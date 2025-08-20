Các quốc gia tiềm năng tổ chức thượng đỉnh Nga - Ukraine

Một số nước châu Âu đã bày tỏ mong muốn, hoặc được Nhà Trắng cân nhắc trở thành địa điểm tiềm năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky.

Trong ảnh từ trái qua: Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: THX, Anadolu Agency/TTXVN

Kênh DW (Đức) ngày 19/8 đưa tin, hai quốc gia châu Âu không thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là Thụy Sĩ và Áo tuyên bố sẵn sàng đón tiếp Tổng thống Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đề xuất Geneva là địa điểm tiềm năng, với lập luận rằng đây là nơi trung lập.

Tại Áo, Thủ tướng Christian Stocker cũng đề nghị tổ chức sự kiện này. Ông viện dẫn truyền thống lâu đời của Vienna với các tổ chức quốc tế.

Tuy nhiên, cả Thụy Sĩ và Áo đều có thể vấp phải phản đối của Điện Kremlin, do các lệnh trừng phạt áp đặt lên Moskva và mối quan hệ xấu đi giữa Nga và hai quốc gia này kể từ năm 2022.

Các cuộc đàm phán song phương gần đây nhất giữa phái đoàn cấp cao Nga và Ukraine đã diễn ra tại Istanbul, nơi Moskva coi là thân thiện hơn mặc dù Thổ Nhĩ Kỳ cũng là thành viên NATO.

Trong một diễn biến liên quan, tờ Politico đưa tin Nhà Trắng đang cân nhắc chọn Budapest (Hungary) làm địa điểm tổ chức cuộc gặp ba bên giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky.

Nhà Trắng cho đến nay vẫn chính thức từ chối bình luận về thông tin của Politico. Tuy nhiên, một quan chức Nhà Trắng nói với hãng thông tấn Reuters (Anh) ngày 19/8 rằng hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại thủ đô Hungary.

Hungary từng lên tiếng phản đối các lệnh trừng phạt của EU nhằm vào Nga. Năm 1994, tại thủ đô Hungary diễn ra sự kiện ra đời Bản ghi nhớ Budapest. Khi đó, Mỹ, Anh và Nga cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine để đổi lấy việc Kyiv từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Ngày 18/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đã nói chuyện với Tổng thống Putin sau khi gặp các nhà lãnh đạo châu Âu và NATO. Ông cũng cho biết Mỹ bắt đầu sắp xếp cuộc gặp song phương tiềm năng giữa Tổng thống Putin và người đồng cấp Ukraine Zelensky, trước khi diễn ra cuộc họp ba bên với sự tham gia của nhà lãnh đạo Mỹ.

Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 19/8 tiết lộ cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine có thể diễn ra trong vòng 2 tuần tới.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết Tổng thống Mỹ Trump và nhà lãnh đạo Nga Putin đã đạt được thỏa thuận nguyên tắc về việc tổ chức cuộc gặp giữa lãnh đạo Nga và Ukraine trong 2 tuần tới.

Về phần mình, Tổng thống Zelensky khẳng định sẵn sàng tham gia cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Nga nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa hai bên.