Cách lưu giữ lịch sử đặc biệt của người Do Thái

Trí tuệ Do Thái Trí Tuệ Do Thái không dừng lại ở giới hạn của một cuốn sách triết lý hay sách kỹ năng. Thông qua Jerome, một kẻ lông bông thích la cà, tác giả đưa người đọc vào một chuyến khám phá về trí tuệ của người Do Thái, từ đó khơi ra những giới hạn để người đọc có thể tự khai phá trí tuệ bản thân với "Năm nguyên tắc" và "Mười lăm gợi ý". Đây sẽ là những bài học quý giá dành cho những ai muốn tồn tại và phát triển mạnh mẽ, không chỉ với con đường thành công của riêng mình.