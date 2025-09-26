Cẩm nang thực tiễn cho quản lý và vận hành cơ sở khám chữa bệnh

Hiện nay, các cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước bước vào giai đoạn “chạy nước rút” cho chuyển đổi số. Áp lực không chỉ đến từ công nghệ, mà còn từ bài toán tổ chức và con người.

Giữa những thách thức chuyển đổi số đầy mới mẻ, các bệnh viện và cơ sở y tế Việt Nam đang rất cần những tài liệu hướng dẫn mang tính thực tiễn cao. Bộ đôi cuốn sách Hệ thống thông tin y tế và Quản lý Công nghệ thông tin trong y tế chính là chìa khóa tri thức có thể giúp lấp đầy khoảng trống đó.

Đây là hai tác phẩm nổi bật trong lĩnh vực công nghệ thông tin y tế trên thế giới, lần đầu tiên được dịch sang tiếng Việt nhằm hỗ trợ giới chuyên môn trong nước. Thay vì các lý thuyết vĩ mô hay những chính sách chung chung, bộ sách cung cấp giải pháp cụ thể cho người làm nghề: từ giám đốc bệnh viện, trưởng phòng công nghệ thông tin (CNTT), đến chuyên viên kỹ thuật và thậm chí sinh viên CNTT y tế chuẩn bị vào nghề.

Sách Hệ thống thông tin y tế do MedInsights phối hợp cùng Viện Đánh giá Chất lượng và Phát triển Nguồn nhân lực Y tế (Hardi) phát hành.

Điểm nổi bật của bộ sách là tính thực hành và ứng dụng. Cuốn Hệ thống thông tin y tế được ví như “bách khoa thư” về hệ thống thông tin bệnh viện, nhưng trình bày theo cách trực quan, dễ tra cứu.

Độc giả có thể tìm thấy trong sách câu trả lời cho nhiều vấn đề thực tế như: Làm sao để lập dự án triển khai bệnh án điện tử phù hợp với quy mô bệnh viện? Tiêu chí nào để chọn phần mềm quản lý bệnh viện hiệu quả? Hoặc nên chuẩn bị những gì về hạ tầng mạng, bảo mật trước khi kết nối liên thông dữ liệu y tế?... Những câu hỏi đó đều được giải đáp bằng kinh nghiệm thực tiễn rút ra từ hàng chục trường hợp thành công và thất bại trên khắp thế giới.

Sách cũng cung cấp các biểu mẫu, ví dụ minh họa (như mẫu kế hoạch dự án, bảng phân tích chi phí - lợi ích…) mà người đọc có thể tham khảo và tùy biến áp dụng ngay cho đơn vị mình. Nhờ vậy, kiến thức không còn khô khan mà trở thành công cụ “cầm tay chỉ việc” cho các dự án CNTT y tế tại Việt Nam.

Phiên bản gốc của cuốn sách đã được tái bản đến nay là 5 lần và bán bản quyền ra nhiều nước trên thế giới. Trong đó phiên bản tại Việt Nam là lần tái bản mới nhất, cập nhật nhất.

Sách Quản lý Công nghệ thông tin trong y tế - Chiến lược, tầm nhìn và kỹ năng.

Trong khi đó, cuốn Quản lý Công nghệ thông tin trong y tế - Chiến lược, tầm nhìn và kỹ năng lại mang tinh thần của một cẩm nang quản lý hiện đại. Tác giả Susan T. Snedaker - một chuyên gia nhiều năm giữ cương vị giám đốc CNTT y tế tại các tổ chức y tế lớn ở Arizona, Mỹ - thấu hiểu những khó khăn mà nhà quản lý công nghệ trong bệnh viện phải đối mặt, từ việc thuyết phục ban lãnh đạo đầu tư đến quản lý kỳ vọng của các khoa phòng.

Trong cuốn sách này, bà đã hệ thống hóa các kỹ năng và chiến lược quản trị CNTT dưới dạng các chương sách ngắn gọn, súc tích, đi kèm ví dụ minh họa sinh động.

Đơn cử, chương về truyền thông và gây ảnh hưởng hướng dẫn cách thiết lập một ủy ban chỉ đạo dự án CNTT với sự tham gia của đại diện bác sĩ, điều dưỡng để tạo đồng thuận chung. Chương về quản trị rủi ro liệt kê các nhóm rủi ro thường gặp (nhân sự, kỹ thuật, tài chính…) và đưa ra bảng ma trận đánh giá mức độ ảnh hưởng - khả năng xảy ra, giúp nhà quản lý chủ động phương án ứng phó.

Đặc biệt, sách bàn về phương pháp Lean IT trong y tế, tức áp dụng tư duy tinh gọn để tối ưu quy trình, loại bỏ lãng phí trong vận hành hệ thống thông tin. Những hướng dẫn này đều xuất phát từ thực tiễn quản lý, có thể giúp ích ngay lập tức cho các bệnh viện Việt Nam đang loay hoay nâng cao hiệu quả dự án CNTT.

Tóm lại, bộ sách Hệ thống thông tin y tế và Quản lý Công nghệ thông tin trong y tế là sự kết hợp độc đáo giữa tầm nhìn chiến lược và kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực số hóa y tế. Nếu Hệ thống thông tin y tế trang bị cho độc giả cái nhìn toàn cảnh cùng kiến thức chuyên môn vững chắc về hệ thống, thì Quản lý Công nghệ thông tin trong y tế truyền cảm hứng và kỹ năng để biến kiến thức đó thành hành động cụ thể, mang lại giá trị thiết thực cho bệnh nhân và cơ sở y tế.

Bộ sách này đã được giới chuyên môn quốc tế đánh giá cao, và nay với bản tiếng Việt, nó trở thành tài liệu tham khảo cho bất kỳ ai quan tâm đến chuyển đổi số y tế tại Việt Nam. Từ nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo bệnh viện đến nhân viên CNTT hay sinh viên ngành y, tất cả đều có thể tìm thấy những thông itn hữu ích trong bộ sách.

Trong bối cảnh ngành y tế nước nhà đang tăng tốc hướng đến nền y tế thông minh, việc chủ động học hỏi từ tri thức thế giới là vô cùng quan trọng. Bộ sách đã mở ra cánh cửa tri thức đó, giúp người làm y tế rút ngắn khoảng cách và tự tin hơn trên hành trình hiện đại hóa y tế Việt Nam.