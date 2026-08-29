Cách show hẹn hò khiến 2 người lạ yêu nhau chỉ sau vài ngày

Từ những cuộc hẹn được sắp đặt đến việc hạn chế điện thoại, show hẹn hò tạo ra môi trường đặc biệt để người chơi nhanh chóng nảy sinh cảm xúc và gắn kết.

Nếu theo dõi các chương trình thực tế về hẹn hò, dễ nhận thấy người chơi thường tiến tới sự thân mật nhanh hơn nhiều so với các mối quan hệ ngoài đời. Chỉ sau vài buổi gặp, họ đã có thể nảy sinh tình cảm, ghen tuông hoặc thậm chí nói về tương lai.

Điều này có thể không hoàn toàn ngẫu nhiên. Phía sau những cuộc hẹn là những cách sắp đặt có khả năng thúc đẩy sự gần gũi và khiến cảm xúc phát triển nhanh hơn, theo The Korea Times.

Những công thức khiến người ta nhanh phải lòng

Các nhà sản xuất chương trình hẹn hò không chỉ đơn thuần để các thí sinh tự đối mặt với cảm xúc của mình. Một trong những cách phổ biến là liên tục đặt câu hỏi để người chơi gọi tên cảm xúc của mình: "Bạn đang bị ai thu hút?", "Bạn có ghen không?", "Tại sao bạn thích người đó?".

Trong tâm lý học, việc nhận diện và diễn đạt cảm xúc bằng lời được gọi là gắn nhãn cảm xúc. Nghiên cứu công bố trên tạp chí Psychological Science năm 2007 cho thấy quá trình này có liên quan đến hoạt động của các vùng não tham gia xử lý và điều chỉnh cảm xúc.

Nhờ vậy, một cảm giác ban đầu còn mơ hồ như "Tôi cứ nghĩ về người này" có thể dần trở thành nhận thức rõ ràng hơn: "Tôi thích anh/cô ấy".

Các nhà sản xuất cũng thường sắp xếp những buổi hẹn mà hai người phải cùng làm một việc, chẳng hạn làm đồ gốm, pha nước hoa hay nấu ăn. Mục đích không chỉ để tạo ra những cảnh quay sinh động. Khi thời gian làm quen bị rút ngắn, những trải nghiệm chung giúp người chơi nhanh chóng có những kỷ niệm riêng, từ đó tạo cảm giác thân thuộc.

Trong vài ngày ngắn ngủi, việc không còn các yếu tố gây xao nhãng như công việc, bạn bè, điện thoại, người tham gia show hẹn hò dễ tập trung vào đối tượng tìm hiểu hơn. Ảnh: Netflix.

Điều này liên quan đến khái niệm mở rộng bản thân. Một nghiên cứu năm 2000 được công bố trên Journal of Personality and Social Psychology cho thấy các cặp đôi cùng tham gia những hoạt động mới lạ, thú vị có xu hướng đánh giá chất lượng mối quan hệ cao hơn so với khi chỉ cùng nhau làm những việc quen thuộc.

Bên cạnh đó, môi trường của show hẹn hò khiến người chơi có ít thứ để phân tâm. Điện thoại bị hạn chế, sở thích cá nhân và công việc thường ngày gần như biến mất, trong khi đối tượng họ quan tâm luôn xuất hiện ngay trước mắt. Những câu hỏi như "Họ có thích mình không?" hay "Họ đang nói chuyện với ai?" vì thế dễ lặp đi lặp lại trong đầu.

Đáng chú ý, sự không chắc chắn về tình cảm của đối phương cũng có thể làm tăng mức độ quan tâm. Nghiên cứu năm 2011 trên Psychological Science cho thấy những người không chắc đối phương thích mình đến đâu có xu hướng nghĩ về người đó nhiều hơn và cảm thấy bị thu hút hơn.

Có thể mang "công thức show hẹn hò" ra đời thực?

Tất nhiên, đời thực không thể tái tạo hoàn toàn môi trường của một chương trình hẹn hò. Tuy nhiên, một số yếu tố có thể áp dụng khi muốn xây dựng sự thân mật với một người.

Thay vì chỉ ngồi đối diện và trò chuyện, hai người có thể cùng làm một việc mới. Một buổi nấu ăn, lớp học ngắn hay chuyến đi đơn giản đều có thể tạo ra trải nghiệm chung và những kỷ niệm để cả hai cùng nhắc lại.

Các cuộc trò chuyện cũng có thể đi xa hơn những câu hỏi quen thuộc về công việc, sở thích hay tính cách. Hỏi đối phương điều gần đây khiến họ vui, điều họ đang suy nghĩ hoặc từng trải qua sẽ mở ra cơ hội chia sẻ những khía cạnh riêng tư hơn. Khi có cảm tình, việc từ từ bộc lộ cảm xúc của bản thân cũng có thể giúp mối quan hệ tiến thêm một bước.

Cuối cùng, hãy thử đặt điện thoại xuống và thực sự tập trung vào người trước mặt.

Những cách này không thể bảo đảm hai người sẽ yêu nhau. Nhưng chúng có thể tạo ra điều mà các show hẹn hò thường làm rất tốt: khiến một người trở thành điều bạn muốn nghĩ đến ngay cả sau khi cuộc gặp đã kết thúc.

Cuốn "Tâm lý học hẹn hò" là nguồn tham khảo không chỉ dành cho những người mới yêu mà còn phù hợp với các cặp đôi lâu năm muốn hiểu nhau hơn. Ảnh: Alpha Books.

Hẹn hò và những tâm lý phía sau quá trình nảy sinh tình cảm cũng là chủ đề được nhiều tác giả tìm hiểu.

Ví dụ, cuốn Tâm lý học hẹn hò (tựa gốc: Eight Dates: Essential Conversations for a Lifetime of Love) của John Gottman, Julie Schwartz Gottman cùng các đồng tác giả hướng dẫn các cặp đôi xây dựng sự gắn kết thông qua tám cuộc hẹn, mỗi cuộc tập trung vào một chủ đề quan trọng như niềm tin, xung đột, tình dục và sự thân mật, tiền bạc, gia đình, vui chơi, sự phát triển và những ước mơ tương lai.

Dựa trên khoảng 40 năm nghiên cứu về các mối quan hệ, cuốn sách không chỉ dành cho những người mới yêu mà còn phù hợp với các cặp đôi lâu năm muốn hiểu nhau hơn.

Hay cuốn 5 Ngôn Ngữ Yêu Thương (tựa gốc: The Five Love Languages) của Gary Chapman xuất phát từ quan sát trong nhiều năm tư vấn hôn nhân của tác giả rằng mỗi người có cách khác nhau để cảm nhận và thể hiện tình yêu.

Chapman chia những cách này thành 5 nhóm: lời nói yêu thương, thời gian chất lượng, quà tặng, hành động quan tâm và tiếp xúc cơ thể. Cuốn sách khuyến khích các cặp đôi nhận diện cách bản thân và đối phương tiếp nhận tình cảm, từ đó điều chỉnh cách thể hiện để hai người cảm thấy được yêu thương hơn.