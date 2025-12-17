Camera AI phát hiện gần 400 trường hợp vi phạm giao thông tại Hà Nội

Ngày 17/12, đại diện Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết, trong khoảng thời gian từ ngày 13 đến 16/12, hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đã phát hiện gần 400 trường hợp ôtô, xe máy vi phạm trật tự, an toàn giao thông, chủ yếu là lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông.

Cụ thể, hệ thống camera AI ghi nhận 393 trường hợp vi phạm, trong đó có 125 ôtô và 268 môtô. Hành vi vượt đèn đỏ chiếm tỷ lệ cao nhất với 352 trường hợp, gồm 87 ôtô và 265 môtô, xe gắn máy.

Ngoài lỗi vượt đèn đỏ, hệ thống còn phát hiện nhiều hành vi vi phạm khác như: 5 trường hợp không chấp hành chỉ dẫn vạch kẻ đường; 1 ôtô đi ngược chiều; 3 môtô chở quá số người quy định; 21 ôtô dừng xe tại nơi có biển cấm dừng và 11 ôtô đón, trả hành khách tại nơi cấm dừng, đỗ.

Đáng chú ý, toàn bộ các vi phạm trên đều được phát hiện tự động thông qua hệ thống camera AI, không cần sự can thiệp trực tiếp của lực lượng chức năng tại hiện trường.

Đánh giá về hiệu quả bước đầu, đại diện Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết hệ thống camera AI vận hành ổn định, mang lại hiệu quả rõ rệt. Số lượng vi phạm được phát hiện tăng đáng kể so với phương thức tuần tra, kiểm soát truyền thống và cao hơn so với thời điểm trước khi hệ thống được đưa vào vận hành chính thức. Hình ảnh trích xuất từ camera có độ phân giải cao, thể hiện rõ biển số, thời gian và hành vi vi phạm, tạo thuận lợi cho công tác xác minh, lập hồ sơ xử phạt nguội, bảo đảm tính chính xác, khách quan và thuyết phục.