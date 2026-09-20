Cách làm chủ tâm trí giữa những biến động của cuộc sống

"Bước vào cửa hiệu nhiệm màu" của James R. Doty khám phá sức mạnh tâm trí, khả năng làm chủ suy nghĩ và nội lực giúp con người vững vàng trước biến động.

Chúng ta thường mất nhiều năm để xây dựng: một công việc tốt, tài sản tích lũy, những mối quan hệ, vị trí xã hội và cảm giác rằng mình đang kiểm soát được tương lai. Nhưng chỉ cần một biến cố xảy ra, nhiều thứ tưởng như chắc chắn có thể thay đổi rất nhanh. Khi những gì bên ngoài không còn, câu hỏi quan trọng không chỉ là ta đã mất bao nhiêu, mà là: ta còn lại điều gì bên trong?

Câu hỏi ấy cũng là điểm khởi đầu của Bước vào cửa hiệu nhiệm màu, cuốn hồi ký của bác sĩ phẫu thuật thần kinh James R. Doty. Từ tuổi thơ nhiều thiếu thốn đến giảng đường và phòng phẫu thuật tại Stanford, tác giả từng bước kể lại hành trình thay đổi cuộc đời của mình. Qua đó, ông khám phá ra cách tâm trí, cảm xúc và lòng trắc ẩn định hình cách con người đối diện với chính mình và những biến động của cuộc sống. Từ chính những trải nghiệm của bản thân, ông từng bước nhận ra có được nhiều hơn chưa chắc đồng nghĩa với sống trọn vẹn hơn.

Bác sĩ phẫu thuật thần kinh James R. Doty. Ảnh:Spectrum News.

Tay vợt người Belarus, Aryna Sabalenka đã chọn Bước vào cửa hiệu nhiệm màu sau khi được bạn bè giới thiệu. Chia sẻ sau US Open 2025, Sabalenka cho biết cuốn sách giúp cô nhận ra nhiều điều về cách kiểm soát bản thân, không suy nghĩ quá mức và tập trung vào những điều quan trọng trong những thời điểm then chốt.

Không dừng lại ở đó, Bước vào cửa hiệu nhiệm màu còn được đạo diễn Spike Lee lựa chọn trong danh sách sách giới thiệu trên Forbes Vetted. Cuốn sách đến với ông từ thời đi học, và nhiều năm sau, ông vẫn nhắc đến tác phẩm này trong "book lists" của mình.

Câu chuyện của James Doty không phủ nhận thất bại, mất mát hay những giới hạn mà con người không thể kiểm soát. Thay vào đó, ông cho thấy điều có thể thay đổi nằm ở cách ta nhìn nhận hoàn cảnh và lựa chọn phản ứng trước những gì xảy đến. Bởi sau cùng, khi công việc không còn, tài sản biến mất hay một kế hoạch từng chắc chắn bỗng đổ vỡ, thứ giúp con người đứng vững có thể không phải những gì đã tích lũy. Điều còn lại là năng lực giữ được sự tỉnh táo, điều hướng sự chú ý và không để nghịch cảnh quyết định cách mình sống.

Sách Bước vào cửa hiệu nhiệm màu

Giờ đến lượt bạn thực hiện "phép màu" của chính mình. Không phải phép màu làm biến mất thất bại, mất mát hay những điều nằm ngoài khả năng kiểm soát. Đó là khả năng để bộ não và trái tim cùng lên tiếng: nhận biết điều đang diễn ra bên trong, điều hướng sự chú ý, thấu hiểu người khác và lựa chọn cách mình hiện diện trước cuộc đời.

Nếu như bà Ruth - "người bạn lớn" và cũng là chủ tiệm tạp hóa "nhiệm màu" từng trao cho James Doty một "phép màu" làm thay đổi cuộc đời ông. Nhiều năm sau, từ chính hành trình của mình, ông tiếp tục trao lại phép màu ấy cho người đọc. Hãy nhớ rằng điều kỳ diệu không nằm ở khả năng khiến mọi việc diễn ra theo ý mình, mà ở cách ta thay đổi chính mình để nhìn nhận, lựa chọn để hiện diện trong thế giới ấy.