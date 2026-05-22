Cái kết của ngôi nhà kỳ lạ do chủ chê tiền đền bù ở Trung Quốc

Công trình độc lạ của Chen Tianming, từng là điểm check-in của nhiều khách du lịch, mới đây đã bị dỡ bỏ vì lo ngại an toàn.

Căn nhà kỳ lạ của Chen nổi bật giữa vùng đất nông nghiệp, xa xa là những tòa chung cư hiện đại. Ảnh: The New York Times.

Chen Tianming (43 tuổi, Quý Châu, Trung Quốc) đã dành gần 8 năm, tiêu tốn 200.000 nhân dân tệ (775 triệu đồng) để biến căn nhà đá đơn sơ của gia đình thành một mê cung hình kim tự tháp cao chót vót, với những cầu thang, ban công ọp ẹp cùng các phần mở rộng.

Công trình kỳ lạ được truyền thông và khách du lịch so sánh với những tác phẩm kỳ ảo của nhà làm phim hoạt hình Nhật Bản Hayao Miyazaki - người đồng sáng lập Studio Ghibli.

Nhưng hôm 20/5, chính quyền địa phương chỉ mất vài giờ để phá dỡ toàn bộ căn nhà, trừ tầng 1. Từ lâu, các quan chức đã khẳng định về lo ngại rằng tòa nhà này thiếu giấy phép và tiềm ẩn nguy hiểm.

"Tôi không cảm thấy hối tiếc, bởi vì hối tiếc là vô ích. Tôi cũng không tự trách mình vì đã không bảo vệ được nó", Chen nói.

Khi phóng viên đến thăm vào mùa hè năm ngoái, công trình được làm từ ván ép bạc màu và những thanh gỗ uốn cong nổi bật hẳn lên trên vùng đất nông nghiệp xung quanh.

Các video do Chen quay lại sau khi phá dỡ cho thấy công trình giờ đây gần như đã biến mất, chỉ còn lại những đống vật liệu xây dựng xung quanh.

Căn nhà được Chen xây dựng trong 8 năm. Ảnh: The New York Times.

Năm 2018, chính quyền đã san bằng hầu hết ngôi làng Xingyi, quê hương của Chen ở tỉnh Quý Châu với mục tiêu xây một khu nghỉ dưỡng. Nhưng Chen nhất quyết không rời đi, và sau khi dự án du lịch thất bại, ông tiếp tục xây dựng căn nhà gỗ của gia đình mình cao hơn nữa.

Năm 2019, ông hoàn thành tầng thứ 5, tầng thứ 6 được dựng lên vào năm 2022 và một năm sau đó là đến tầng thứ 7. Tháng 8/2024, nhà của Chen bị coi là xây dựng trái phép và bị yêu cầu phá hủy phần nới thêm trong vòng 5 ngày.

Ông đã kháng cáo, cho rằng quyết định đó là "bất hợp pháp", và đã nhiều lần đệ đơn lên chính quyền địa phương lẫn tòa án.

Ngày 18/5, Chen nhận được thông báo cuối cùng từ Cục Thi hành pháp luật hành chính phối hợp thành phố Xingyi, yêu cầu ông phải rời khỏi "công trình xây dựng trái phép" trước 9h sáng 21/5 để tránh bị phá dỡ.

Chen đang tìm kiếm sự trợ giúp pháp lý để yêu cầu tòa án tuyên bố việc phá dỡ cưỡng bức là bất hợp pháp, hy vọng có thể xây lại căn nhà như trước.