Cách giúp con xây dựng tình bạn chất lượng

Khi bé tranh cãi với bạn bè, cha mẹ không nên xen vào. Hãy để con học cách đàm phán, thương lượng và khẳng định bản thân để từ đó xây dựng những mối quan hệ bình đẳng, lâu dài.

Kết bạn với những em bé cùng tuổi là cách con cái bắt đầu xây dựng các mối quan hệ. Ảnh minh họa: M&C.

Tôi thường xuyên nghe những cuộc thảo luận về vấn đề: Khi những đứa trẻ tranh cãi với nhau thì cha mẹ nên làm gì? Về cơ bản thì “cha mẹ không nên xuất hiện trong những cuộc tranh cãi của trẻ”. Tóm lại, cha mẹ đừng nên can thiệp vào.

Thông qua tranh luận, trẻ có thể học được cách khẳng định bản thân, hoặc học kỹ năng đàm phán hay học cách nhượng bộ, thế nên cha mẹ đừng nên xen vào những cuộc tranh luận của trẻ. Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể tin tưởng vào quyết định của trẻ.

Tuy nhiên gần đây, có một sự thật là người lớn chúng ta không thể vô tư để trẻ tự quyết định như vậy được nữa. Như các bạn đã thấy, đây là thời đại mà có những đứa trẻ có thể cầm dao hoặc đánh người khác bằng gậy bóng chày ngay khi chúng không thích điều gì đó.

Nếu xảy ra tình huống có thể gây tổn thương thân thể người khác như vậy, cha mẹ cần phải can thiệp ngay lập tức vì không còn cách nào khác. Tuy nhiên về cơ bản, cha mẹ hãy cố gắng đừng can thiệp nhiều nhất có thể.

Nếu như trẻ vừa bắt đầu tranh cãi một chút với bạn bè mà cha mẹ đã vội can thiệp thì trẻ sẽ không chấp nhận. Nếu cha mẹ cứ đưa ra những mệnh lệnh: “Con phải làm cái này, “Con không được làm như vậy” thì trẻ sẽ không chịu nghe lời. Dù gì thì cha mẹ cũng có xu hướng dỗ dành bệnh vực con mình và đánh giá không hay về con của người khác, nhưng làm như vậy chỉ dẫn đến tác dụng ngược lại.

Nếu bạn nghĩ con mình có lẽ đang bắt đầu giao du với nhóm bạn không tốt thì hãy khuyên con như sau: “Những người bạn đó có lẽ vốn dĩ không phải người xấu. Nhưng mà hiện tại, các bạn ấy đang làm những điều không tốt. Người xưa đã nói: ‘Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng’, nếu con muốn tâm hồn con luôn sáng rỡ thì con nên kết giao với những người bạn tốt vẫn hơn con à!”.

Cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, trẻ sẽ hiểu được tình cảm của cha mẹ. Và quan trọng hơn hết là trẻ nhận ra mình đã sai. Nếu cha mẹ thường xuyên nói với trẻ: “Cha mẹ tin tưởng ở con” thì chắc chắn trẻ sẽ không phụ niềm tin của cha mẹ.

Nếu trẻ được ở bên cạnh một người luôn dành cho mình sự tôn trọng, yêu thương và tin tưởng một cách chân thành, trẻ sẽ không phụ lòng người đó. Trong thời đại này, nếu bạn nghĩ muốn dạy con thành người có tình yêu thương và biết tin tưởng, biết phân biệt đúng sai, thì tôi mong rằng bạn sẽ làm điều đó với con.