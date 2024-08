CĐV Bayern phản ứng sau thương vụ với MU

Man United công bố 2 tân binh vào ngày 13/8. Cả De Ligt và Mazraoui đều chơi cho Bayern trước khi cập bến Old Trafford. Số tiền mà “Quỷ đỏ" phải bỏ ra lần lượt là 38 triệu bảng và 12 triệu bảng.

Đây được cho là lý do CĐV “Hùm xám" phẫn nộ. Trên X, Bayern & Football, một tài khoản với hơn 50.000 follow của người hâm mộ Bayern, viết: “Chúng tôi không tin đội hạ thấp giá trị cầu thủ đến như vậy".

Tài khoản này cũng cho rằng De Ligt không muốn rời sân Allianz Arena nhưng bị ép phải ra đi.

“Đội đã bán trung vệ tốt nhất mà chúng tôi có và hạ cấp hàng phòng ngự", Bayern & Football viết thêm.

Một tài khoản khác để lại bình luận: “Thật đau đớn".

“Bạn phải mạnh hơn sau kỳ chuyển nhượng, chứ không phải làm mình yếu đi như vậy”, một người khác nhận định.

Với MU, đây được đánh giá là thương vụ quan trọng và hợp lý. Đoàn quân của HLV Erik ten Hag đang thiếu hụt nhân sự ở hàng phòng ngự vì những chấn thương đến liên tiếp. Vì vậy, De Ligt và Mazraoui là sự bổ sung cần thiết cho tuyến dưới của nửa đỏ thành Manchester.

Cả hai cầu thủ được dự đoán ra sân từ đầu trong trận khai mạc mùa 2024/25 của MU trước Fulham lúc rạng sáng 17/8.

