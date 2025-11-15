Công ty hút bụi này đang nhắm đến mái tóc của bạn

Từ những phép thử với sợi tóc trong phòng nghiên cứu, Dyson âm thầm xây dựng đế chế làm đẹp bằng công nghệ cao, định nghĩa lại cách người dùng chăm sóc và tạo kiểu tóc.

Dyson đạt được thành công lớn trong lĩnh vực tạo kiểu tóc. Ảnh: The Verge.

Năm 2015, kỹ sư cơ khí Ben Hogan gia nhập Dyson sau dự án thiết kế xe đạp tốc độ. Thay vì phát triển động cơ như sở trường, công việc đầu tiên của ông tại đây là nghiên cứu tóc. Hogan phát triển loại dây nguồn xoay dành cho máy tạo kiểu tóc Airwrap, giúp tránh rối dây và sau này tiếp tục nghiên cứu đặc tính dầu dưỡng.

Dyson từng thử mở rộng sang máy giặt hay xe điện nhưng không đạt được thành công. Sự bứt phá chỉ thực sự đến khi hãng bước vào ngành làm đẹp. Năm 2016, Dyson gây chú ý với máy sấy tóc Supersonic giá 400 USD . Nó nhẹ, êm, tiết kiệm năng lượng và kiểm soát nhiệt tốt hơn các mẫu truyền thống.

Supersonic nhanh chóng định nghĩa lại mức giá và kỳ vọng đối với một thiết bị chăm sóc tóc. Sau thành công của sản phẩm này, Airwrap ra mắt và tiếp tục trở thành “hiện tượng” với khả năng uốn, duỗi, sấy trong một thiết bị chỉ có giá 550 USD .

Bí mật thành công của Dyson

Đến năm 2023, các thiết bị chăm sóc tóc đã chiếm 30% doanh thu của Dyson tại Mỹ. Hãng tiếp tục mở rộng sang các sản phẩm khác như dầu dưỡng, kem tạo kiểu và xịt chống xơ rối. Dyson cho biết đang phát triển 4 sản phẩm mới dự kiến ra mắt năm 2026, có thể sử dụng nguyên liệu từ Dyson Farming, một nông trại công nghệ lớn tại Anh mà hãng vận hành hơn 10 năm qua.

Tại Malmesbury, nơi bắt đầu của Dyson, hoạt động R&D vẫn diễn ra với mức độ bảo mật cao. Kathleen Pierce, người đứng đầu bộ phận làm đẹp toàn cầu, gia nhập Dyson năm 2022 sau gần 20 năm tại Estée Lauder. Bà giữ vai trò định hướng nhưng trao quyền cho các kỹ sư giải quyết vấn đề bằng tư duy thiết kế, thay vì mô hình phát triển sản phẩm dựa vào phân tích thị trường.

Nhà sáng lập James Dyson luôn ưu tiên yếu tố công nghệ trong sản phẩm. Ảnh: Bloomberg.

Pierce cũng tham gia trực tiếp vào thiết kế bao bì, thử nghiệm hơn 80 mẫu chai để cuối cùng chọn được loại bơm cho phép lấy ra chính xác 0,22 ml mỗi lần.

Dyson mất 4 năm để phát triển Supersonic, tiêu tốn 71 triệu USD và hơn 100 bằng sáng chế. Nhóm kỹ sư thử nghiệm thiết bị này trên hơn 1.600 km tóc, đeo kính theo dõi chuyển động mắt cho người dùng để nghiên cứu cách họ đánh giá độ thẳng của tóc. Dự án được giữ bí mật đến mức các kỹ sư phải phủ vải đen khi di chuyển nguyên mẫu trong khuôn viên.

Sau khi ra mắt, Supersonic lập tức cháy hàng tại Mỹ. Ngoài ra, Dyson cũng hợp tác với nhà tạo mẫu Jen Atkin để quảng bá và tăng sức ảnh hưởng. Trong khi đó, Airwrap ra mắt năm 2018 là “canh bạc” lớn hơn nhờ cơ chế tạo kiểu phức tạp, song lại tạo nên cơn sốt toàn cầu với danh sách chờ hơn 130.000 người.

Tham vọng thống trị thị trường

Thành công của Dyson khiến nhiều công ty đối thủ tạo ra nhiều bản sao để cạnh tranh. Một số thiết bị giá rẻ như Revlon One-Step cũng gây tiếng vang lớn. Dyson thậm chí phải kiện hãng Shark sau khi FlexStyle ra mắt, trước khi 2 bên đạt thỏa thuận giải quyết vào đầu năm nay.

Tại Malmesbury, Dyson xây dựng phòng thí nghiệm tóc để nghiên cứu độ ẩm, thời gian rụng tìm hiểu cấu trúc tóc ở mức nano bằng tia X. Hãng cũng có buồng thử âm học để đánh giá mức độ dễ chịu của tiếng máy khi dùng. Đồng thời, các kỹ sư được gửi đi học khóa tạo mẫu tóc chuyên nghiệp nhằm hiểu sâu hành vi người dùng.

Không dừng lại ở máy sấy tóc, Dyson đang phát triển mạnh cả sản phẩm dưỡng. Ảnh: Bloomberg.

Dù James Dyson rời ghế chủ tịch từ năm 2010, ông vẫn tham gia sâu vào quá trình phát triển, từ góp ý vị trí nhãn mác đến thử nghiệm sản phẩm trên gia đình. Tuy vậy, không phải thiết bị nào cũng được đón nhận tích cực.

Airstrait, máy duỗi tóc giá 500 USD dù bán chạy trong các mùa giảm giá cuối năm nhưng bị đánh giá tiềm ẩn nguy cơ gây hại tóc. Các sản phẩm chăm sóc tóc dạng dầu, xịt và kem của hãng cũng chưa tạo được sức hút mạnh như thiết bị. Giới phân tích cho rằng ở nhóm sản phẩm này, người dùng quan tâm nhiều đến thành phần và hiệu quả hơn là công nghệ, vốn là thế mạnh truyền thống của Dyson.

Dù vậy, Dyson cho biết sẽ tiếp tục đầu tư nghiên cứu sâu, coi đây là nền tảng cho bước đi dài hạn trong ngành làm đẹp.