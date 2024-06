Cái giá phải trả khi 250 triệu đứa trẻ không được đến trường

UNESCO dự tính việc 250 triệu bé trai và bé gái không được đi học có thể gây thất thoát 10.000 tỷ USD mỗi năm.

Rào cản khiến nhiều đứa trẻ chưa được tiếp cận nền giáo dục chất lượng. Ảnh minh họa: Pexels.

Năm 1948, giáo dục được tuyên bố là quyền dành cho mọi người. Điều này được tái khẳng định vào năm 2015, khi Liên Hợp Quốc xác định khả năng tiếp cận nền giáo dục chất lượng cho mọi người là "mục tiêu phát triển bền vững".

Tuy nhiên, bất chấp nhiều thập kỷ mở rộng trong việc tiếp cận giáo dục, 250 triệu trẻ em và thanh, thiếu niên trên toàn thế giới vẫn không được đến trường. 70% trẻ em 10 tuổi ở các nước thu nhập thấp và trung bình ngày nay không thể hiểu đọc hiểu một văn bản đơn giản.

Cái giá quá đắt

Trong một báo cáo mới được công bố hôm 17/6 với tựa đề The price of inaction: The global private, fiscal and social costs of children and youth not learning, UNESCO nêu rằng cái giá mà nền kinh tế toàn cầu phải trả cho việc trẻ em bỏ học và khoảng cách giáo dục chính là thất thoát 10.000 tỷ USD mỗi năm vào năm 2030, vượt cả GDP hàng năm của Pháp và Nhật Bản cộng lại.

Ngược lại, báo cáo của UNESCO ước tính việc giảm 10% số học sinh bỏ học sớm hoặc số người thiếu kỹ năng cơ bản có thể làm tăng mức tăng trưởng GDP hàng năm thêm 1-2%. Do đó, giáo dục được cho là một trong những khoản đầu tư tốt nhất mà một quốc gia có thể thực hiện.

Ngoài những con số trên, báo cáo còn cảnh báo về những thiệt hại xã hội do thiếu hụt giáo dục gây ra.

Cụ thể, khoảng cách trong việc tiếp thu các kỹ năng cơ bản có liên quan đến tỷ lệ bé gái mang thai sớm. Một lưu ý là thêm một năm trung học cũng có thể góp phần giảm nguy cơ bé gái kết hôn và sinh con trước 18 tuổi.

Trong một cuộc họp với các bộ trưởng giáo dục hôm 17/6 tại trụ sở UNESCO ở Paris (Pháp), bà Audrey Azoulay, Tổng Giám đốc UNESCO, kêu gọi 194 quốc gia thành viên tôn trọng cam kết trong việc biến giáo dục trở thành quyền cho mọi người trên toàn thế giới.

Nữ tổng giám đốc cũng nhấn mạnh rằng giáo dục là nguồn lực thiết yếu để đối diện với những thách thức ngày nay, từ xóa đói giảm nghèo cho đến cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

UNESCO đề xuất trẻ cần được đi học và nhận nguồn tài trợ công trong thời gian tối thiểu là 12 năm. Ảnh minh họa: Phnom Penh Post.

Chúng ta cần làm gì

Để đạt được mục tiêu mang lại nền giáo dục chất lượng cho mọi người, báo cáo của UNESCO đưa ra loạt khuyến nghị.

Đầu tiên, các chính phủ phải đảm bảo trẻ được đi học miễn phí. Các bé trai và bé gái cần nhận được nguồn tài trợ công cho việc học trong thời gian tối thiểu là 12 năm.

Việc học ở trường cũng cần đi đôi với việc đầu tư cho trẻ khi còn thơ ấu, nhằm đặt nền móng cho việc "học càng sớm càng tốt" và chống lại bất bình đẳng.

Ngoài ra, những người trẻ chưa được hưởng lợi từ nền giáo dục chất lượng, hoặc việc học bị gián đoạn cũng cần nhận được cơ hội để tiếp cận nền giáo dục tốt hơn.

Thứ hai, môi trường học tập phải vừa an toàn vừa hòa nhập. UNESCO kêu gọi thu hẹp quãng đường từ nhà đến trường của trẻ, đặc biệt là ở những khu vực khó khăn. Đồng thời, trẻ cũng cần được tiếp cận với nước sạch và nhà vệ sinh đảm bảo chất lượng.

Về quy mô lớp học, UNESCO đề xuất xây dựng quy mô lớp học nhỏ, giáo viên đứng lớp phải có trình độ, năng động và hỗ trợ học sinh một cách công bằng, đặc biệt phải chú ý đến bình đẳng giới.

Cuối cùng, UNESCO cũng khuyến khích các quốc gia nâng cao nhận thức cho cộng đồng và các gia đình về tầm quan trọng của việc trẻ được hoàn thành đủ chương trình giáo dục, đồng thời kêu gọi phụ huynh tham gia vào các hoạt động và công tác quản lý trường học.