Cải tạo chung cư cũ: Người dân được hỗ trợ 100% tiền thuê nhà 3 năm

Trong thời gian chờ bố trí tái định cư khi cải tạo chung cư cũ, người dân được thành phố Hà Nội hỗ trợ 100% tiền thuê nhà trong tối đa 3 năm.

HĐND TP Hà Nội quy định hệ số bồi thường K với nhà chung cư tối đa bằng 2 lần diện tích sử dụng hợp pháp của căn hộ. Ảnh: Công an nhân dân.

Theo Nghị quyết về chính sách cải tạo, tái thiết và phát triển đô thị tại khu vực TOD (mô hình phát triển đô thị lấy định hướng giao thông công cộng làm trung tâm) vừa được HĐND TP Hà Nội thông qua, trường hợp chủ đầu tư làm dự án cải tạo tập thể cũ không phải do cư dân lựa chọn, UBND cấp xã và doanh nghiệp cần tổ chức lấy ý kiến của chủ sở hữu nhà, đất.

Thời gian lấy ý kiến tối đa một năm và có thể gia hạn thêm trong trường hợp bất khả kháng nhưng không quá 6 tháng.

Phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư sẽ được thông qua nếu tỷ lệ đồng thuận của chủ sở hữu nhà, đất đạt từ 51% và được chính quyền xã xác nhận.

Mức tỷ lệ này giảm so với đề xuất của Hà Nội đưa ra trước đó (75%). Mỗi chủ sở hữu căn hộ và mỗi thửa đất hợp pháp trong phạm vi dự án được tính một phiếu biểu quyết.

Ngoài ra, HĐND TP Hà Nội quy định hệ số bồi thường K với nhà chung cư tối đa bằng 2 lần diện tích sử dụng hợp pháp của căn hộ.

Hệ số này do chủ đầu tư dự án cải tạo và người sở hữu nhà tự thỏa thuận. Trường hợp hai bên không đạt thỏa thuận, hệ số K bằng 1 lần với các căn hộ từ tầng 2 trở lên và tầng 1 là 1,2 lần.

Với nhà chung cư cũ, chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất có quyền tự đề xuất thực hiện dự án cải tạo, xây lại khi đạt tỷ lệ đồng thuận 100%. Trong trường hợp này, việc cải tạo chung cư cũ phải thành lập dự án. Chủ đầu tư của dự án cải tạo sẽ do người sở hữu nhà, đất thống nhất lựa chọn.

Sau đó, chủ đầu tư lập quy hoạch chi tiết trình UBND thành phố phê duyệt. Nhà đầu tư và các chủ sở hữu sẽ tự thỏa thuận về phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và bố trí tạm cư.

Nghị quyết cũng quy định mức lợi nhuận định mức cao nhất của chủ đầu tư là 15% tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án. Trường hợp không thực hiện đúng quy định, Nhà nước sẽ thu hồi quyết định giao chủ đầu tư.

Trong thời gian chờ bố trí tái định cư, người dân được xem xét bố trí tạm cư từ quỹ nhà của thành phố. Thành phố hỗ trợ 100% tiền thuê nhà trong tối đa 3 năm; từ năm thứ 4 đến năm thứ 5, hỗ trợ 50% và chủ đầu tư chi trả 50%; quá thời hạn này, chủ đầu tư phải thanh toán toàn bộ chi phí thuê nhà.

Trường hợp người dân tự lo chỗ ở tạm cư, sẽ được chủ đầu tư thanh toán bằng tiền, với mức không thấp hơn quy định hiện hành về giải phóng mặt bằng. Đồng thời, chủ đầu tư có trách nhiệm chi trả chi phí quản lý, vận hành nhà tái định cư, tạm cư trong thời gian sử dụng.

Việc ban hành Nghị quyết được kỳ vọng tạo hành lang pháp lý đồng bộ, góp phần đẩy nhanh tiến độ cải tạo chung cư cũ, chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng sống của người dân và thúc đẩy phát triển đô thị bền vững theo định hướng hiện đại của Thủ đô.