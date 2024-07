Cadivi ra mắt dây và cáp điện bọc nhựa LSHF chậm cháy

Dây và cáp điện bọc nhựa LSHF chậm cháy là kết quả của quá trình nghiên cứu, phát triển sản phẩm, ứng dụng công nghệ sản xuất hiện đại của Cadivi.

Dòng sản phẩm dây dân dụng xanh của Cadivi mang đến giải pháp an toàn cho mỗi gia đình Việt, hướng đến “sống xanh, sống an toàn”. Đồng thời, dòng sản phẩm sử dụng nhựa LF (không có kim loại chì độc hại) có tính năng bảo vệ môi trường.

Sản phẩm đột phá và ưu việt

Theo Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Bộ Công an, trong tháng 4, toàn quốc xảy ra 372 vụ cháy, làm chết 3 người, 2 người bị thương, tài sản ước tính sơ bộ thành tiền khoảng 18,69 tỷ đồng và 43,94 ha rừng. Trong đó, 154 vụ xảy ra do sự cố hệ thống điện và thiết bị điện. Trong bối cảnh thời tiết khắc nghiệt với những đợt nắng nóng gay gắt kéo dài, nỗi lo của hàng triệu hộ gia đình về an toàn điện cấp thiết hơn bao giờ hết.

Thấu hiểu điều đó, Cadivi ra mắt các dòng sản phẩm dây cáp điện tính có năng đột phá chậm cháy và chống cháy lan, sử dụng nhựa LF (không chì) và LSHF (ít khói, không phát sinh khí độc khi cháy).

Theo đại diện Cadivi, dây, cáp điện sử dụng vật liệu cách điện, vỏ loại LF và LSHF Cadivi có thể chịu nhiệt độ tối đa của ruột dẫn bên trong lên đến 90 độ C, ở điều kiện làm việc dài hạn, cao hơn 30% so với dây cáp điện thông thường cùng tiết diện. Điều này cho phép dòng điện làm việc lâu dài cao hơn, hạn chế tối thiểu hiện tượng nóng vỏ bọc cách điện gây đứt gãy hay biến dạng dẫn đến đoản mạch.

Hình ảnh Cadivi trong khuôn khổ Triển lãm ETE & Enertec Expo 2024.

Nhựa LSHF có đặc điểm truyền lửa chậm nên khó bắt cháy, khi cháy không dẫn lửa lan rộng, cáp sẽ tự tắt.

Dây và cáp điện bọc nhựa LSHF được thiết kế để ít phát sinh khói, không có khí halogen trong trường hợp xảy ra sự cố. Yếu tố này rất quan trọng để ngăn nguy cơ hạn chế tầm nhìn, ngạt thở và thương vong cho người, hư hỏng thiết bị, đồng thời tránh thiệt hại lan rộng.

Sản phẩm dây cáp điện sử dụng lớp cách điện bằng nhựa LF sẽ giảm thiểu ô nhiễm môi trường và loại bỏ nguy cơ ngộ độc chì cho con người, đồng thời tuân thủ quy định, tiêu chuẩn của thế giới về hạn chế tối thiểu sử dụng chì trong sản phẩm điện tử, dây cáp điện. Ngoài ra, đặc tính này còn giúp giảm thiểu lượng khí thải xấu ra môi trường trong trường hợp cần xử lý và tái chế dây cáp điện đã qua sử dụng.

Hướng đến “sống xanh, sống an toàn”

Các sản phẩm dây, cáp điện bọc nhựa LF và LSHF chống cháy lan là kết quả của quá trình nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ tiên tiến, chú trọng vào chất lượng, hình thức sản phẩm.

Thời gian gần đây, hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm mới được Cadivi chú trọng nhằm tạo ra mũi nhọn tập trung để giữ vững, tiếp tục tăng trưởng thị phần, sức ảnh hưởng của thương hiệu trên thị trường. Đăc biệt, Cadivi thể hiện tinh thần tiên phong mang đến giải pháp an toàn điện vượt trội cho mỗi gia đình, hướng đến “sống xanh, sống an toàn”.

Với vật liệu nền tảng là nhựa LF và LSHF, Cadivi hoàn thiện bước đầu vững vàng cho chiến lược phát triển dài hạn, thể hiện cam kết của nhãn hàng với chất lượng cuộc sống người dùng, công tác bảo vệ môi trường và phát triển cộng đồng bền vững.

Trong tương lai, Cadivi cam kết đồng hành cùng hệ thống gần 2.000 đại lý trên toàn quốc lan tỏa sứ mệnh này đến người tiêu dùng toàn quốc bằng việc mang sản phẩm chất lượng đến mỗi gia đình, chung tay kiến tạo thay đổi tích cực, đóng góp vào tương lai bền vững của Việt Nam.

Với tầm nhìn trở thành nhà sản xuất dây cáp điện hàng đầu khu vực, thời gian tới, Cadivi sẽ tập trung cho nghiên cứu phát triển sản phẩm xanh, thân thiện môi trường. Đầu tư nền tảng công nghệ hiện đại, sản phẩm dây cáp điện đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế sẽ chắp cánh cho thương hiệu Cadivi vượt ra ngoài lãnh thổ Việt Nam. Những giá trị mới sẽ giúp nâng tầm vị thế của Cadivi, từ đó mở ra cơ hội mới, đột phá hơn doanh nghiệp, cộng đồng và xã hội.