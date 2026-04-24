Cách người làm affiliate kiếm hàng chục triệu đồng mỗi tháng

Tiếp thị liên kết (Affiliate) dần được nhiều người đầu tư như một nghề thực thụ.

Nhờ tư duy bài bản và chiến lược rõ ràng, người làm tiếp thị liên kết có thể thu về hàng chục triệu đồng mỗi tháng mà không cần video triệu view.

Khi share link không còn là công việc “tay trái”

Trước đây, nhiều người nghĩ affiliate đơn giản là copy link sản phẩm rồi đăng lên Facebook, Zalo hoặc gửi bạn bè. Tuy nhiên, với những người đang kiếm vài chục triệu đồng mỗi tháng, việc chia sẻ link được vận hành theo cách khác.

Chị H., nhà sáng tạo nội dung trong lĩnh vực lifestyle, cho biết trước đây chủ yếu kiếm tiền bằng video ngắn. Mỗi tháng, phần lớn thu nhập của chị phụ thuộc vào video lên xu hướng. Tuy nhiên, sau khi bắt đầu mở rộng sang hình thức chia sẻ link affiliate trên Facebook, Threads và các hội nhóm, doanh thu của chị H. tăng mạnh.

“Thu nhập từ affiliate của tôi tăng khoảng 80% so với giai đoạn chỉ tập trung làm video ngắn. Điều quan trọng là tôi không còn bị áp lực phải liên tục nghĩ nội dung mới hay chạy theo xu hướng”, chị H. chia sẻ.

Theo chị H., điểm hấp dẫn nhất của mô hình nằm ở khả năng “tái sử dụng” nội dung. Một video review sau khi đăng TikTok có thể được cắt thành ảnh, viết lại thành caption ngắn, chia sẻ lên Facebook, Threads, hội nhóm hoặc gửi trực tiếp cho người có nhu cầu.

“Trước đây, một video chỉ giúp tôi kiếm tiền một lần. Hiện tại, cùng nội dung có thể tạo ra doanh thu ở nhiều nơi khác nhau. Tôi đầu tư ít nhưng hiệu quả ổn định hơn”, chị cho biết.

Chuyên nghiệp hoá “nghề” chia sẻ link affiliate

Nếu nhìn kỹ, những người kiếm tốt từ affiliate TikTok Shop thường không làm theo cảm tính.

Anh B. xem affiliate là nguồn thu nhập chính. Sau nhiều năm quản lý trong ngành bán lẻ, anh nhận ra lợi thế lớn nhất của bản thân không nằm ở việc quay video, mà là hiểu nhu cầu của khách hàng.

Thay vì chia sẻ sản phẩm đang được quan tâm, anh tập trung vào món hàng có nhu cầu thật, dễ tạo chuyển đổi và phù hợp với từng thời điểm trong năm. Ví dụ vào mùa hè, anh ưu tiên sản phẩm như quạt mini, bình giữ nhiệt, máy làm mát hoặc đồ du lịch. Đến mùa tựu trường, anh chuyển sang đồ dùng học tập, balo, máy in mini và món đồ cho dân văn phòng.

“Làm affiliate hiệu quả không phải là thấy gì hot cũng đăng. Quan trọng nhất là hiểu người mua đang cần gì ở từng thời điểm”, anh chia sẻ.

Ngoài việc chọn sản phẩm, anh còn xây dựng quy trình làm việc rõ ràng: Theo dõi sản phẩm đang tăng trưởng, đọc bình luận để hiểu nhu cầu, thử nhiều kiểu nội dung và đo xem nhóm khách hàng nào ra đơn tốt nhất. Với sản phẩm có tỷ lệ chuyển đổi cao, anh sẵn sàng chạy quảng cáo để tăng lượng người tiếp cận.

“Tôi theo dõi số liệu mỗi ngày. Link nào ra đơn tốt thì tiếp tục đẩy mạnh, link nào kém hiệu quả là dừng ngay. Chỉ khi tối ưu liên tục như vậy, affiliate mới tạo ra nguồn thu ổn định”, anh nói.

Affiliate TikTok Shop dần trở thành một nghề

Sự phát triển của TikTok Shop khiến affiliate không còn là công việc phụ dành cho những lúc rảnh rỗi. Từ dân văn phòng, mẹ bỉm sữa đến những người từng làm bán lẻ hay marketing, nhiều người dần nhìn affiliate như công việc nghiêm túc, có thể tạo nguồn thu dài hạn nếu biết xây dựng hệ thống phù hợp.

Họ không cần viral, video triệu view hay sở hữu lượng follower quá lớn. Điều tạo ra khác biệt nằm ở việc ai biết làm bài bản hơn, hiểu khách hàng và tối ưu tốt hơn.

Trong bối cảnh TikTok Shop đang trở thành nơi khởi tạo xu hướng mua sắm, việc chia sẻ link affiliate cũng chuyển từ một cách kiếm thêm thu nhập, sang mô hình kinh doanh thực thụ cho những người biết làm đúng cách.