Cách khai thuế cho hộ kinh doanh bất động sản trên eTax mobile

Hộ, cá nhân kinh doanh bất động sản có thể thực hiện kê khai thuế trên ứng dụng eTax Mobile theo cách tính mới áp dụng từ 1/1/2026.

Ứng dụng eTax Mobile cho phép kê khai, tra cứu, nộp thuế nhanh chóng. Ảnh: Xuân Sang.

Kể từ ngày 01/01/2026 (theo Nghị quyết 198/2025/QH15), chế độ thuế khoán đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh sẽ chính thức bị bãi bỏ hoàn toàn. Tất cả các hộ kinh doanh, bất kể doanh thu, sẽ phải thực hiện kê khai và nộp thuế theo phương pháp kê khai.

Hiện nay, Cục Thuế đã triển khai Cổng trải nghiệm dành cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh làm quen trước khi áp dụng mô hình mới, thuận tiện hơn trong việc kê khai, nộp thuế sau này. Hộ, cá nhân kinh doanh sẽ được làm quen giao diện, kê khai, tra cứu nghĩa vụ và gia định lập - nộp tờ khai trên ứng dụng eTax mobile.

eTax Mobile là ứng dụng của Tổng cục Thuế Việt Nam, giúp người nộp thuế có thể thực hiện các thủ tục thuế trực tuyến ngay trên điện thoại. Ứng dụng hỗ trợ kê khai, tra cứu thông tin và nộp thuế điện tử qua ngân hàng liên kết, cũng như gửi thông báo và cập nhật pháp lý ngay trên điện thoại.

Người dùng cần cập nhật ứng dụng lên phiên bản mới nhất, để tính năng trải nghiệm sẽ xuất hiện trực tiếp trên màn hình chính. Giao diện thông báo được hiển thị rõ ràng, hướng dẫn NNT tiếp tục truy cập và nhập đầy đủ thông tin để bắt đầu quá trình trải nghiệm.

Hướng dẫn hộ, cá nhân cho thuê bất động sản thực hiện kê khai trên eTax mobile

Bước 1: Truy cập ứng dụng eTax mobile, tại màn hình hiển thị, chọn Trải nghiệm cho Hộ, cá nhân kinh doanh.

Cập nhật bản mới nhất của eTax mobile để trải nghiệm cho hộ, cá nhân kinh doanh.

Bước 2: Tại màn hình Danh sách chức năng, chọn Khai thuế.

Hệ thống hiển thị màn hình Chọn tờ khai. Trường hợp không có hoạt động khai tài nguyên và không sản xuất hàng hoá chịu thuế TTĐB, hộ, cá nhân kinh doanh tích vào ô Đúng.

Màn hình hiển thị danh sách tờ khai, tiếp tục chọn "Nộp hồ sơ".

Màn hình hiển thị câu hỏi “Bạn chọn kê khai cho hoạt động kinh doanh?”, tích chọn “Doanh thu từ hoạt động cho thuê bất động sản (cho thuê nhà xưởng, kho bãi, cửa hàng, mặt bằng)”.

Chức năng khai thuế dành cho hộ, cá nhân kinh doanh.

Nhấp “Tiếp tục”.

Bước 3: NNT cần trả lời một số thông tin để hệ thống hỗ trợ xác định cơ quan thuế nộp hồ sơ, như cho thuê BĐS trong hay ngoài Việt Nam, số lượng BĐS.

Trường hợp có 01 BĐS cho thuê, NNT tích chọn mục “Khai thuế tại Cơ quan thuế quản lý nơi có bất động sản cho thuê”

Trường hợp có nhiều BĐS cho thuê, NNT tích chọn mục “Khai thuế cho nhiều bất động sản tại Cơ quan thuế quản lý nơi cư trú”.

Khung nội dung “Địa bàn nơi có bất động sản cho thuê” xuất hiện. NNT chọn các thông tin tại chỉ tiêu Tỉnh/thành phố, Xã/phường/đặc khu. Hệ thống tự động hỗ trợ xác định Cơ quan thuế nộp tờ khai.

Sau đó, căn cứ doanh thu thực tế phát sinh, NNT lựa chọn tiêu chí xác định doanh thu từ 200 triệu đồng trở xuống hay ngược lại.

Trả lời câu hỏi điền vào tờ khai.

Tại màn hình này, NNT điền các thông tin như kỳ kê khai, loại tờ khai và đối tượng kê khai. Sau đó hãy bổ sung phần thông tin NNT gồm họ tên và MST nếu hệ thống chưa tự động điền.

Sau mỗi bước, nhấp “Tiếp tục” để chuyển sang màn hình mới.

Bước 4: Màn hình hiển thị các chỉ tiêu về địa điểm kinh doanh.

NNT điền đầy đủ thông tin về địa điểm cho thuê bất động sản. Trường hợp có nhiều BĐS cho thuê, NNT ấn chọn “Thêm địa điểm kinh doanh” để kê khai các BĐS cho thuê khác. Sau khi hoàn thành, ấn “Tiếp tục”.

Tại màn hình mới, NNT có doanh thu thuộc ngưỡng chịu thuế (trên 200 triệu đồng) điền số doanh thu trong năm vào chỉ tiêu “Doanh thu”, ngược lại điền vào trong ô “Doanh thu không chịu thuế GTGT”.

Hệ thống tự động tính số thuế dựa trên doanh thu kê khai.

Hệ thống sẽ hỗ trợ tự động tính tiền Thuế GTGT, Thuế TNCN. Trên cơ sở các thông tin vừa kê khai, hệ thống xác định số tiền thuế nộp, tiểu mục, cơ quan thu. NNT kiểm tra thông tin đã kê khai và tích chọn vào ô “Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai”.

NNT ấn “Tiếp tục” để chuyển sang bước tiếp theo.

Bước 5: Màn hình tiếp theo hiển thị tờ khai điền đầy đủ các thông tin được kê khai.

NNT kiểm tra các thông tin, có thể nhấn Tải về, để lưu tờ khai dưới dạng PDF về điện thoại, hoặc chia sẻ tệp lên các nền tảng mạng xã hội.

Cuối cùng, NNT nhấn “Nộp tờ khai”, điền mã OTP được hệ thống gửi về và ấn “Xác nhận” để hoàn thành thao tác.