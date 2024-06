Cái ôm thân thiết của hai cầu thủ suýt xung đột ở tuyển Đức

Sau khi Fullkrug ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 4-0 cho ĐT Đức trước Scotland sáng 15/6, máy quay bắt gặp khoảnh khắc Rudiger bắt tay và khoác vai ôm tiền đạo của Dortmund. Cả hai đều dành cho nhau nụ cười tươi.

Đáng chú ý, trong buổi tập ngày 10/6, cả hai cầu thủ này được ghi nhận có mâu thuẫn trên sân. Trung vệ của Real liên tục kéo ngã Fullkrug trong những bài tập tạt bóng của đội. Cả hai được cho là có thể xảy ra xô xát nếu trợ lý HLV không can thiệp.

Thực tế, Rudiger và Fullkrug sau lần suýt “va chạm mạnh” cũng được bắt gặp đi chung và khoác vai nhau trước trận đấu vừa qua. Những hành động đầy thiện chí trên sân của hai cầu thủ nhận được sự tán dương của các CĐV.

Một tài khoản bình luận: “Đó là cách hành xử của những người trưởng thành". Một người hâm mộ khác lại nhắc nhở: “Hình ảnh của Rudiger trong trận đầu World Cup 2022 rất xấu xí. Thật may trận đầu EURO năm nay anh ta để lại một hình ảnh đẹp”.

Vụ va chạm của hai cầu thủ trong buổi tập, cùng sai lầm của thủ thành Manuel Neuer ở trận giao hữu với Hy Lạp là những tín hiệu không mấy khả quan của đoàn quân HLV trẻ Julian Nagelsmann trước thềm EURO 2024.

Tuy nhiên, màn trình diễn của Đức trong trận đấu với Scotland đập tan nhiều ngờ vực. Fullkrug cùng Florian Wirtz, Jamal Musiala, Kai Havertz và Emre Can là những người lập công, mang về chiến thắng 5-1 cho đội nhà.

Với Rudiger, dù có tình huống vô tình đốt lưới nhà, cầu thủ này vẫn thi đấu chắc chắn nơi hàng thủ “những cỗ xe tăng". Những đường phát động của số 2 cũng là một giải pháp tấn công được sử dụng nhiều, đặc biệt là trong nửa đầu hiệp 1.

Sau chiến thắng tưng bừng ngày khai mạc, Đức đang tạm thời dẫn đầu bảng A. 2 đội bóng còn lại của bảng đấu này, Hungary và Thuỵ Sĩ, sẽ gặp nhau tối cùng ngày.

