Cách Mỹ xử lý số Bitcoin tịch thu từ Trần Chí

Số Bitcoin trị giá 15 tỷ USD bị tịch thu có thể trở thành công cụ mới trong chiến lược tài chính của Mỹ. Song nó cũng khiến quốc gia này đối mặt bài toán pháp lý phức tạp.

Số Bitcoin tịch thu từ Trần Chí có thể trở thành công cụ mới trong chiến lược tài chính của Mỹ. Ảnh: Ucsd Guardian.

Chính phủ Mỹ đang tiến hành một trong những vụ tịch thu tài sản mã hoá lớn nhất lịch sử, với tổng giá trị ước tính khoảng 15 tỷ USD Bitcoin. Số tiền này có liên quan đến Prince Group, một công ty có trụ sở tại Campuchia bị cáo buộc điều hành mạng lưới lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia.

Giới chuyên gia cho rằng nếu chính phủ Mỹ hợp pháp hóa được quyền sở hữu số Bitcoin này, nó có thể trở thành nguồn bổ sung đáng kể cho Quỹ Dự trữ Chiến lược mà chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi. Tuy nhiên, đây là vấn đề pháp lý phức tạp bởi phần lớn tài sản có thể phải hoàn trả cho các nạn nhân bị lừa đảo.

Trong trường hợp chính phủ giữ lại được một phần, lượng Bitcoin này vẫn mang lại giá trị tài chính lớn, đặc biệt khi thị trường tiền mã hoá ngày càng có ảnh hưởng lớn trong nền kinh tế toàn cầu. Dù vậy, việc một chính phủ nắm giữ lượng tài sản mã hoá khổng lồ từ nguồn phi pháp cũng đặt ra nhiều câu hỏi về quản lý, minh bạch và tính hợp pháp của các khoản thu này.

Hiện Bộ Tài chính Mỹ chưa công bố thời điểm hoàn tất vụ tịch thu và phương án xử lý số Bitcoin. Các cuộc điều tra phối hợp với cơ quan chức năng Campuchia và nhiều nước Đông Nam Á vẫn đang tiếp tục, nhằm truy vết toàn bộ mạng lưới tài chính phía sau vụ việc.

Cuộc điều tra quốc tế đã phát hiện Prince Group đứng sau hàng loạt hoạt động gian lận đầu tư tiền mã hoá, khiến hàng chục nghìn công dân Mỹ thiệt hại ít nhất 10 tỷ USD . Các hình thức lừa đảo này được gọi là “pig butchering” (lừa đảo mổ lợn), chiêu trò dụ dỗ người dùng đầu tư rồi chiếm đoạt toàn bộ tài sản.

Cùng với đó, Washington áp dụng lệnh trừng phạt đối với Huione Group, một tập đoàn tài chính Campuchia bị cáo buộc hỗ trợ hoạt động rửa tiền và chuyển tiền phi pháp. Những biện pháp này là bước leo thang mới trong nỗ lực kiểm soát các dòng tiền trong lĩnh vực tiền mã hoá, vốn đang bị lợi dụng để phục vụ tội phạm xuyên quốc gia.

Bộ Tài chính Mỹ không công bố chi tiết vụ tịch thu nhưng xác nhận đang nắm giữ lượng lớn Bitcoin thu được từ các vụ điều tra. Một số báo cáo cho rằng số tiền này có thể liên quan đến nhóm khai thác tiền mã hoá LuBian, nhóm đứng sau một vụ tấn công mạng quy mô lớn.

Trong báo cáo mới nhất, cơ quan này mô tả hoạt động của Prince Group là “mạng lưới tội phạm phức tạp”, liên quan đến buôn người và bạo lực, vượt xa phạm vi của các vụ lừa đảo trực tuyến thông thường.