Campuchia hối thúc Thái Lan phản hồi

Campuchia vẫn chưa nhận được phản hồi của Thái Lan với công hàm gửi ngày 13/1, trong đó yêu cầu triển khai các nhóm làm việc chung nhằm tiếp tục khảo sát và đặt các mốc giới tạm thời dọc biên giới.

Đền Ta Muen Thom là công trình tôn giáo được xây dựng vào thế kỷ XIII sau Công nguyên. Ngôi đền này nằm trong những di tích đang tranh chấp giữa Thái Lan và Campuchia tại khu vực biên giới giữa hai nước. Ảnh: Phạm Hải/TTXVN

Ngày 31/1, Thông tấn xã Campuchia (AKP) dẫn thông báo của Ban Thư ký Nhà nước về Các vấn đề biên giới (SSBA) cho biết Thái Lan vẫn chưa chính thức phản hồi yêu cầu của nước này về việc tổ chức cuộc họp đặc biệt Ủy ban Biên giới hỗn hợp (JBC) và nối lại công tác khảo sát biên giới chung.

Thông cáo báo chí của SSBA nêu rõ Campuchia vẫn chưa nhận được phản hồi của Thái Lan đối với công hàm gửi ngày 13/1, trong đó yêu cầu triển khai các nhóm làm việc chung nhằm tiếp tục khảo sát và đặt các mốc giới tạm thời dọc biên giới cũng như khôi phục 15 cột mốc biên giới đã được nhất trí, phù hợp với các thỏa thuận tại cuộc họp đặc biệt của JBC ở Chanthaburi (Thái Lan) hồi tháng 10 năm ngoái.

Để đẩy nhanh tiến độ về vấn đề này, Campuchia đã gửi thêm một công hàm vào ngày 29/1, trong đó đề xuất nối lại công tác khảo sát thực địa từ ngày 9-13/2 và triệu tập các cuộc họp giữa giới chức hai bên trong tháng 2.

Phía Phnom Penh cũng phản đối các hành động phá hủy nhà cửa, tài sản của công dân Campuchia ở khu vực biên giới từ phía quân đội Thái Lan, coi đây là hành vi vi phạm bản ghi nhớ năm 2000 và tuyên bố chung vào tháng 12 năm ngoái của Ủy ban Biên giới chung (GBC).

Campuchia tái khẳng định cam kết bảo vệ biên giới phù hợp với luật pháp quốc tế và các hiệp ước hiện hành đồng thời nhấn mạnh sẽ không công nhận bất kỳ sự thay đổi biên giới nào do sử dụng vũ lực gây ra.

Trước đó, ngày 29/1, Ban thư ký của Ủy ban Biên giới Khu vực (RBC) Campuchia-Thái Lan đã kết thúc 3 ngày họp mà không đạt được đồng thuận.

Cuộc họp được tổ chức tại cửa khẩu quốc tế Poipet giữa tỉnh Banteay Meanchey của Campuchia và tỉnh Sa Kaeo của Thái Lan, với sự tham gia của Quân khu 5 của Campuchia và Quân khu 1 của Thái Lan và vai trò giám sát của Nhóm Quan sát viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Trong thông cáo báo chí sau cuộc họp, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia, bà Maly Socheata, cho biết hai bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung nhưng đồng ý sẽ quay về trụ sở và tiếp tục trao đổi tài liệu cũng như thảo luận cho đến khi đạt được đồng thuận.

Cũng theo bà Socheata, sau khi đi đến thống nhất, hai nước sẽ tổ chức cuộc họp RBC và tiến hành lễ ký kết chính thức giữa hai quân khu.

Campuchia và Thái Lan đã nhất trí ngừng bắn ngay lập tức từ ngày 27/12 năm ngoái, sau 3 tuần xung đột vũ trang gây thương vong cho cả hai bên.