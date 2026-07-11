Cách kiểm tra quy hoạch TP.HCM miễn phí

Với Cổng công khai dữ liệu quy hoạch trên nền tảng GIS, người dân TP.HCM có thể tra cứu thông tin quy hoạch, nhà đất và hạ tầng trực tuyến chỉ với vài thao tác.

Công thông tin được xây dựng trên nền tảng GIS. Ảnh: Xuân Sang.

Người dân TP.HCM có thể chủ động kiểm tra thông tin quy hoạch của một khu đất hoặc căn nhà ngay trên môi trường trực tuyến thông qua Cổng công khai dữ liệu quy hoạch tại địa chỉ gisxaydung.tphcm.gov.vn.

Cổng thông tin được xây dựng trên nền tảng GIS (Geographic Information System - Hệ thống thông tin địa lý), cho phép hiển thị dữ liệu quy hoạch trực quan trên bản đồ số. Người dân có thể truy cập website để tra cứu ngay trên máy tính hoặc điện thoại có kết nối Internet, không cần sử dụng bản đồ quy hoạch dưới dạng PDF hay trực tiếp đến cơ quan chức năng.

Tính năng đáng chú ý của hệ thống là tra cứu theo nhiều phương thức. Người dùng có thể tìm kiếm bằng địa chỉ, tọa độ, số tờ - số thửa hoặc trực tiếp lựa chọn vị trí trên bản đồ. Sau khi xác định khu vực cần xem, hệ thống sẽ hiển thị các thông tin quy hoạch tương ứng nếu dữ liệu đã được công khai.

Bên cạnh đó, website còn cho phép bật hoặc tắt nhiều lớp dữ liệu (layer) để phục vụ từng nhu cầu tra cứu. Chẳng hạn, người dùng có thể xem quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch phân khu, mạng lưới giao thông hoặc các hạ tầng kỹ thuật liên quan.

Giao diện website Cổng thông tin quy hoạch.

Ngoài chức năng tra cứu, cổng dữ liệu còn tích hợp một số công cụ hỗ trợ như đo khoảng cách, đo diện tích, xem thông tin thuộc tính của từng khu đất, in bản đồ hoặc chia sẻ vị trí. Đồng thời, người dùng có thể gửi phản ánh, góp ý về dữ liệu và chức năng hệ thống thông qua tính năng “Phản ánh về chức năng, dữ liệu” đã được tích hợp.

Theo Trung tâm Báo chí TP.HCM, hệ thống được phát triển nhằm công khai dữ liệu quy hoạch trên nền tảng số, góp phần nâng cao tính minh bạch trong quản lý đô thị. Sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, cổng thông tin cũng đang được hoàn thiện theo hướng tích hợp dữ liệu quy hoạch của TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây vào một nền tảng thống nhất, giúp việc tra cứu thuận tiện hơn.

Ngoài ra, người dùng còn có thể tra cứu thông tin về mạng lưới đường sắt đô thị theo quy hoạch, dữ liệu hạ tầng kỹ thuật tại khu vực Bình Dương trước đây, danh mục 202 dự án nhà ở xã hội, 510 công trình biệt thự đã được phân loại, 443 dự án đầu tư công, cùng các mô hình 3D của nhiều công trình được tái hiện từ công nghệ quét đám mây điểm (point cloud).

Trong thời gian tới, Sở Quy hoạch - Kiến trúc cho biết sẽ tiếp tục phát triển ứng dụng dành cho thiết bị di động trên hai nền tảng Android và iOS. Đồng thời, cơ quan tập trung hoàn thiện các tính năng quản trị và công cụ phân tích dữ liệu để từng bước xây dựng một nền tảng GIS thống nhất.