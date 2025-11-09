Cách đặt mục tiêu khả thi cho cuộc đời

Tôi muốn thành công và giàu có. Tôi muốn có những đứa con thông minh. Tôi muốn già đi một cách duyên dáng.

Một giấc mơ lớn được thắp sáng từ những tia lửa nhỏ đang âm thầm chuyển động.

Nhiều người cảm thấy câu hỏi "Bạn muốn đạt được điều gì trong 10 năm tới?" hay "Bạn thấy mình ở đâu trong 20 năm nữa?" nghe rất giống kiểu hỏi của chuyên viên nhân sự. Quả thật, việc suy nghĩ trong khung thời gian 10 năm là điều bình thường với một nhân viên công ty, đặc biệt nếu công ty đó có hệ thống thăng tiến nghề nghiệp tốt. Tuy nhiên, trong bối cảnh cá nhân, chúng ta vẫn thường đặt mục tiêu theo kiểu mơ mộng.

Mục tiêu càng cụ thể đơn giản hành trình càng sáng tỏ.

Bước đầu tiên để làm rõ những mục tiêu đó là sử dụng mô hình SMART nổi tiếng. Hãy biến mục tiêu của bạn thành:

- Cụ thể (Specific): Rõ ràng, được định nghĩa rõ và không mơ hồ. Chính xác thì bạn muốn đạt được điều gì?

- Đo lường được (Measurable): Có phương pháp theo dõi tiến trình rõ ràng. Làm sao bạn biết khi nào mình đã đạt được mục tiêu.

- Khả thi (Achievable): Tham vọng nhưng vẫn thực tế. Hãy nhìn lại hành trình của bạn và cân nhắc về nguồn lực, kỹ năng và những giới hạn trong tương lai.

- Liên quan (Relevant): Phù hợp với giá trị, sở thích và bức tranh lớn hơn của bạn. Mục tiêu này có ý nghĩa với bạn về lâu dài không?

- Có thời hạn (Time-phased): Có thời điểm hoặc thời hạn cụ thể để hoàn thành. Khi nào bạn muốn đạt được mục tiêu này?

Về sự nghiệp và kinh doanh, trong 10 năm tới, tôi muốn phát triển việc kinh doanh thời trang của mình bằng cách mở năm chi nhánh trên toàn quốc.

Về gia đình, trong 15 tới, tôi muốn con cái mình được nhận vào một trường đại học thuộc khối Ivy League.

Về sức khỏe thể chất và tài chính, trong 20 năm tới, tôi muốn mình khỏe mạnh và cân đối, ngay cả sau khi nghỉ hưu, và vẫn có thể đi du lịch vòng quanh thế giới.

Sau khi biến các mục tiêu thành mục tiêu SMART, chúng có thể nghe rất to lớn và đầy tham vọng nhưng lại xa vời, dễ gây choáng ngợp. Lượng công việc cần làm có thể khiến ta cảm thấy tê liệt và không biết bắt đầu từ đâu. Vì vậy, bước tiếp theo là thay vì nhìn nhận mỗi thứ như một mục tiêu khổng lồ đầy áp lực, hãy chia thành các phần nhỏ hơn, để thực hiện qua các hành động thực tiễn trong từng cột mốc ngắn hạn. Cách này giúp bạn lập bản đồ mục tiêu và khiến việc tiến bộ trở nên dễ kiểm soát hơn.

Dưới đây là một ví dụ nhanh:

Mục tiêu chính: Trong 10 năm tới, tôi muốn phát triển doanh nghiệp thời trang của mình bằng cách mở năm chi nhánh trên toàn quốc.

Khía cạnh cuộc sống: Kinh doanh và sự nghiệp

- Năm tới: Xây dựng nền móng vững chắc, phát triển chiến lược rõ ràng cho nhận diện thương hiệu, chiến lược tiếp thị và vận hành tại chi nhánh đầu tiên, bao gồm cả hệ thống quản lý nhân sự và quản lý tồn kho.

- 2 năm tới: Chuẩn bị cho việc mở rộng bằng cách đảm bảo nguồn vốn, xây dựng hệ thống vận hành chuẩn hóa, bao gồm cả nhân sự (tuyển dụng và chấm dứt hợp đồng).

- 5 năm tới: Mở thêm hai chi nhánh để củng cố nhận diện thương hiệu, nhân rộng những chiến lược đã thành công từ chi nhánh đầu tiên.

- 10 năm tới: Duy trì hoạt động kinh doanh đồng thời mở thêm hai chi nhánh nữa.

Xin hãy nhớ rằng, quá trình biến một giấc mơ lớn thành những bước hành động cụ thể, có thể thực hiện được đòi hỏi khá nhiều công sức. Các công ty tư vấn lớn được trả rất nhiều tiền chỉ để làm bài tập như thế này đấy! Hãy dành thời gian suy nghĩ và thảo luận với những người sẽ cùng bạn thực hiện điều đó. Bạn có muốn phát triển doanh nghiệp của mình không? Nếu là tham vọng cá nhân, hãy trao đổi với đối tác kinh doanh của bạn. Nếu muốn con cái vào đại học Ivy League, đừng quên bàn với bạn đời của mình nhé.

Hãy đồng bộ hóa ý định và hành động của bạn, vì làm việc nhóm chắc chắn sẽ biến ước mơ thành hiện thực!

Mẫu bài tập

Lập bản đồ mục tiêu đơn giản

Có rất nhiều cách để ta xây dựng mục tiêu. Mô hình được trình bày ở đây chỉ là một ví dụ. Ý tưởng cốt lõi là sắp xếp tất cả các mục tiêu trong đời theo trình tự trên một dòng thời gian. Bạn cũng có thể sử dụng màu sắc để đánh dấu thứ tự ưu tiên. Trang bài tập tiếp theo là một bản hướng dẫn, nhưng bạn hoàn toàn có thể linh hoạt điều chỉnh các mục tiêu mà bạn muốn đưa vào cũng như thời gian cho các cột mốc, dựa trên sở thích cá nhân. Sự linh hoạt này được thiết kế để tiếp thêm sức mạnh cho bạn trên hành trình của mình.

Nếu bạn có chút chật vật thì cũng không sao cả. Việc nghĩ đến các mặt khác nhau của cuộc sống và những gì bạn muốn làm với chúng, cũng như việc chia nhỏ một giấc mơ lớn thành các hành động theo giai đoạn, có thể gây choáng ngợp.

Bài tập này có thể trở thành chất xúc tác cho những suy ngẫm nghiêm túc về tương lai của bạn. Những gì bạn viết hôm nay có thể sẽ rất khác với những gì bạn viết năm sau. Tất cả chúng ta đều lên kế hoạch và đưa ra quyết định dựa trên thông tin sẵn có, vì vậy mục đích của bài tập không phải để trói buộc bạn vào một mục tiêu cố định trong nhiều thập kỷ, mà là để điều chỉnh hướng đi hiện tại của bạn

Quá trình thích nghi và học hỏi này chính là điều sẽ giúp bạn đưa ra các quyết định và kế hoạch tốt hơn trong tương lai, đồng thời khơi dậy cảm giác khích lệ và động lực.

Ví dụ, nếu bạn nói trong sự nghiệp, bạn muốn trở thành lãnh đạo cấp cao của công ty trong vòng 10 năm nữa, thì bạn cần học thạc sĩ trong 5 năm tới và giành được học bổng trong vòng 2 năm kể từ bây giờ. Nếu bạn cố gắng nhưng không giành được học bổng, bạn có thể bắt đầu nghĩ đến việc làm thêm để tự chi trả cho việc học. Ý chính là bạn sẽ thử nghiệm chiến lược của mình và khám phá thêm điều gì đó về bản thân.