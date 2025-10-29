Cách Xabi Alonso tháo tung Barcelona

Xabi Alonso đã vẽ nên một kế hoạch hoàn hảo, triệt tiêu toàn bộ lối chơi tấn công của Hansi Flick.

Real Madrid có chiến thắng thuyết phục trước Barcelona.

El Clasico vừa qua là một chiến thắng, bản tuyên ngôn quyền lực của Xabi Alonso. Trước một Barcelona từng ghi 16 bàn vào lưới Real Madrid trong bốn trận gần nhất, HLV người Tolosa biến Bernabeu thành sân khấu để trình diễn thứ bóng đá mang dấu ấn chiến thuật rõ rệt: kỷ luật, khoa học và tàn nhẫn.

Bẻ gãy linh hồn lối chơi của Flick

Real Madrid của Xabi Alonso không còn là đội bóng chỉ biết lao lên bằng bản năng. Họ chơi bằng cấu trúc, bằng trí tuệ, và trên hết là bằng sự thấu hiểu đối thủ. Ngay từ khi danh sách thi đấu được công bố, người ta nhận ra điểm khác biệt. Đó là sự hiện diện của Eduardo Camavinga. Và đúng như dự đoán, cầu thủ người Pháp chính là mấu chốt của kế hoạch “phá hộp” mà Xabi đã chuẩn bị kỹ lưỡng.

Hansi Flick vẫn giữ cấu trúc “box” (hình hộp) quen thuộc: Pedri và Frenkie de Jong làm trục nền, Fermin Lopez cùng Marcus Rashford bó vào trong để tạo ưu thế quân số. Chính sơ đồ này giúp Barcelona kiểm soát trung tuyến trong suốt mùa giải, nhưng Xabi Alonso hiểu rằng muốn đánh bại họ, phải phá được chiếc hộp đó.

Real Madrid đáp trả bằng cách ép người và thu hẹp khối. Camavinga được giao kèm chặt tiền vệ trụ, trong khi Jude Bellingham theo sát Rashford. Federico Valverde và Aurelien Tchouameni liên tục dâng cao để đè không gian của De Jong, khiến Pedri không còn thời gian xử lý. Mỗi khi Barca cố thoát pressing, lại có một cầu thủ áo trắng ập vào. “Chiếc hộp” vốn giúp họ tạo siêu việt quân số giờ bị bóp nghẹt hoàn toàn.

Khi trung tuyến tê liệt, mọi hướng tấn công của Barca đều mất liên kết. Họ chỉ còn hy vọng vào đột biến cá nhân của Lamine Yamal, nhưng ngôi sao trẻ bị Alvaro Carreras theo sát, gần như không thể rê bóng. Hai cơ hội duy nhất của Barca - bàn thắng nhờ sai lầm của Arda Guler và tình huống phá bẫy việt vị thoát xuống của Jules Kounde - đều đến từ tình huống ngẫu nhiên, không phải từ tổ chức.

Lamine Yamal tịt ngòi trong trận El Clasico.

Điều ấn tượng nhất là cách Real Madrid kiểm soát trận đấu mà không cần cầm bóng. Họ nhường thế chủ động cho Barca nhưng luôn làm chủ nhịp độ. Mỗi lần đoạt lại bóng, Real Madrid phản công với tốc độ và sự chính xác gần như tuyệt đối. Mbappe và Vinicius kéo giãn hàng thủ đối phương, mở khoảng trống cho các tiền vệ, hậu vệ cánh tung đường chuyền quyết định.

Chỉ số 3.64 xG (bàn thắng kỳ vọng) so với 1.03 của Barca nói lên tất cả: Real Madrid tấn công ít hơn nhưng hiệu quả gấp nhiều lần. Họ biết mình muốn gì, và mỗi pha lên bóng đều mang tính sát thương. Đó không còn là Real Madrid phóng khoáng kiểu Galacticos, mà là một tập thể lạnh lùng, tính toán và hiểu rõ cách kết liễu đối thủ.

Hansi Flick, trong khi đó, dường như không có “kế hoạch B”. Khi hệ thống “box” bị phá vỡ, ông không điều chỉnh gì ngoài việc tăng cường nhân sự tấn công. Nhưng thay đổi con người không thể sửa được vấn đề nằm ở ý tưởng bởi mọi đường lên bóng đều đã bị Xabi Alonso đoán trước.

Thắng bằng sự chuẩn bị

“Điều quan trọng nhất là chính chúng tôi. Chất lượng và sức mạnh của mình”, HLV Xabi Alonso nói trước trận. Câu nói ngắn gọn nhưng phản ánh toàn bộ triết lý: không cần triết lý hoa mỹ, chỉ cần một kế hoạch rõ ràng và cầu thủ hiểu điều mình phải làm.

Real Madrid có thắng lợi xứng đáng.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Real không chỉ thắng 2-1. Họ thắng trong cách tổ chức, trong khả năng đọc trận đấu, và trong từng chi tiết nhỏ. Thủ môn Szczęsny, dù không giữ sạch lưới, vẫn cứu Real khỏi chiến thắng “quá đậm” khi cản phá 2,44 bàn thua kỳ vọng, bao gồm cả một quả phạt đền.

“Chiến thắng này hoàn toàn xứng đáng… và tôi nghĩ tỷ số còn hơi nhẹ”, thủ quân Carvajal của Real Madrid nói sau trận. Có lẽ anh nói đúng. Vì trong một đêm mà mọi mắt xích vận hành hoàn hảo, Real Madrid cho thấy họ đã có một bộ não chiến thuật thực thụ trên ghế huấn luyện.

El Cla sico khép lại, nhưng dư âm còn đó: Barça chơi bóng theo thói quen, còn Real thắng nhờ trí tuệ. Và Xabi Alonso, bằng sự điềm tĩnh và kỷ luật, đã viết nên một kiệt tác chiến thuật đầu tiên tại Bernabeu.