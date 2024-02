Cách hạ sốt nhanh ngày Tết

Các phương pháp vật lý như chườm lạnh có thể là cách giúp mọi người thoát khỏi cơn sốt trong những ngày đầu năm mới.

Những ai sốt dưới 39 độ C có thể được tự điều trị tại nhà bằng các phương pháp đơn giản. Ảnh: Shutterstock.

Sốt là triệu chứng phổ biến xảy ra khi thân nhiệt đo được trên 37,5 độ C. Đây là triệu chứng của nhiều nguyên nhân, chủ yếu là do virus hoặc nhiễm khuẩn. Bên cạnh đó, sốt cũng có thể do dị ứng với thuốc, ở trẻ em còn có thể sốt do mọc răng hay sau chích ngừa vaccine…

Theo bác sĩ chuyên khoa II. Nguyễn Thị Hải Yến, khoa Quốc tế, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, khi sốt, bệnh nhân có thể gặp các triệu chứng rét run, gai lạnh; khát nước; da đỏ, nóng, ẩm. Trong trường hợp nặng hơn, người bệnh có thể rối loạn ý thức như mất định hướng, mê sảng, thậm chí co giật.

Trong trường hợp người lớn sốt dưới 39 độc C, bệnh nhân có thể được điều trị sốt tại nhà trong 2 ngày đầu. Bệnh nhân đang lên cơn sốt nên nghỉ ngơi ở nơi thông thoáng khí, không có gió lùa và hạn chế nhiều người vây quanh.

Người bệnh nếu sốt không quá 39 độ C cần được cởi quần áo ấm, mặc thoáng mát, không đắp chăn và theo dõi nhiệt độ khoảng 1-2 giờ/lần. Để nhanh chóng hạ sốt, bệnh nhân cần được lau người hoặc tắm bằng nước ấm, nhất là các vị trí nách, bẹn. Việc này nên làm liên tiếp cho tới khi thân nhiệt hạ xuống dưới 38 độ C.

Nếu sốt từ 39 độ C trở lên, người bệnh cần uống thuốc hạ sốt paracetamol theo đúng liều lượng, cân nặng và khoảng cách giữa hai lần uống thuốc theo hướng dẫn sử dụng. Trẻ em không uống được thuốc có thể dùng viên đạn nhét hậu môn.

Khi sốt, người bệnh nên được cho uống nhiều nước. Trẻ còn bú cần được cho bú nhiều hơn. Ngoài ra, bệnh nhân có thể bù nước và điện giải bằng oresol theo đúng hướng dẫn sử dụng. Người ốm nên duy trì chế độ ăn uống bình thường với các loại thức ăn lỏng, dễ tiêu như cháo, súp…; uống thêm các loại nước hoa quả như cam, chanh…

Người bệnh nên được đưa đến bệnh viện trong trường hợp vẫn sốt cao trên 39 độ không giảm dù được uống thuốc hạ sốt và điều trị bằng phương pháp vật lý; sốt rất cao trên 41 độ C hoặc sốt liên tiếp 2 ngày không đỡ. Ở trẻ em, phụ huynh nên đưa bé đi khám nếu có dấu hiệu bất thường như bỏ bú, quấy khóc nhiều, không chơi, sốt li bì, co giật, sảng, thở nhanh, thở khó, tiêu chảy, phân có nhày máu….