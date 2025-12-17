Camera AI giúp tìm cụ ông lạc đường

Nhờ sự phối hợp kịp thời giữa Phòng Cảnh sát giao thông, Công an phường và sự hỗ trợ của hệ thống camera AI cùng người dân, một cụ ông đi lạc tại phường Thanh Xuân (Hà Nội) đã được phát hiện, đưa về nhà an toàn trong đêm.

Theo thông tin từ gia đình, chiều 15/12, cụ ông Đ.V.T, sinh năm 1947, trú tại phường Thanh Xuân, đi tập thể dục từ khoảng 15h30 nhưng đến 18h vẫn chưa trở về. Đến 20h15 cùng ngày, gia đình đã đến Công an phường Thanh Xuân trình báo sự việc.

Cụ ông khoẻ mạnh, quây quần cùng gia đình và con cháu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Thanh Xuân đã cử cán bộ phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội tổ chức rà soát, truy vết hình ảnh từ hệ thống camera giao thông AI theo hướng di chuyển do người nhà cung cấp.

Hình ảnh trích từ camera AI.

Đến gần 3h sáng ngày 16/12, một người dân trong quá trình tham gia giao thông đã phát hiện cụ ông trong tình trạng hạ đường huyết, có dấu hiệu ngất lả tại khu vực Dịch Vọng đã nhanh chóng đưa cụ trở về gia đình an toàn.

Trung tâm điều khiển giao thông - Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội.

Ngày 16/12, chị P.T.P, con dâu cụ T, đại diện gia đình đã viết thư, gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Phòng Cảnh sát giao thông, Công an phường Thanh Xuân và đặc biệt là người dân đã quan tâm, hỗ trợ, giúp gia đình sớm tìm được người thân.

Vụ việc là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của việc ứng dụng hệ thống camera AI trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và hỗ trợ nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành giao thông và bảo đảm an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.