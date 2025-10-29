Cách dùng tính năng giảm say xe trên iPhone

Tính năng ẩn trên iPhone có thể giúp giảm say xe bằng cách hiển thị các chấm tròn dọc 2 bên màn hình.

Các chấm tròn trên màn hình iPhone khi bật Vehicle Motion Cues. Ảnh: ZDNet.

Nhiều người thường gặp tình trạng chóng mặt, buồn nôn khi dùng điện thoại trên xe. Để giải quyết vấn đề này, Apple bổ sung tính năng Vehicle Motion Cues trên iPhone.

Do chứng say xe xuất phát từ việc nhìn nội dung cố định trên màn hình, tính năng này sẽ hiện các chấm tròn và di chuyển dựa trên chuyển động xe, chẳng hạn như tăng tốc hay rẽ hướng. Theo Apple, chế độ này giúp "sử dụng iPhone thoải mái hơn khi ngồi trên xe".

Say xe từ đâu mà ra?

Dựa trên nhiều nghiên cứu, có 2 giả thuyết phổ biến về chứng say xe: thuyết mất ổn định tư thế (postural instability theory) và thuyết xung đột giác quan (sensory conflict theory).

Giả thuyết đầu tiên cho rằng khi con người mất kiểm soát tư thế, chẳng hạn như ngồi thuyền hay tàu lượn siêu tốc, chúng ta dễ bị say sóng.

Trong khi đó, giả thuyết thứ 2 cho rằng say tàu xe xảy ra khi “chuyển động được nhìn thấy khác với chuyển động cảm nhận bởi tai trong”.

Theo Popular Science, giả thuyết này được trích dẫn phổ biến hơn trong các nghiên cứu y học, cũng là nền tảng để Apple phát triển tính năng giảm say xe trên iPhone.

Apple cho biết các chấm tròn chuyển động có thể hỗ trợ giảm say xe. Ảnh: Pocket-lint.

Về phần tai trong, bộ phận này không chỉ để nghe mà còn chứa hệ tiền đình, giúp giữ thăng bằng cho cơ thể trong các hoạt động như chạy bộ hoặc đạp xe.

Bên trong cấu trúc này chứa chất lỏng gọi là nội dịch. Khi đầu di chuyển, nội dịch sẽ dịch chuyển và tác động lên các thụ thể cảm giác, gửi tín hiệu giúp cơ thể giữ thăng bằng.

Hệ tiền đình phối hợp chặt chẽ với cơ quan thị giác để duy trì sự cân bằng. Các cơ quan này hoạt động hiệu quả khi con người tự chuyển động, nhưng có thể gặp vấn đề nếu di chuyển trên phương tiện khác.

Đó là một phần lý do khiến người dùng cảm nhận chuyển động dù nhắm mắt, ngồi yên trên xe. Trong khi hệ tiền đình cảm nhận chuyển động, mắt lại nhìn vào thứ đứng yên như màn hình điện thoại. Sự khác biệt giữa những gì nhìn thấy và cảm nhận có thể tạo xung đột, gây chóng mặt và buồn nôn.

Để giảm thiểu tình trạng này, một số cơ quan y tế khuyến cáo người say xe khi đọc sách nên “đặt sách, điện thoại hoặc tablet sang một bên, nhìn vào các vật ở xa hoặc đường chân trời”.

Một số giải pháp khác có thể áp dụng để giảm say xe như ăn uống đầy đủ, tránh rượu bia hoặc hút thuốc trước chuyến đi.

Cách bật tính năng giảm say xe trên iPhone

Nếu thường xuyên di chuyển và bị say xe, người dùng có thể kích hoạt Vehicle Motion Cues trên iPhone bằng cách vào Cài đặt > Trợ năng > Chuyển động > Chỉ báo chuyển động của xe.

Trong màn hình tiếp theo, có thể chọn bật tính năng mọi lúc, hoặc chỉ kích hoạt khi iPhone nhận diện người dùng trong xe.

Sau khi kích hoạt, các chấm tròn sẽ xuất hiện dọc màn hình và di chuyển theo chuyển động xe. Ví dụ nếu xe tiến về phía trước, các chấm tròn lùi xuống với tốc độ tương đương chuyển động vật thể bên ngoài.

Các chấm tròn trên màn hình dịch chuyển dựa trên chuyển động thực tế của xe. Ảnh: Apple.

Tương tự, chúng sẽ di chuyển ngược lại nếu xe đi lùi, chạy về bên phải khi xe rẽ trái và ngược lại. Sự di chuyển này có thể giúp người dùng thấy được chuyển động trên màn hình, từ đó giảm xung đột giữa mắt và tai trong.

Thông báo của Apple không đề cập chi tiết nghiên cứu phía sau tính năng mới. Dù vậy, một bài báo xuất bản năm 2019 của Đại học Salzburg sử dụng phương pháp tương tự.

Nghiên cứu đặt các chấm tròn chuyển động ở 2 bên màn hình điện thoại Android, di chuyển theo cách tương tự tính năng của Apple. Theo khảo sát, hầu hết người tham gia xác nhận cảm giác say xe giảm, dù đây chỉ là nghiên cứu quy mô nhỏ.

Do mới ra mắt một năm, chưa có nghiên cứu về hiệu quả cụ thể của Vehicle Motion Cues. Trên Reddit, nhiều người xác nhận tính năng này rất hiệu quả, nhưng không phải ai cũng có trải nghiệm tương tự.