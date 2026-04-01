Campuchia ghi nhận bé trai 3 tuổi mắc cúm A/H5N1

Theo Khmer Times, Bộ Y tế Campuchia vừa xác nhận một trường hợp nhiễm cúm gia cầm A/H5N1 là bé trai 3 tuổi tại tỉnh Oddar Meanchey, sau khi tiếp xúc với gia cầm tại nhà.

Virus A/H5N1 lây truyền giữa các loài chim, gia cầm và động vật khác, lây sang cho người và có thể gây nguy hiểm tính mạng. Ảnh: Khmertimeskh.

Theo thông cáo báo chí từ Bộ Y tế, bệnh nhi ngụ tại làng Thnob Thmei, xã Beng, huyện Banteay Ampil. Kết quả xét nghiệm từ Viện Sức khỏe Công cộng Quốc gia vào Chủ nhật vừa qua cho thấy bé trai dương tính với virus cúm A/H5N1.

Điều tra dịch tễ sơ bộ cho biết gia đình bệnh nhi có nuôi gà, vịt và đã có tình trạng gia cầm ốm, xác được phát hiện hàng loạt. Bệnh nhi được báo cáo đã chơi đùa quanh khu vực phát hiện xác gia cầm. Hiện tại, bé trai được cách ly và chăm sóc y tế đặc biệt tại bệnh viện.

Ngay sau khi phát hiện ca bệnh, các đội phản ứng nhanh cấp quốc gia và địa phương đã phối hợp với ngành nông nghiệp để điều tra ổ dịch. Các đội phản ứng nhanh cũng đang tích cực truy vết nguồn lây ở cả động vật lẫn con người, đồng thời sàng lọc những trường hợp nghi nhiễm và tiếp xúc gần nhằm khống chế sự lây lan trong cộng đồng.

Song song đó, cơ quan y tế đã cấp phát thuốc kháng virus Tamiflu cho những người có tiền sử tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhi. Tại khu vực bùng phát ổ dịch, các chiến dịch giáo dục sức khỏe cũng được triển khai khẩn cấp. Phía cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không chủ quan, bởi cúm A/H5N1 vẫn là mối đe dọa trực tiếp đến an ninh y tế.

Những người xuất hiện dấu hiệu sốt, ho, sổ mũi hoặc khó thở, đặc biệt nếu từng tiếp xúc với vật nuôi ốm, xác vật nuôi trong vòng 14 ngày, cần tránh nơi đông người và đến ngay cơ sở y tế gần nhất để thăm khám, tránh nguy cơ biến chứng nặng dẫn đến đe dọa tính mạng.

Cúm A/H5N1 chủ yếu phát tán giữa các loài chim, song vẫn có khả năng lây sang người qua tiếp xúc gần với gia cầm bệnh hoặc xác gia cầm. Các ca nhiễm ở người thường diễn tiến trầm trọng, yêu cầu phải nhập viện điều trị tức thời. Dù tình trạng lây nhiễm giữa người với người hiếm khi xảy ra, các chuyên gia lo ngại những đột biến mới có thể khiến virus trở nên dễ phát tán hơn.

Để chủ động phòng ngừa, người dân tuyệt đối không chạm vào hay tiêu thụ gia cầm bị bệnh. Khi chế biến, cần trang bị bảo hộ như găng tay, khẩu trang và chần nguyên liệu qua nước sôi trước khi nhổ lông. Việc duy trì thói quen vệ sinh như rửa tay sau khi tiếp xúc vật nuôi, ăn chín uống sôi, không dùng trứng sống và bảo quản tách biệt thực phẩm sống - chín đóng vai trò then chốt để ngăn chặn dịch bệnh.

Bất kỳ gia đình hay khu vực nào phát hiện xác gia cầm đi kèm các triệu chứng giống cúm cần lập tức báo tin cho cơ quan y tế.