Cách Ivanka tác động vào các quyết sách của Trump khi ở Nhà Trắng

Cô đã thực hiện chiến dịch bí mật để hỗ trợ thỏa thuận quốc tế nhằm xử lý vấn đề biến đổi khí hậu bằng cách tự nguyện cắt giảm phát thải khí nhà kính.

Donald Trump và con gái Ivanka Trump. Ảnh: Vanity Fair.

Trong lúc Trump đang lên kế hoạch rút lui khỏi Thỏa thuận chung Paris về biến đổi khí hậu, Priebus (*) bắt đầu mệt mỏi với Ivanka (**). Người con gái 35 tuổi này của tổng thống và vị cố vấn cấp cao của Nhà Trắng gần như nắm toàn quyền kiểm soát khu Cánh Tây.

Cô đã thực hiện một chiến dịch bí mật để hỗ trợ Thỏa thuận chung này, vốn là một thỏa thuận quốc tế không mang tính ràng buộc nhằm xử lý vấn đề biến đổi khí hậu bằng cách tự nguyện cắt giảm lượng phát thải khí nhà kính; thỏa thuận này đạt được năm 2015 với sự tham gia của 195 quốc gia.

Năm 2005, Obama cam kết tới năm 2025 sẽ cắt giảm được khoảng 25% lượng khí thải. Ông cũng cam kết góp vào Quỹ Khí hậu Xanh 3 tỉ đôla để viện trợ cho các quốc gia kém phát triển. Mới có 1 tỉ đôla được thanh toán, một nửa trong số đó được Obama ra lệnh chuyển ba ngày trước khi ông rời nhiệm sở.

Ivanka rất muốn bố mình tuân thủ thỏa thuận bảo vệ môi trường trên. Thường thì mỗi khi Priebus tổ chức họp trong văn phòng của mình với các trợ lý thuộc nhóm phụ trách về kinh tế và Hội đồng Kinh tế Quốc gia, sau khoảng 15 phút, Ivanka lại xuất hiện. Cô đi vào phòng, ngồi xuống, và thường là không nói gì.

Người này là ai? Priebus băn khoăn tự hỏi. Cô ta làm gì ở đây? Việc quản lý Cánh Tây càng lúc càng trở nên bất khả thi. Có lúc dường như sự hiện diện của Ivanka - thường là vài giờ mỗi ngày, nhiều ngày mỗi lần - là liên tục. Jared cũng có quyền tự do ngồi như Ivanka ở khu Cánh Tây.

Họ giống như một cặp chuyên đi sửa sai, lượn lờ khắp nơi, quan sát và giao tiếp trên cả cương vị người nhà và cố vấn cao cấp của tổng thống. Ivanka gieo rắc những hạt giống ngờ vực về chính sách và đưa các bài báo cho bố đọc.

Khi Priebus than phiền, Trump thường nói đùa, “Chúng là người của Đảng Dân chủ đấy.” Thực ra, họ là những người lớn lên ở New York, bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa tự do do gốc gác thành thị của mình. Tổng thống không thực sự làm gì để kiểm soát những hành vi tự ý của họ.

Priebus cho rằng ông đang lãnh đạo một Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa rất ổn định và chặt chẽ về mặt tổ chức. Còn Nhà Trắng của Trump dường như được thiết kế để làm rối tung mọi trật tự hay thông lệ. Có lúc Priebus có biên bản quyết định cần tổng thống duyệt và ký vào văn bản rút lui khỏi Thỏa thuận chung Paris.

Ivanka nói với bố, “Mark Zuckerberg muốn nói chuyện với bố”. Cô nối dây để bố mình trao đổi qua điện thoại với nhà sáng lập kiêm CEO của Facebook. Zuckerberg là một người ủng hộ mạnh mẽ các biện pháp chống biến đổi khí hậu.

Cô cũng làm như thế với Tim Cook, CEO của Apple, và những người khác. Có lúc cô lén tuồn một bức thư riêng gửi từ cựu phó tổng thống Al Gore, một trong những người ủng hộ Thỏa thuận Paris ở tuyến đầu, vào chồng tài liệu trên bàn tổng thống.

Trump trao đổi với Gore, và Gore kể lại với những người khác rằng ông thực sự nghĩ Trump sẽ không rút lui khỏi thỏa thuận này.

Ivanka và Jared đưa cho tổng thống đọc một bài báo, đã đánh dấu sẵn lời trích dẫn từ một nguồn tin giấu tên trong Nhà Trắng. Các con có biết đó là ai không? Đó là Steve Bannon, họ nói. Trong khu Cánh Tây nhan nhản những người làm rò rỉ thông tin, những chiến thuật như thế này đã từ từ gieo rắc sự nghi ngờ Bannon trong tổng thống.

(*) Reince Priebus: Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Đảng Cộng hòa. Trong 5 năm ở cương vị chủ tịch, Priebus đóng vai trò người kết nối kiêm cố vấn của Đảng Cộng hòa.

(**) Ivanka Trump: con gái Donald Trump, giữ chức Cố vấn Tổng thống cho cha từ năm 2017 đến 2021. (BT)