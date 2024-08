Hồi tháng 5, nghiên cứu của tạp chí Forbes chỉ ra Bayern Munich đứng thứ 6 trong top 10 CLB có giá trị nhất giới với tròn 5 tỷ USD . Đó cũng là thời điểm thầy trò Thomas Tuchel bị truất ngôi sau 11 năm liên tiếp chễm chệ ở ngôi vị cao nhất Bundesliga.

Bayern Munich của mùa 2023/24 bị tổn thương nặng nề. Họ trắng tay trên tất cả đấu trường. Thậm chí, đội bóng chỉ khép lại Bundesliga với vị trí thứ ba, sau Bayer Leverkusen và Stuttgart. Đứng nhìn đối thủ giương cao danh hiệu không phải thói quen của Bayern Munich.

Thất bại ở mùa 2023/24 như đòn giáng nặng nề vào Bayern Munich. Nó phá hủy nhiều thứ, từ niềm kiêu hãnh đến vị thế. Ngay cả khi đã có chữ ký của tiền đạo Harry Kane, Bayern Munich cũng không giành được danh hiệu nào. Đó như cái tát thức tỉnh Bayern Munich, để họ nhận ra hiện thực.

"Chúng tôi cần tìm lại sự tự tin và DNA của Bayern Munich", thủ thành Manuel Neuer trả lời báo chí. Huyền thoại Lothar Matthaus tin rằng con đường dẫn đến thành công không chỉ nằm ở HLV với năng lực siêu phàm, mà đó phải là người biết gắn kết mọi thứ, tạo ra tập thể thật sự.

"Trong hai năm qua, Bayern Munich không phải gia đình. Bayern Munich như buổi diễn độc thoại với Thomas Tuchel là nhân vật chính", ông Matthaus nhấn mạnh.

"Tuchel là HLV giỏi, nhưng không dành cho Bayern Munich. Bầu không khí ở đội bóng mùa qua rất ảm đạm. Những cuộc trao đổi, sự giao tiếp giữa các bên không hề giống ngày xưa", cựu danh thủ Bayern Munich nhấn mạnh.

Nói như Matthaus thì chính HLV Tuchel phải chịu trách nhiệm cho sự xuống dốc của Bayern Munich. Bởi vậy, sau khi mùa 2023/24 khép lại, chiến lược gia người Đức phải rời đi. Ghế nóng của CLB được trao cho Vincent Kompany, một HLV kém tiếng. Thậm chí, Burnley của thuyền trưởng người Bỉ rớt hạng Premier League mùa qua.

Song, những tín hiệu tích cực lập tức xuất hiện từ khi HLV Kompany tới. "Bayern Munich đã được kết nối trở lại. Không quan trọng là người giúp việc, tài xế xe buýt hay thủ môn, tất cả phải có sự gắn kết, gần gũi với nhau. Còn với Tuchel, mọi thứ dường như chỉ tập trung vào ông ấy", Matthaus nêu quan điểm.

Vừa qua, thủ môn Neuer cũng bày tỏ sự tôn trọng với khả năng giao tiếp rõ ràng và mạch lạc của HLV Kompany. Ngôi sao người Đức cảm nhận rằng thuyền trưởng 38 tuổi đang làm tốt công việc giao tiếp với từng cầu thủ, giúp mọi người hiểu nhau trong thời gian ngắn.

"Giao tiếp là chìa khóa cho mọi HLV. Điều quan trọng là phải nói chuyện với các cầu thủ, nhận phản hồi từ họ. Bạn cần biết các cầu thủ đang suy nghĩ điều gì. Với Kompany, ông ấy thích nghi rất nhanh với mọi thứ tại đây, đặc biệt ở khả năng giao tiếp với cầu thủ", Neuer chia sẻ.

Cũng theo thủ thành người Đức, cả đội giờ đều tuân theo một triết lý, thường do HLV quyết định. Họ làm điều đó một cách sẵn sàng và tập trung tối đa vào những gì người quản lý yêu cầu.

Điểm yếu lớn nhất Bayern Munich mắc phải, để rồi khiến họ trả giá mùa trước giờ đã được giải quyết. Trong kỳ chuyển nhượng hè 2024, đội chủ sân Allianz Arena tiếp tục thị uy sức mạnh tài chính bằng việc chi 104 triệu euro để chiêu mộ Michael Olise và Joao Palhinha. Họ cũng bỏ ra 23,5 triệu euro để mua Hiroki Ito và 13 triệu euro cho Bryan Zaragoza.

Trong số những tân binh gia nhập Bayern Munich, chữ ký của Palhinha rất quan trọng. Mùa trước, HLV Tuchel từng liên tục kêu gào ban lãnh đạo bổ sung một tiền vệ phòng ngự. Với Palhinha, anh là cầu thủ có nhiều pha tắc bóng nhất trong hai mùa giải gần đây ở châu Âu.

Nhìn tổng thể, đội hình Bayern Munich vẫn đáng gờm. Họ có Harry Kane trên hàng công, Leroy Sane, Serge Gnabry, Olise và Zaragoza cho hai biên. Palhinha sẽ đảm nhận vai trò tiền vệ trụ, vị trí Joshua Kimmich hay Leon Goretzka đều thất bại.

Mùa trước, Bayern Munich trắng tay trên mọi đấu trường, nhưng điều đó không có nghĩa đội hình của họ bị suy giảm sức mạnh. Thực tế là chưa khi nào gã khổng lồ Bundesliga bị nghi ngờ về chất lượng nhân sự trong nhiều thập niên qua.

Bayern Munich giờ đã khác. Thực tế những gì diễn ra dưới thời Kompany cho thấy điều đó. Quan trọng hơn, đội bóng đã nhận cái tát thức tỉnh từ chính Bayer Leverkusen, rằng thế độc tôn họ xây dựng vẫn có thể sụp đổ nếu CLB đặt sai niềm tin hoặc đầu tư thiếu hiệu quả.

"Với tôi, Bayer Leverkusen không phải ứng cử viên vô địch. Bayern Munich mới là ứng viên sáng giá cho ngôi vương. Chúng tôi chỉ muốn chơi tốt và khởi đầu mùa giải một cách thuận lợi", HLV Xabi Alonso của Bayer Leverkusen nói về đối thủ.

