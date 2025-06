Cái bẫy ẩn sau 'mức lương hấp dẫn' khi phỏng vấn

Thị trường lao động sẽ có mức lương nhất định cho vị trí cần tuyển dụng. Nếu nhà tuyển dụng đồng ý trả cho bạn mức lương cao hơn so với thị trường, cần tìm hiểu kỹ lý do.

Khi phỏng vấn tuyển dụng, bạn nên tìm hiểu kỹ về mức lương và khối lượng công việc. Ảnh minh họa: T.B.

Một số ứng viên nhận được thông tin tuyển dụng nhân sự từ những chuyên gia săn đầu người hoặc HR (Human Resource: Cố vấn nguồn nhân lực) trong quý II hoặc quý III. Họ thường phàn nàn khi trò chuyện với tôi rằng có nhiều vị trí không đáng tin cậy.

Nếu bạn nhận được một cuộc gọi hoặc email vào thời điểm bất thường so với mùa tuyển dụng, thì lý do thường là doanh nghiệp đó mới thành lập hoặc những lý do đặc biệt khác. Thời gian bắt đầu tuyển dụng thông thường là trong quý IV năm trước và quý I của năm sau. Đồng thời, hầu hết chiến lược của công ty được hoạch định vào đầu năm.

Nếu một số vị trí không có ứng viên phù hợp trong giai đoạn này, đó có khả năng là một vị trí có yêu cầu cao. Có thể bản thân vị trí đó có vấn đề, cũng có thể là môi trường xung quanh có vấn đề. Bạn có thể thăm dò thời gian tuyển dụng của vị trí.

Thông thường ứng viên sẽ không chú ý đến yếu tố này. Bạn có thể yêu cầu chuyên gia săn đầu người đang làm việc với bạn hỏi cho bạn. Thời gian tuyển dụng có thể được sử dụng như một trong các tham số để xác định xem vị trí đó có đáng tin cậy hay không.

"Vị trí này có mức lương tốt đấy. Cao hơn nhiều lần so với mức lương hiện tại của tôi. Tôi muốn ứng tuyển".

Một số ứng viên sẽ thấy vui sướng trong lòng sau khi nhận được cuộc gọi từ chuyên gia săn đầu người vì đây là cơ hội nhảy việc tốt. Nhưng họ không biết rằng một số vị trí không phải là cơ hội tốt, mà là nguy cơ. Sự linh hoạt của mức lương trên thị trường là có, nhưng sự biến động này nằm trong phạm vi thường là 10-30%.

Nếu mức lương bạn được đề nghị cao hơn nhiều so với giá trị này, xin hãy vui lòng đặt cho mình "đèn đỏ cho mức lương". Đa số các công ty thường đặt ra mức lương vào khoảng 75% mức lương của thị trường. Rất nhiều công ty cố gắng thử và trên thực tế điều này đã kích thích tăng mức lương điều hành. Là một nhà tuyển dụng nhân tài, việc đối xử rộng tay với bạn chắc chắn là vì muốn đòi hỏi cao ở bạn.

Đầu tiên, hãy phân tích xem vị trí công việc đó có tồn tại hay không. Thứ hai, phân tích xem các yêu cầu của công việc có cực kỳ cao hay không? Chẳng hạn như cường độ làm việc cao, chỉ tiêu cao, yêu cầu nhiều năng lực khác nhau của ứng viên.

Cuối cùng, để xem xét xem đó có phải là vị trí có rủi ro cao hay không, cần phân tích theo sáu góc độ: môi trường ngành, môi trường bên ngoài doanh nghiệp, môi trường khu vực, môi trường con người, môi trường nội bộ doanh nghiệp, môi trường nội bộ bộ phận.