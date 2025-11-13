Cách nộp sổ đỏ qua VNeID để ‘làm sạch’ dữ liệu

Tại phiên bản mới nhất, ứng dụng VNeID vừa được cập nhật thêm tính năng cho phép người dân gửi thông tin sổ đỏ trực tuyến đến cơ quan Nhà nước.

Ứng dụng VNeID vừa ra phiên bản mới. Ảnh: Xuân Sang.

Bản cập nhật VNeID 2.2.4 mới cho phép người dân nộp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) trực tuyến, nhằm hỗ trợ chiến dịch “làm sạch” dữ liệu đất đai trên toàn quốc trong 90 ngày. Trước đây, người dân phải photo sổ đỏ và nộp trực tiếp cho cơ quan phường/xã. Hiện nay, toàn bộ quy trình có thể thực hiện ngay trên điện thoại.

Tính năng này là một phần trong chiến dịch rà soát và chuẩn hóa dữ liệu đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng Bộ Công an và UBND các địa phương triển khai từ ngày 1/9 đến 30/11. Điều kiện yêu cầu công dân sở tải bản cập nhật mới nhất của ứng dụng VNeID và sở hữu tài khoản định danh mức 2.

Hướng dẫn các bước nộp sổ đỏ trên VNeID

Bước 1: Đăng nhập vào VNeID, vào phần nhóm dịch vụ chọn Dịch vụ khác.

Tính năng nằm trong mục Dịch vụ khác.

Bước 2: Giao diện Dịch vụ khác hiển thị, tìm và nhấn vào mục Cung cấp thông tin cho cơ quan Nhà nước, nhập passcode.

Chọn loại thông tin cần cung cấp.

Bước 3: Ấn Tạo mới yêu cầu. Tại phần Chọn loại thông tin, chọn Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ứng dụng sẽ tự động trích xuất thông tin cá nhân của người kê khai bao gồm họ và tên, số định danh cá nhân.

Bước 4: Nhập thông tin cần thiết.

Trong trường hợp giấy chứng nhận thuộc sở hữu cá nhân, người kê khai không có tên trên GCN (kê khai hộ), công dân cần điền họ tên người đứng tên GCN và lý do kê khai hộ. Nếu giấy chứng nhận thuộc sở hữu tổ chức, người kê khai nhập tên tổ chức.

Sau đó, hãy điền các thông tin liên quan như Số hiệu giấy chứng nhận, địa chỉ thửa đất. Trong đó, người dùng cần cung cấp địa chỉ theo địa chính 3 cấp như cũ, bao gồm tỉnh/thành phố, quận/huyện, xã/phường, tiếp theo đó là địa chỉ thửa đất hiện tại (địa chính hai cấp).

Cung cấp các thông tin cần thiết và xác nhận trước khi gửi.

Bước 5: Tải lên bản chụp đầy đủ các trang của sổ đỏ bằng cách chụp trực tiếp hoặc lấy từ thư viện ảnh. Định dạng được chấp nhận là tệp có đuôi PDF, PNG, JPG, JPEG. Tổng dung lượng tối đa các tài liệu là 3,5MB. Lưu ý hình ảnh cần ngay ngắn, không cắt xén, dưới ánh sáng rõ ràng.

Cuối cùng, người kê khai thông tin ấn vào ô xác nhận thông tin trên là đúng và gửi yêu cầu. Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp nhận và xử lý yêu cầu.

Loạt tính năng mới trên VNeID

Phiên bản 2.2.4 ra mắt ngày 8/11 có thêm 7 điều chỉnh, bổ sung tính năng quan trọng nhằm nâng cao trải nghiệm và tiện ích cho người dân. Người dùng có thể cập nhật ứng dụng VNeID thông qua Google Play hoặc App Store.

Các tính năng mới, bao gồm:

Bổ sung cung cấp thông tin Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cơ quan nhà nước.

Bổ sung tích hợp thông tin học bạ của người phụ thuộc (con cái).

Cập nhật, điều chỉnh các dịch vụ công liên quan đến: Lý lịch tư pháp; Đăng ký, quản lý cư trú; Cấp, quản lý căn cước.

Cập nhật tính năng tích hợp thông tin hộ chiếu.

Cập nhật, điều chỉnh tính năng Tra cứu truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Bổ sung tích hợp Cổng Pháp luật quốc gia.

Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu năng.