quan chức năng nước bạn, tiến hành phỏng vấn và xác minh ban đầu đối với 110 công dân Việt Nam bị tạm giữ tại hai tỉnh Svay Rieng (10 người) và Tbong Khmom (100 người). Những người này bị nghi liên quan các hoạt động “tội phạm trên không gian mạng, lừa đảo trực tuyến”.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy nhóm công dân trên có hộ khẩu thường trú tại 26 tỉnh, thành trên cả nước.

Cơ quan chức năng đã đề nghị các đơn vị chức năng 26 tỉnh, thành phố (địa phương có công dân được bàn giao trong đợt này) cử Tổ công tác của địa phương phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát tiếp nhận công dân của tỉnh mình; đồng thời tổ chức điều tra, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức môi giới đưa người sang Campuchia trái phép với lời mời gọi “việc nhẹ, lương cao”, thực chất làm việc trong các “trung tâm lừa đảo trực tuyến”.

Các bước xác minh tiếp theo đang được lực lượng chức năng triển khai.

Tiếp nhận 85 công dân Việt Nam liên quan hoạt động lừa đảo ở Campuchia

Ngày 30/7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp nhận 85 công dân Việt Nam do cơ quan chức năng Campuchia bàn giao.

06:11 31/7/2025

Từ sào huyệt lừa đảo ở Campuchia: Lời khai 'khách rơi, giết khách'

Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, cho biết ông rất buồn khi chính người Việt Nam sang Campuchia, sau đó bằng các thủ đoạn để lừa chính đồng bào mình.

06:43 13/2/2025

Đại tá công an kể 5 giờ đột kích sào huyệt lừa đảo trên đất Campuchia

Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, chia sẻ về khó khăn trong việc bóc gỡ đường dây tội phạm xuyên quốc gia và phút nín thở đột kích sào huyệt ở Campuchia.

05:57 12/2/2025

Hữu Huy/Tiền Phong

