Cách người trẻ chủ động nâng cao sức khỏe cùng AI

Lắng nghe cơ thể nhiều hơn, nhận giáo án luyện tập từ AI cá nhân hóa, thay đổi khẩu phần ăn… người trẻ đang dần xây dựng phong cách sống lành mạnh với sự đồng hành của công nghệ.

Nhịp sống bận rộn khiến nhiều người khó theo đuổi lịch tập cố định. Đây là nguyên nhân hàng đầu đằng sau việc bỏ cuộc sớm, dù nhu cầu nâng cao sức khỏe và thay đổi bản thân vẫn rất lớn. Để giải quyết tình trạng này, nhiều người trẻ chuyển sang phương pháp luyện tập linh hoạt, dưới sự gợi ý của AI cá nhân hóa trên thiết bị công nghệ như Galaxy S26 series.

Tập luyện mọi lúc, linh hoạt bài tập theo mục tiêu

Ngọc Anh, nhân viên kinh doanh tại TP.HCM, kết hợp song song giữa tập yoga tại nhà, đến phòng gym và vận động ở văn phòng theo hướng dẫn trên ứng dụng Samsung Health của Galaxy S26 Ultra.

“Những hôm quá bận, tôi sẽ kết hợp leo cầu thang và tăng số bước chân khi đi gặp khách hàng. Tối về có thời gian, tôi sẽ mở mục Thể dục trên ứng dụng Samsung Health để tập yoga qua video miễn phí. Ngoài ra, tôi sẽ ghé phòng tập vào những hôm rảnh hơn”.

Mọi chỉ số vận động được ghi lại trên Samsung Health, giúp Ngọc Anh dễ dàng theo đuổi mục tiêu cũng như thấy sự tiến bộ qua từng ngày.

Nhiều người ưa chuộng lối sống lành mạnh, chăm tập thể dục.

Bên cạnh đa dạng hóa bài tập, người dùng cũng tham gia nhiều hơn vào các cộng đồng có chung đam mê thể thao, từ đó có thêm động lực luyện tập. Khôi Trần (TP.HCM) thường xuyên tham gia Galaxy Running Club vào cuối tuần.

“Tôi không chỉ có thêm bạn bè, mà còn được chia sẻ nhiều kinh nghiệm chạy khi tham gia câu lạc bộ. Hiện tại, tôi cải thiện sức bền theo gợi ý từ đồng hồ Galaxy Watch8 và đặt mục tiêu lên level vào tháng sau”, Khôi chia sẻ.

Theo dõi cấp độ chạy trực quan trên ứng dụng Samsung Health của Galaxy S26 là cách giúp nhiều bạn trẻ như Khôi Trần có thêm động lực chinh phục mục tiêu.

Ngủ ngon hơn nhờ nghỉ ngơi đúng nhịp sinh học

Rối loạn giấc ngủ, thiếu ngủ hoặc ngủ không sâu là những nguyên nhân gây giảm hiệu suất làm việc cũng như chất lượng cuộc sống. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này như tiêu thụ nhiều caffeine, thức khuya hay sử dụng thiết bị điện tử trước khi đi ngủ… Các yếu tố khác nhau ở mỗi người, nên cũng không có công thức chung để cải thiện chất lượng giấc ngủ cho tất cả.

Samsung Health giúp nhiều bạn trẻ cải thiện sức khỏe. Ảnh chụp từ fanpage.

Nhận ra tầm quan trọng của việc nghỉ ngơi, nhiều người tìm đến thiết bị công nghệ tích hợp AI cá nhân hóa như “bạn đồng hành” để cải thiện giấc ngủ.

Kiên Nguyễn (TP.HCM), một người trẻ từng đối diện với tình trạng khó ngủ, cho biết: “Trước đây, tôi thường khó đi vào giấc dù ban ngày rất mệt. Sau khi làm theo lời khuyên trên ứng dụng Samsung Health như không uống cà phê sau 4 giờ chiều, vận động nhẹ nhàng trước khi đi ngủ, đặc biệt là ngủ theo khung giờ cố định, tôi thấy bản thân dễ vào giấc hơn, ít tỉnh giấc giữa đêm và cũng tỉnh táo hơn khi thức dậy”.

Nhờ sử dụng thêm đồng hồ Galaxy Watch8, Kiên nắm được thời gian đi ngủ phù hợp với nhịp sinh học và nhu cầu nghỉ ngơi. Đây là yếu tố quan trọng giúp anh cải thiện đáng kể chất lượng giấc ngủ.

Trong khi đó, Trương Thư (reviewer công nghệ ở TP. HCM) dùng Samsung Health để theo dõi sức khỏe, mức độ lo âu và giấc ngủ. Từ chỉ số và gợi ý từ ứng dụng, Thư hiểu bản thân hơn và biết cách cân bằng cuộc sống.

Da đẹp hơn khi thay đổi chế độ ăn lành mạnh

Chế độ ăn lành mạnh, cân bằng dinh dưỡng và nhiều rau xanh có tác động tích cực đến sức khỏe tổng thể. Tuy nhiên, lịch làm việc bận rộn khiến việc chuẩn bị bữa ăn trở nên khó khăn, nhất là tại đô thị lớn. Thay vì mông lung bởi nhiều khuyên “sống khỏe, ăn lành” trên mạng xã hội, người trẻ đang theo đuổi chiến lược chọn lọc thực phẩm theo nhu cầu, ưu tiên tiêu chí tiện lợi dựa trên khuyến nghị của AI cá nhân hoá.

Kim Trúc (TP.HCM) sau một thời gian dài sử dụng đồ ăn nhanh, chuyển dần sang chế độ ăn nhiều rau củ để cải thiện chỉ số chống oxy hóa. “Mỗi ngày, tôi chỉ được nghỉ trưa 1 tiếng, nên ưu tiên đồ ăn nhanh vì tiện, có thêm thời gian ngủ trưa. Tuy nhiên, tôi quyết tâm thay đổi sau khi kiểm tra chỉ số chống oxy hóa trên ứng dụng Samsung Health của Galaxy S26 và biết chỉ số của mình ở mức khá thấp. Ứng dụng gợi ý khá chi tiết cho tôi nên ăn nhiều cải xoăn, rau bina, cà rốt và cà chua. Mỗi lần đi ăn, tôi thường gọi thêm salad hoặc chọn suất nhiều rau”, Trúc chia sẻ. Nhìn chỉ số chống oxy hóa nhích lên từng chút, Trúc càng có thêm động lực để kiên trì chọn lọc thực phẩm mỗi ngày.

Sống khỏe chưa bao giờ là câu chuyện phức tạp nếu người trẻ hiểu bản thân và nhu cầu. Với sự giúp sức của Galaxy S26 series, ứng dụng Samsung Health và đồng hồ Galaxy Watch, những bước tiến dù là nhỏ nhất trên hành trình sống khỏe của người Việt được nêu bật, giúp họ dễ dàng xây dựng thói quen lành mạnh theo nhu cầu, thể trạng và nhịp sinh học.