Làm sao khi xác thực sinh trắc học nhưng không biết quét CCCD ở đâu

Một công ty Việt Nam vừa giới thiệu công cụ xác định vị trí đọc chip NFC, giúp người dùng quét CCCD để đồng bộ dữ liệu với app ngân hàng.

Giao diện công cụ tìm vị trí chip NFC trên smartphone của Kalapa.

Công ty công nghệ tài chính Kalapa vừa ra mắt Hướng dẫn 01 trang (nfc-guides.kalapa.vn). Đây là công cụ giúp người dùng tìm vị trí chip NFC trên smartphone, từ đó dễ dàng quét CCCD để xác thực sinh trắc học trên ứng dụng ngân hàng theo Quyết định 2345/QĐ-NHNN.

Sau khi truy cập công cụ, người dùng chỉ cần nhập tên hãng và dòng điện thoại, nhấn Kiểm tra để xác định khu vực đọc chip NFC. Đây là thông tin quan trọng bởi smartphone từ mỗi thương hiệu có vị trí đặt chip khác nhau.

Khi biết vị trí đọc chip, người dùng có thể xem hướng dẫn quét CCCD bên phải trang web với 2 yêu cầu: chạm chip trên CCCD vào vị trí quét NFC, khi có tín hiệu rung thì giữ nguyên thẻ đến khi có thông báo thành công. Bên dưới là video hướng dẫn quét CCCD sao cho chính xác.

Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, từ ngày 1/7, các giao dịch chuyển khoản trên 10 triệu đồng hoặc lũy kế hơn 20 triệu đồng/ngày cần xác thực sinh trắc học trùng khớp thông tin lưu trên cơ sở dữ liệu CCCD do Bộ Công an cung cấp. Do đó, người dùng cần đồng bộ dữ liệu giấy tờ tùy thân với hình ảnh cung cấp cho ngân hàng.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, CEO Kalapa cho biết hiện nay, vẫn còn nhiều người chưa biết cách quét chip NFC trên CCCD nên gặp khó khăn khi tự xác thực sinh trắc học cho thẻ ngân hàng.

Đó là lý do công ty phát hành công cụ hỗ trợ tìm vị trí chip NFC, giúp người dùng hoàn thiện xác thực CCCD một cách dễ dàng, nhanh chóng, đồng thời ngăn chặn lừa đảo qua mạng trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

Mã nguồn công cụ được Kalapa phát hành trên GitHub. Theo đội ngũ phát triển, công cụ hiện hỗ trợ 13 thương hiệu như Apple, Google, Samsung, Huawei... với tổng cộng hơn 750 model phổ biến tại Việt Nam.

Được phát triển từ năm 2023, cơ sở dữ liệu của công cụ được lấy từ 3 nguồn: hình ảnh; tài liệu hướng dẫn sử dụng trên website chính thức của nhà sản xuất, sau đó dùng thuật toán ngôn ngữ và xử lý ảnh để trích xuất vị trí đặt chip NFC; video tháo lắp máy, hướng dẫn tìm vị trí chip NFC.