Cải thiện an toàn giao thông với giải pháp công nghệ AI Đài Loan

Các giải pháp công nghệ tích hợp AI giành giải thưởng Taiwan Excellence được xem là gợi ý thiết thực góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn hơn cho Việt Nam.

Trong bức tranh giao thông đô thị Việt Nam, mật độ phương tiện cao, đặc biệt là xe máy, cùng khả năng tham gia linh hoạt của loại phương tiện này khiến rủi ro tai nạn luôn tiềm tàng.

Giải pháp chủ động tăng tính an toàn cho giao thông

Theo thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, trong 3 tháng đầu năm nay, cả nước xảy ra 4.710 vụ tai nạn giao thông đường bộ. Đây là một trong những chỉ dấu cho thấy tính cấp thiết của giải pháp cải thiện an toàn.

Đặc trưng nổi bật của giao thông Việt Nam là tỷ lệ xe máy áp đảo. Theo Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông Vận tải, vào tháng 9/2024, cả nước có hơn 77 triệu xe máy, tương ứng tỷ lệ 770 xe/1.000 dân - thuộc hàng cao nhất trên thế giới.

Giải pháp gia tăng sự chủ động khi điều khiển phương tiện như thiết bị bổ sung tầm nhìn góp phần cải thiện an toàn cho giao thông đô thị tại Việt Nam.

Với tỷ lệ này, số lượng xe máy tập trung tại đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng hay Đà Nẵng rất cao. Chưa kể, trung bình các thành phố này ghi nhận mức gia tăng số lượng phương tiện giao thông khoảng 10% đến 15% hàng năm. Khi tham gia giao thông tại thành phố, xe máy với tính cơ động cao thường di chuyển linh hoạt, do đó dễ rơi vào điểm mù hoặc khu vực ngoài tầm quan sát của phương tiện cỡ lớn. Chính điều này làm gia tăng nguy cơ tai nạn khi xe buýt, xe tải hay xe thương mại hạng nặng tham gia giao thông cùng xe máy trong không gian có giới hạn.

Từ thực tế trên, việc cải thiện tầm nhìn và khả năng quan sát cho phương tiện lớn là một trong những giải pháp để gia tăng an toàn cho hệ thống giao thông đô thị. Khi tài xế xe lớn chủ động kiểm soát tốt điểm mù, nguy cơ va chạm với xe máy và người đi bộ được giảm thiểu đáng kể.

Giải pháp giao thông an toàn tích hợp AI từ Taiwan Excellence

Là giải thưởng được thành lập bởi Bộ Kinh tế Đài Loan, giải thưởng Taiwan Excellence tôn vinh sản phẩm sáng tạo có chất lượng vượt trội, thân thiện với người dùng và mang tính ứng dụng cao. Trong lĩnh vực giao thông, nhiều sản phẩm được vinh danh chứng minh vai trò trong việc gia tăng tầm nhìn - nâng cao an toàn.

Hệ thống Otobrite BSIS cảnh báo điểm mù và mở rộng tầm nhìn, giúp tài xế xe thương mại di chuyển an toàn khi rẽ hoặc khởi động.

Trong điều kiện giao thông phức tạp, tài xế xe thương mại hạng nặng cần tầm nhìn toàn diện để đảm bảo vận hành an toàn. Otobrite BSIS (Blind Spot Information System) cảnh báo tài xế về người đi bộ hoặc xe hai bánh nằm trong điểm mù trước khi rẽ, từ đó giảm nguy cơ va chạm. Khi tích hợp thêm camera, hệ thống có thể mở rộng thành MOIS (Moving Off Information System), phát hiện người đi bộ hoặc xe hai bánh phía trước khi xe bắt đầu di chuyển. Lợi thế chính của công nghệ thị giác AI nằm ở khả năng phân loại rõ ràng đối tượng tham gia giao thông, phân biệt chính xác người đi bộ, xe hai bánh và ôtô, mà không bị nhiễu bởi yếu tố như lan can, cột đèn hay xe đỗ. Các hệ thống Otobrite BSIS và MOIS đáp ứng đầy đủ quy chuẩn quốc tế UN R151 và UN R159.

Giải pháp MiTAC 360 độ Intelligent Video Telematics là hệ thống camera an toàn và giám sát dành cho xe tải hạng nặng.

Đối với doanh nghiệp vận tải cần giải pháp camera toàn diện cho đội xe, MiTAC 360 độ Intelligent Video Telematics Solution là lựa chọn đáng tin cậy. Hệ thống tích hợp bảy camera, bao phủ toàn bộ góc nhìn 360 độ gồm camera trong khoang trước, camera trong khoang sau, camera gắn gương trái/phải, camera trước, camera sau và camera cabin - đảm bảo tầm quan sát trọn vẹn để việc lái xe an toàn. Ngoài yếu tố an toàn (phòng ngừa và điều tra sự cố), giải pháp này còn tích hợp tính năng bảo mật, tăng cường an ninh mạng ở cấp độ doanh nghiệp, vừa đảm bảo an toàn lái xe vừa bảo vệ hạ tầng dữ liệu doanh nghiệp.

Gương chiếu hậu an toàn tích hợp AI của Chimei Motor phù hợp xe buýt trường học, xe khách, xe tải thương mại hoặc phương tiện hạng nặng khác.

Taiwan Excellence giới thiệu hệ thống gương chiếu hậu kỹ thuật số AI, còn gọi là CMS (Camera Monitor System), với màn hình 12,3 inch thay thế gương truyền thống. Sản phẩm được phát triển và sản xuất bởi Chimei Motor Electronics, ứng dụng công nghệ độc quyền. Hệ thống hỗ trợ xuất hình ảnh hai góc nhìn từ một camera, chia đôi màn hình linh hoạt, điều khiển PTZ, cảnh báo AI và giao tiếp Canbus. Đạt chuẩn quốc tế UN R46, giải pháp này mang lại tầm nhìn rõ ràng, đáng tin cậy và thông minh cho phương tiện thương mại.

Trong bối cảnh hạ tầng giao thông Việt Nam đang tăng tốc theo tốc độ đô thị hóa, việc gia tăng sự chủ động cho người tham gia giao thông trở nên cấp thiết. Ba thiết bị quan sát tích hợp AI do Taiwan Excellence giới thiệu mang đến gợi ý thực tiễn, góp phần xây dựng môi trường giao thông đô thị an toàn hơn.